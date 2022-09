Grupo C da Copa do Mundo 2022: times, jogos, datas e horários

Dois títulos mundiais e dois vencedores de Bola de Ouro estão na disputa pelo Grupo C

A Copa do Mundo é um momento em que alguns dos principais jogadores do mundo, de forma que não só as fases eliminatórias que trazem grandes emoções. Assim, até mesmo a fase de grupos promete muito aos torcedores.

Esta edição de 2022, no Qatar, será a última no formato de 32 seleções divididas em oito grupos de quatro. E isso foi feito por meio de um sorteio, em abril. Cada chave tem um cabeça de chave, uma equipe do porte 2 (classificadas entre 8º e 15º no ranking da Fifa), uma do pote 3 (entre o 16º e 23º lugar) e uma do pote 4 (das piores colocadas ou equipes da repescagem).

No caso do Grupo C, a Argentina, bicampeã mundial, é a cabeça de chave, e Arábia Saudita, México e Polônia completando as quatro equipes.

Grupo C

Argentina (2ª colocada Conmebol)

Arábia Saudita (vencedora Grupo B da AFC)

México (2ª colocada terceira fase Concacaf)

Polônia (repescagem Uefa)

Bicampeã mundial, atual campeã da Copa América e casa de um dos maiores craques do mundo, a seleção argentina tem um amplo favoritismo no grupo.

Enquanto isso, o segundo lugar deve ser disputado pela Polônia, de Robert Lewandowski, melhor jogador da atualidade, e o México. A Arábia Saudita aparece como zebra do grupo, e corre bem por fora na disputa.

PARTIDAS DATA HORÁRIO* LOCAL Argentina x Arábia Saudita 22 de novembro 7h Estádio de Lusail México x Polônia 22 de novembro 13h Estádio 974 Polônia x Arábia Saudita 26 de novembro 10h Estádio Cidade da Educação Argentina x México 26 de novembro 16h Estádio de Lusail Polônia x Argentina 30 de novembro 16h Estádio 974 Arábia Saudita x México 30 de novembro 16h Estádio de Lusail

*Todos os horários de jogos no fuso horário de Brasília (GMT-3)