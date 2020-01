Artur explica escolha pelo RB Bragantino e minimiza pré-temporada: "Importante é agora"

Contratado junto ao Palmeiras, atacante não sente pressão por ser a grande aposta dos paulistas na volta ao Brasileirão Série A

O atacante Artur foi um dos melhores na sua posição no Campeonato Brasileiro de 2019, defendendo o , e terminou o ano valorizado. Com os direitos econômicos vinculados ao , tomou uma decisão que poucos esperavam: acertou com o Red Bull , novidade na primeira divisão em 2020 e projeto que mais atrai olhares curiosos dos fãs do futebol nacional.

Principal investimento da recém-criada equipe, o jogador contou à Goal os motivos que o fizeram escolher pela pacata Bragança Paulista depois de experimentar a repercussão de grandes camisas do futebol nacional.

Confiante na capacidade própria e do restante do elenco em conquistar grandes feitos nos próximos anos (são cinco de contrato com a equipe) ele ainda minimizou os maus resultados na preparação e avisou que "o que importa é agora".

Confira abaixo o papo com o atleta, que inicia a disputa do nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o , na Vila Belmiro.

Goal: Artur, o que fez você trocar clubes de tradição e grande torcida (Bahia e Palmeiras) para apostar no projeto do Red Bull Bragantino?

Artur: Acho que proporciona um projeto, então eu não sou diferente de vários atletas, gosto de novos desafios. E estou apostando nesses novos desafios, estou muito feliz, estou torcendo demais para que dê certo.

Goal: Quando chegou a proposta você chegou a contactar alguém do clube? Para entender como era, a estrutura, condições de trabalho...

Artur: Não falei com ninguém porque eu não conhecia... não é que não conhecia, não tinha contato, só tinha jogado contra. Mas todo mundo falava que aqui era muito bom, estrutura, projeto, tudo. Meu empresário também tem jogadores aqui, eu vim por essa aposta no Bragantino mesmo.

Goal: Como se sente sendo o "carro-chefe" do time que mais investiu em 2020? Entra pressionado?

Artur: Não, não. Claro que não. Acho que eu levo como natural, futebol é isso. Esse negócio de número é para matemático, investidores. Meu negócio é jogar bola (risos). Mas claro que eu tenho que agradecer aí pelo investimento.

Goal: A pré-temporada na acabou sem vitórias, mas com bastante repercussão. Qual o balanço que você faz?

Artur: Foi mais para a gente seguir a parte física, aprimorar, parte técnica. Não fomos bem nos amistosos, eles ( e ) estavam no meio da temporada também, têm isso a favor deles. Normal, faz parte, acho que o mais importante é contra o Santos. Amistoso não valia nada, o que vai valer é a partir de amanhã (quinta-feira).

Goal: Hoje é possível ver o Red Bull brigando de igual para igual por títulos com os outros paulistas?

Artur: A gente está apostando, trabalhando para isso. Sonhamos com coisas grandes e o céu é o limite. A gente sonha com coisas grandes, tem que sonhar mesmo. Mas é um projeto novo, se for o mais rápido possível, melhor ainda.