Kacper Kozlowski: o "Pogba polonês" que já está no radar do Manchester United

O jovem de 17 anos já fez sua estreia internacional e pode aparecer na Euro 2020, após se recuperar de um grave acidente de carro no ano passado

O futebol polonês está em busca de um novo líder no campo.

Robert Lewandowski continua a representar seu país defendendo as cores da a seleção nacional, mas o astro do Bayern de Munique fará 33 anos em agosto.

Embora ele esteja indiscutivelmente na melhor forma de sua carreira - testando muito perto de alcançar o recorde de Gerd Muller de maior número de gols em uma única temporada da Bundesliga, que é de 40 (Lewandowski tem 39 em 2020-21) -, ele não vai continuar jogando para sempre.

Desta forma, o surgimento do Kacper Kozlowski ao longo das duas últimas temporadas ofereceu aos torcedores poloneses a esperança de que, em breve, eles terão outra superestrela para chamar de sua.

As coisas poderiam, no entanto, ter sido muito diferentes.

Em janeiro de 2020, Kozlowski e dois de seus companheiros de equipe no Pogon Szczecin estiveram envolvidos em um acidente de carro enquanto estavam a caminho do treino.

Kozlowski foi quem mais se machucou dos três, quebrando a pélvis quebrada e três vértebras em sua parte inferior das costas. Como resultado dos danos na coluna vertebral, ele foi equipado com um espartilho especial para ser usado enquanto se recuperava.

E embora as lesões nunca tenham sido consideradas ameaçadoras para a carreira, Kozlowski ter capaz de superar essa adversidade é uma prova de sua determinação.

"Eu não pude treinar por quase meio ano, o que é a pior coisa que pode acontecer como um jovem jogador", disse Kozlowski em entrevista exclusiva à Goal.

"Mas depois que voltei ao treinamento individual, senti que as coisas estavam de volta aos trilhos e indo na direção certa".

"Foi um momento difícil em minha vida, mas eu me concentro no aqui e agora e não no passado. É fato que perdi alguns jogos, mas francamente, tenho trabalhado ainda mais desde então.

"Mentalmente, ter passado por isso talvez me ajude no futuro".

Kozlowski certamente parece estar recuperando o tempo perdido. O jovem de 17 anos garantiu a titularidade no meio-campo do Pogon no decorrer da temporada 2020-21.

Ele também foi uma grande surpresa na primeira convocação de Paulo Sousa pela seleção principal da Polônia em março. Eles fez sua estreia contra Andorra, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e agora a porta está aberta para Kozlowski ser um dos jogadores mais jovens na Eurocopa.

Tudo isso está muito longe de seu humilde começo. O jovem não teve nenhum treinador formal até os 10 anos de idade, preferindo apenas jogar com seus amigos em casa ou na rua.

Ele acabou se juntando ao time local Baltyk Koszalin, que logo percebeu que tinha um talento especial em suas mãos.

Dizem que algumas de seus treinos consistiam em Kozlowski e mais um companheiro sendo colocados para jogar contra um time de seis jogadores, em uma tentativa de garantir um jogo equilibrado, de tão à frente que o jovem estava em relação aos seus colegas.

Depois de três anos, ele foi visto por Pogon, que enfrentou a concorrência do Lech Poznan para contratar Kozlowski.

"Quando entrou na academia, ele estava muito confiante", lembrou Patryk Dabrowski, treinador de jovens de Pogon, ao Sport.pl. "Ele está muito confiante, mas não é rebelde ou arrogante. Ele se equilibra nesta linha, sem ultrapassá-la".

"Isso o ajuda no campo, porque, por exemplo, ele não tem medo de driblar ou jogar de forma não convencional. Não é raro que os jovens futebolistas tenham habilidades, mas eles não tiram o máximo proveito delas durante os jogos. A cabeça os limita, e é por isso que eles optam, intuitivamente, por soluções mais simples".

"Kacper não tem isso - sua cabeça está em sintonia com suas pernas. Ele apenas sabe que ele é bom".

Kozlowski rapidamente começou a passar pelas diversas categorias da base do Pogon. Foram nove gols e dado quatro assistências em 15 jogos pelo time sub-19 durante a temporada de 2018-19, que o levaram ao primeiro time aos 15 anos de idade.

Ao impressionar o técnico Kosta Runjaic, ele fez sua estreia ao entrar em campo durante o último jogo do Pogon na temporada da Ekstraklasa, contra o Cracovia Krakow. Aos 15 anos e 215 dias, ele se estabeleceu como o terceiro jogador mais jovem da história do campeonato.

Quatro meses depois, em setembro de 2019, Kozlowski estava impressionando os olheiros de toda a Europa ao ajudar a levar os poloneses sub-17 à final da Copa Syrenka em solo nacional.

Lá eles enfrentariam uma equipe inglesa, capitaneada por Jude Bellingham, enquanto Kozlowski se juntou a Harvey Elliott e Jamal Musiala no empate em 2 a 2, antes que os Três Leões acabassem levando a melhor nos pênaltis.

Uma das equipes com representantes foi o Manchester United, que, juntamente com clubes da França, Itália e Alemanha, começou a acompanhar de perto o desenvolvimento de Kozlowski.

Esse desenvolvimento, é claro, foi interrompido após seu acidente no início de 2020, mas após voltar à ação na pré-temporada, ele passou de força em força em 2021.

" Um menino assim só nasce a cada poucos anos", disse Dabrowski. "Até agora, não lidei com um jogador de futebol mais talentoso".

"E veja, não tenho medo que estas palavras o magoem, porque ele está lidando com este barulho, com estas expectativas ou pressões. Na verdade, isso o motiva a trabalhar ainda mais duro".

Este é certamente o caso de Kozlowski, que está ansioso para melhorar todos os atributos de seu futebol, tendo marcado um gol e dado três assistências em 19 jogos nesta temporada.

"Desde pequeno, meu ídolo é Cristiano Ronaldo. No entanto, com o tempo, comecei a gostar e a observar mais Paul Pogba", diz ele.

"Acho que posso dar mais para o time como meio-campista ofensivo, mas também posso jogar como meio-campista defensivo".

"Eu jogo nos dois setores, ofensiva e defensivamente, mas me sinto melhor em um papel avançado. Sou um jogador que gosta de competir e brigar por tudo, arriscar e gosto de jogar um contra um ou até mesmo um contra dois".

"Gostaria de melhorar minhas jogadas de longo alcance e talvez também na minha tomada de decisão".

Se Kozlowski conseguir fazer as melhorias necessárias em seu futebol, então uma transferência para uma das principais ligas da Europa pode não estar muito longe.

"Kacper é um talento excepcional", disse Runjaic em uma recente entrevista ao Super Express. "Se tudo correr bem do seu ponto de vista, vamos vê-lo jogando em uma das ligas mais importantes da Europa. Ele já está pronto para fazer isso".

Juventus e Bayer Leverkusen já estiveram ligados a Kozlowski, cujo contrato termina em 2022, enquanto relatos recentes sugerem que olheiros de Red Bull Salzburg, Torino e Saint-Etienne o observaram em ação.

Apesar de toda a conversa sobre transferências e convocações para os principais torneios internacionais, Kozlowski está mantendo a cabeça fria.

"Agora estou jogando futebol profissional; não sinto muita diferença em relação à minha carreira juvenil. Eu trato cada partida da mesma maneira", disse ele.

"Ainda é uma sensação incrível atuar com jogadores tão bons e, neste nível, aprendi que preciso tomar decisões mais rapidamente em campo".

"Por enquanto, gostaria de dar algo em troca ao Pogon. Depois gostaria de jogar no exterior em breve e ter mais chances na seleção polonesa".

Essas chances, mais cedo ou mais tarde, estarão quase garantidas.

Ele pode não jogar como Lewandowski, e se espera que, logo, Kozlowski siga seus passos ao carregar as esperanças do futebol polonês em seus ombros.