Santos x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Peixe terá a estreia de Jesualdo no comando da equipe no Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de sete mil ingressos vendidos antecipadamente, o recebe o RB nesta quinta-feira (23), às 19h15 (de Brasília), pela primeira rodada do . O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x RB Bragantino DATA Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



inicia a temporada 2020 nesta quinta / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Jesualdo Ferreira fará a sua estreia no comando do Peixe nesta quinta-feira, com algumas pequenas mudanças em relação a equipe de Jorge Sampaoli. A

Spenas dois titulares absolutos da equipe comandada pelo argentino, o zagueiro Gustavo Henrique, e o lateral Jorge, deixaram o clube após o Campeonato Brasileiro – o goleiro Vanderlei era reserva e o lateral-direito Victor Ferraz ficou muitas vezes no banco durante o torneio nacional. Os dois foram para o .

Enquanto na defesa Luan Peres deverá ser o substituto de Gustavo Henrique, no ataque o treinador tem um problema: Soteldo foi convocado para defender seu país no Torneio Pré-Olímpico e ficará fora das primeiras rodadas do estadual.

Desta forma, o recém-contratado Raniel e o paraguaio Derlis González são os principais candidatos a substituir Soteldo

Provável escalação do Santos:

BRAGANTINO

Apesar de não conhecer o estilo do novo técnico do Santos, o Bragantino espera por dificuldades no confronto.

"Jogar na Vila Belmiro não é fácil. A gente não conhece muito o treinador deles, mas a gente conhece os jogadores do Santos. Sabemos que muitos têm capacidade para definir jogos. É esperar um time que, obviamente, vai querer ganhar, vai pressionar muito a gente, manter o mesmo estilo agressivo que tinha no ano passado, porque as coisas não mudam tão rapidamente assim. É ter atenção, ir respeitando eles, mas sabendo que nosso time é muito bom e podemos chegar lá e fazer uma boa partida", disse o goleiro Júlio César.

A equipe não poderá contar com Leo Realpe e Matheus Jesus, pois não tiveram a situação regularizada para a estreia no estadual.



Provável escalação do Bragantino:

PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Paulista 27 de janeiro 19h (de Brasília) Santos x Inter de Limeira Campeonato Paulista 30 de janeiro 19h15 (de Brasília)

BRAGANTINO