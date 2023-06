Crítica ao elenco e discussão com diretor: os bastidores da saída de Coudet do Atlético-MG

Treinador chegou aos berros no vestiário do Mineirão e disse que elenco não tinha condições de disputar os tão cobrados títulos

A despedida de Eduardo Coudet do Atlético-MG teve crítica do técnico ao elenco, reclamação por cobranças da cúpula e discussão pesada com o diretor de futebol Rodrigo Caetano. A GOAL apurou com fontes distintas que estavam no vestiário do Mineirão sobre o ocorrido e detalha o episódio do último sábado (10), após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

Logo depois da partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão, o argentino foi bastante criticado por uma parte da torcida que foi ao estádio para assistir ao jogo. Ao chegar no vestiário, demonstrou irritação com as cobranças.

De acordo com dois jogadores e outro profissional ligado ao departamento de futebol, Eduardo Coudet fez duras críticas ao elenco. No discurso, disse que não serviria mais de palhaço por ter um elenco aquém do que gostaria e por sofrer cobranças diárias, de torcedores e investidores, para que conseguisse melhores resultados. O estrangeiro acredita que o plantel alvinegro não tem condições de disputar títulos em 2023.

Em meio à manifestação acalorada, ouviu uma réplica do diretor de futebol Rodrigo Caetano. O executivo tentou contê-lo, defendeu os atletas e mostrou confiança no grupo que está atualmente na Cidade do Galo, alegando que boa parte esteve na campanha de 2021, que culminou nas conquistas de Copa do Brasil e Brasileirão. A fala do dirigente deixou Coudet ainda mais irritado com a situação. O bate-boca foi contido pelo grupo na sequência.

As declarações de Eduardo Coudet foram vistas de forma bastante negativa pelo plantel — mesmo os atletas mais próximos ao treinador ficaram incomodados com as declarações. Depois do ocorrido, ele disse que não teria condições de seguir à frente do Atlético-MG, pediu demissão verbalmente e se despediu dos jogadores em um discurso mais ameno.

No domingo (11), dia seguinte ao ocorrido, Coudet viajou à Argentina. A diretoria se manifestou sobre o pedido de demissão e anunciou que a saída foi uma decisão do técnico por meio de nota oficial. A reportagem enviou mensagem ao telefone celular do treinador e do agente Christian Bragarnik para confirmar as versões apuradas, mas eles não responderam até a publicação deste texto.

Com a saída de Eduardo Coudet, o Atlético-MG definiu três potenciais alvos no mercado da bola: os portugueses Bruno Lage, Carlos Carvalhal e Pedro Martins. O clube, inclusive, já conversa com Lage sobre a possibilidade de acordo.