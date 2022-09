Grupo A da Copa do Mundo 2022: times, jogos, datas e horários

O Qatar, país sede, foi cabeça de chave no grupo completado por Equador, Holanda e Senegal

As emoções da Copa do Mundo vêm antes mesmo dos mata-matas, desde à fase de grupos. E esta edição de 2022, disputada no Qatar, será a última com 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro seleções cada.

Os grupos foram definidos em um sorteio feito pela Fifa ainda em abril. As seleções mais bem colocadas no ranking da entidade eram cabeças de chave, assim como o Qatar, país, sede, que tradicionalmente "lidera" o Grupo A. Para completar, as 24 outras seleções estavam divididas em quatro potes, também de acordo com o ranking, para que os grupos fiquem mais ou menos equilibrados entre si.

E, pelo sorteio, o Grupo A, com o Qatar de cabeça de chave, foi completado por Equador, Senegal e Holanda. Por ser o primeiro grupo, tem os primeiros confrontos de cada rodada, além da partida de abertura, isolada no primeiro dia de disputas. Veja tudo que você precisa saber sobre o Grupo A da Copa do Mundo:

GRUPO A

Qatar

Equador

Senegal

Holanda