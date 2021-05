Andrija Radulovic: Por que o Man City e o Barcelona estão interessados ​​no 'Shaqiri sérvio'?

O meia ofensivo de 18 anos deve estar disponível no meio do ano por cerca de € 5 milhões, depois de desentendimento com o técnico no Red Star Belgrade

Se você achava que o Manchester City era bom agora, espere só até que surja sua próxima geração.

Além de celebrar a conquista da Premier League nos últimos dias, o City também tem festejado o sucesso de seus times juvenis.

Tanto o sub-23 quanto o sub-18 venceram seus respectivos títulos nacionais em 2020-21, com Liam Delap , Cole Palmer , Romeo Lavia , James McAtee e Carlos Borges mostrando seus talentos ao longo da campanha.

E, enquanto, tem uma série de jovens jogadores de ponta se desenvolvendo em Etihad, o City está no contratando - ou passando pelo processo de contratação - diversos outros jovens talentosos, que estão se formando em outras equipes.

O lateral-direito brasileiro Yan Couto e o atacante espanhol Pablo Moreno passaram a temporada emprestados ao Girona, e Jayden Braaf jogou seus primeiros minutos profissionais na Udinese.

Outro brasileiro, Diego Rosa, deu seus primeiros passos no futebol europeu no Lommel, da Bélgica, um dos clubes pertencentes ao City Football Group, depois de ser contratado junto ao Grêmio, em janeiro, em um negócio que poderia valer até £ 23 milhões (R$ 142,6 milhões).

O City também tem acordos para contratar os craques sul-americanos Kayky, do Fluminense , e Dario Sarmiento, do Estudiantes , além de ter também Filip Stevanovic, do Partizan , que se juntou ao clube no início de 2021.

Stevanovic está passando a temporada emprestado ao time de Belgrado, mas quando embarcar em um avião da Sérvia para a Inglaterra no meio do ano, ele pode não ser o único jovem talentoso a bordo.

Isso porque o City está, agora, sendo ligado a outro jovem, Andrija Radulovic.

Embora o jogador de 18 anos tenha jogado apenas alguns jogos pelo time principal do Estrela Vermelha, ele chamou a atenção o suficiente para ter uma série de clubes europeus de ponta perseguindo-o.

Barcelona, Inter de Milão, Milan, Tottenham e Benfica foram apontados como alguns dos interessados no futebol do jovem, mas é o City que se encontra na frente da fila para contratar o meio-campista ofensivo

"Radulovic é uma das maiores promessas na Europa", disse seu agente, Igor Koijc, à Interlive.it, antes da virada do ano. Radulovic desfrutou de uma ascensão meteórica desde que foi convidado para seu primeiro teste no Estrela Vermelha, em 2016, após impressionantes exibições em um torneio juvenil próximo ao local onde cresceu em Kotor, Montenegro.

Fã do Estrela Vermelha na infância, Radulovic impressionou o suficiente para ser inscrito na academia do clube, que fica à sombra da imponente arquibancada Sul no estádio Marakana do clube.

Embora ele tenha brilhado de forma consistente em seu caminho nas categorias de base, não foi até 2019 que ele realmente se destacou, graças a suas atuações na UEFA Youth League.

Ele foi o melhor jogador do Estrela Vermelha quando o time se classificou para as oitavas de final em grupo que tinha Bayern de Munique e Tottenham - contra o último, Radulovic marcou um belo gol, no ângulo, em um jogo que, segundo se afirma, chamou a atenção do City.

Radulovic se gabou de "esmagar os ingleses" após o jogo, com o pequeno canhoto tendo triunfado em uma nova posição, como camisa 10, embora também tenha sido colocado em ambos os lados, e até mesmo na lateral esquerda, durante sua curta carreira até agora.

Sua versatilidade, baixo centro de gravidade e vontade de mostrar suas habilidades o levaram a ser comparado a Xherdan Shaqiri, embora o próprio herói do futebol de Radulovic seja um pouco diferente quando se trata de estatura.

"Meu maior modelo é Cristiano Ronaldo", disse ele ao Kurir . "Ele conseguiu tudo com trabalho e esforço. Eu gosto de seu caráter, pensamento e estilo de vida".

"O homem é uma máquina, ele se dedica ao trabalho. Ele deu tudo pelo futebol e o futebol lhe deu de volta".

Se essa é a atitude de Radulovic, então o jogo já começou a lhe retribuir.

Depois passado a maior parte da campanha 2019-20 com a equipe juvenil do Estrela Vermelha, ele foi convocado para treinar com a equipe principal para a retomada do futebol de alto nível, após a paralisação forçada pelo coronavírus.

Com o título do campeonato garantido, ele foi convocado para sua estreia, vindo do banco, contra o Radnik em 6 de junho, antes de marcar um gol de pênalti no que ele descreve como o dia "mais bonito" de sua vida.

"Eu fantasiava, enquanto jogava nos campos da academia, que um dia eu estaria jogando no Marakana como campeão", disse ele ao Blic . "Estou feliz e orgulhoso porque amo o Estrela Vermelha desde criança, e dei tudo de mim para ser um jogador da primeira equipe".

"Não vou parar. Vou ficar ainda mais forte para me ajudar a ser melhor. Acredito que trarei muita alegria aos torcedores, porque acho que posso fazer ainda mais".

E enquanto Radulovic apoiou seu objetivo de estreia com uma assistência em sua segunda aparição, a temporada 2020-21 não foi exatamente como ele esperava.

Tendo iniciado a campanha no banco, ele fez nove aparições antes da virada do ano, apenas para ser informado em janeiro que o treinador, Dejan Stankovic, queria que ele fosse emprestado ao Graficar, clube da segunda divisão, afiliado ao Estrela Vermelha.

Despertando o interesse dos rivais nacionais do Estrela Vermelha e dos clubes no exterior, Radulovic recusou, insistindo que ele merecia mais oportunidades com o primeiro time.

Isso, porém, não foi bem sucedido. Stankovic, ex-meia da Inter de Milão, mandou Radulovic de volta para as categorias de base para o resto da temporada.

No final das contas, o jovem pode não ter ficar disponível por muito mais tempo na temporada, pois está fora de ação desde abril, se recuperando de uma mononucleose.

Agora toda a atenção se volta para seu futuro e se ele já jogou seu último jogo pelo time que torceu por toda sua vida.

Faltando pouco mais de um ano para o término de seu contrato, Radulovic poderia estar disponível por apenas € 5 milhões (R$ 31 milhões) no meio do ano, caso o City ou qualquer outra equipe interessada estivesse disposta a tentar a sorte.

E embora certamente haja margem para melhorias no futebol do 'Shaqiri sérvio', não há dúvida de que um potencial comprador estaria recebendo um jovem futebolista superdotado.

O City tem muitos desses, mas sempre há espaço para mais um.