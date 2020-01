Goleado por irmãos Romero, Red Bull fecha pré-temporada "rica" sem vitórias

"Novo rico" do futebol brasileiro apresentou um futebol pobre nesta pré-temporada; expectativa é que reforços melhorem desempenho

Time da Série A do Brasileiro que mais investiu para a temporada 2020, o Red Bull não teve colheu bons resultados na sua preparação para o ano. No último sábado, por exemplo, acabou goleado por 4 a 0 pelo , comandado pelos irmãos Ángel e Óscar Romero, cada um autor de um gol no duelo.

A goleada sofrida no amistoso disputado no Nuevo Gasómetro, estádio dos argentinos, fechou uma sequência iniciada com empate por 2 a 2 com o , derrota por 3 a 1 para o Atibaia e derrota por 2 a 1 para o Rosário Central, este último também na . Retrospecto pouco animador para quem gastou cerca de R$ 60 milhões em reforços e pode estender o número a até R$ 90 milhões A bem da verdade, porém, há de se ressaltar que a equipe utilizada na preparação foi praticamente a base que conquistou o título da no ano passado, tudo isso diante de grandes equipes do futebol argentino e na casa do adversário. atacante Artur, destaque do Bahia na Série A do ano passado, foi o único titular nessas ocasiões . Ao seu lado estiveram nomes que se destacaram na campanha da segunda divisão, como o zagueiro Ligger, o volante Uillian Correia e o atacante Claudinho.





Outros nomes contratados, como o lateral esquerdo Luan Cândido, o volante Matheus Jesus, o meia Thonny Anderson e o centroavante Alerrandro, atuaram apenas por alguns minutos nos duelos. Espera-se que a maior parte deles consiga um lugar entre os titulares durante a temporada. Léo Realpe, jovem zagueiro equatoriano, espera a sua chance.



Ainda há a expectativa pela chegada do goleiro Cleiton, do , e a busca por um novo treinador. Vinicius Munhoz, que comandou a pré-temporada, deve ser mantido enquanto o clube não consegue encontrar um novo comandante.



A equipe tenta mostrar que a preparação não faz tanta diferença para o resto do ano a partir desta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), frente ao , na Vila Belmiro. Melhor equipe da fase de classificação do Paulista do ano passado, o Red Bull hoje também Bragantino quer dar seu cartão de visitas neste Estadual.