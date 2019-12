RB Bragantino planeja 2020 com vaga na Libertadores, jogos na Argentina e reforços "grandes"

Clube gerenciado pela Red Bull almeja vaga sul-americana já no ano que vem e, para isso, promete apostar em revelações de grandes times brasileiros

O Red Bull veio para ficar. A promessa é das pessoas que cuidam do planejamento para o ano que vem e do projeto de clube a longo prazo, com diversas metas, entre elas uma ousada vaga na de 2021. São tantos objetivos que eles provocariam reticências no título, mas a Goal explica o que quer o atual campeão da do Brasileiro.

Depois de um salto enorme com a "fusão" entre a multinacional e o clube de Bragança Paulista, o objetivo é não ficar no meio do caminho. O alto número de clubes "iô-iô" no futebol nacional, que não conseguem se manter na Série A por duas ou mais temporadas, é visto como o próximo obstáculo a se ultrapassar - e há plena confiança nisso.

Depois de disputar por quatro anos a primeira divisão do Paulista e não conseguir sucesso nacional, a Red Bull viu na junção extra-oficial com os bragantinos a saída para chegar à Série A do Brasileiro. Agora prestes a começar a nova caminhada, a empresa quer manter o padrão que pode ser observado nos seus outros investimentos no exterior.

Um exemplo: a atual edição da Liga dos Campeões teve, pela primeira vez na história, dois times gerenciados pela empresa na sua fase de grupos. O de Leipzig, na , se classificou como líder do seu grupo. O de Salzburgo, na Áustria, só foi eliminado na última rodada, pelo atual campeão . Agora os brasileiros buscam o seu caminho para o sucesso.

Pré-temporada sul-americana

Depois de passar o último meio do ano na Europa, realizando amistosos com times austríacos e húngaros, o Bragantino tenta ser mais conhecido no continente. Os jogadores farão dez dias de pré-temporada em Itu, no interior de , e depois rumam para mais oito dias na .

Lá, serão realizados dois amistosos e a ideia é que ao menos um deles seja diante de um grande local. "Nível de primeira divisão", disse o presidente do clube, Marquinhos Chedid, à Goal . Há expectativa pelo encontro com ao menos um dos cinco grandes do país ( , , , Independiente e ).

Projeto Libertadores

O objetivo final dos paulistas é que essa estadia não se restrinja apenas a janeiro de 2020. O projeto tem como objetivo já para 2021 estar classificado para uma competição sul-americana. A depender da conjuntura, até a Copa Libertadores da América.

"Vamos montar um time de ponta para conseguir buscar, em 2021, alguma competição internacional. De preferência, a Libertadores", contou Chedid à reportagem. E a ideia não fica apenas para a formação do elenco.

O clube já se movimenta para melhorar o seu CT e iniciou uma reforma no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para levar a capacidade atual de 15 para 20 mil espectadores, número mínimo para que o local receba partidas do mata-mata da Copa Libertadores. Ao todo há um orçamento de R$ 200 milhões, como revelou a Goal , a ser utilizado nessa reformulação dentro e fora de campo.

Time renovado

O dinheiro já deu seus primeiros sinais em dezembro, com o anúncio das contratações do atacante Alerrandro, do , e do zagueiro Leo Rialpe , do . O que eles têm em comum: ambos jovens abaixo dos 20 anos, com potencial de adaptação mais rápida ao estilo de jogo e revenda no futuro.

Justamente por isso, haverá uma boa reformulação do elenco. Nomes mais experientes, como o atacante Thiago Ribeiro, não terão seus vínculos renovados. A expectativa é que entre mais cinco ou seis nomes sejam contratados, quase todos provenientes de investimentos em jovens promissores de grandes clubes do cenário nacional.

"O Thiago [Scuro] está trabalhando em algumas contratações, uma pré-temporada e alguns nomes. Já foram divulgados dois, mas nós vamos mantendo os outros em sigilo", concluiu um sorridente Chedid, animado com as chances da sua equipe no ano que vem.