Argentina x Holanda ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Mundo

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (9), brigando por uma vaga na semifinal do Mundial; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogão! Argentina e Holanda se enfrentam na tarde desta sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Quem avançar terá frente o vencedor do duelo entre Brasil x Croácia. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e SporTV 2 na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Cléber Machado com os comentários de Paulo Nunes e Ricardinho. Já no SporTV, Milton Leite estará ao vivo ao lado dos comentaristas Lédio Carmona e Pedrinho, enquanto na Globo Play Tiago Leifert irá narrar ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo, comentarista de arbitragem. Após ficar em primeiro lugar do Grupo C, com seis pontos (perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1 na rodada de estreia, mas se recuperou com vitórias sobre o México e Polônia, a Argentina chega embalada depois de eliminar a Austrália por 2 a 1 nas oitavas de final. Para o confronto, o técnico Lionel Scaloni trata como dúvida a presença de Papu Gomez, que torcer o tornozelo contra a Austrália, mas Ángel di Maria está se recuperando de um problema no quadríceps e deve estar apto para entrar em campo. Do outro lado, a Holanda chega às quartas após ter encerrado a primeira fase na liderança do Grupo A com sete pontos (venceu Senegal e Qatar, e empatou com Equador). Já nas oitavas, deixou para trás os EUA após boa vitória por 3 a 1. Andries Noppert tem a missão de parar Lionel Messi, que já marcou três gols no Mundial do Qatar. O craque argentino já revelou que esta é a sua última Copa na carreira, enquanto o goleiro holandês venceu as desconfianças após ser convocado pelo técnico Louis Van Gaal. Em nove confronto disputados entre as seleções, a Holanda soma quatro vitórias, contra apenas uma da Argentina, além de quatro empates. No último encontro, válido pela semifinal da Copa do Mundo de 2014, os argentinos venceram nos pênaltis por 4 a 2 após empatarem sem gols no tempo normal.

Escalações

Escalação titular da Argentina: Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul (Mac Allister), Paredes (Enzo Fernández) e Mac Allister (Enzo Fernández); Messi, Julián Álvarez e Di María (Ángel Correa).

Escalação titular da Holanda: Noppert; Madeira, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Memphis.

Desfalques

Argentina

Seleção argentina não possui desfalques confirmados.

Holanda

Sem desfalques confirmados.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Argentina na Copa 2022

Messi: 3 gols

Messi: 3 gols Julián Álverez: 2 gols

Alexis Mac Allister: 1 gol

Enzo Fernández: 1 gol

Artilheiros da Holanda na Copa 2022

Cody Gakpo: 3 gols

Davy Klaassen: 1 gol

Frenkie de Jong: 1 gol

Memphis: 1 gol

Daley Blind: 1 gol

Denzel Dumfries: 1 gol

Argentina e Holanda: Participações em Copas

A Argentina está na sua 18ª Copa do Mundo, tendo vencido as edições de 1978 e 1986, e ficado fora apenas de quatro edições (1938, 1950, 1954 e 1970). Por outro lado, as suas piores participações foram em 1934, 1958, 1962 e 2002, quando caíram ainda na primeira fase.

Já a Holanda disputa a sua 11ª participação em Mundiais (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014 e 2022), com três vices conquistados. Em 1974, foi derrotada na final pela Alemanha Ocidental por 2 a 1 de virada, enquanto em 1978 perdeu para a Argentina (3 a 1), e em 2010 viu a Espanha vencer por 1 a 0.

Quando é?

