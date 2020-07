Filip Stevanovic: a jovem estrela sérvia de € 10 milhões preparada para a guerra de ofertas de toda a Europa

O jogador de 17 anos foi comparado a Cristiano Ronaldo e tem o Liverpool, Real Madrid, Manchester United e Juventus atrás dele

O conceito de "talento em evidência" no mundo das transferências de futebol não é novo. Desde que os jornais tablóides começaram a lançar rumores após rumores, certos jogadores se viram sendo cortejados por vários clubes.

No entanto, se as últimas notícias sobre a jovem estrela do Partizan, Filip Stevanovic, forem confiáveis, então ele pode estar prestes a levar as coisas a um nível totalmente novo.

Dizem que 15 dos maiores clubes da Europa estão considerando a possibilidade de contratar o jogador de 17 anos, entre eles , , , de Munique, , , , , e .

"Há seis meses temos uma oferta na mesa para Filip Stevanovic, que é superior a € 10 milhões (R$ 57,8 milhões)", disse o técnico do Partizan Savo Milosevic à TV Happy em abril, enquanto discutia a mudança do cenário do mercado de transferências em um mundo pós-pandêmico.

"Agora o negócio será muito mais complicado, mas se a equipe puder retomar de onde paramos [antes da paralisação pela Covid-19] e ele jogar como jogou no outono [europeu], então estou certo de que o preço voltará rapidamente".

Milosevic não precisava se preocupar com sua jovem estrela justificando seu preço relativamente alto. Stevanovic - cujo contrato atual vai até 2022 - marcou quatro gols nos sete jogos finais da campanha do Partizan, após o reinício da SuperLiga e da Copa da no início de junho.

Agora parece ser apenas uma questão de tempo até que ele deixe Belgrado para trás.

A boa fase de Stevanovic para terminar a temporada significa que ele contribuiu com nove gols e três assistências em 35 partidas em todas as competições para o Partizan em 2019-20; um belo retorno de um jogador que antes só tinha feito quatro partidas pela equipe principal.

Tendo se juntado ao Partizan aos nove anos de idade, depois de dar seus primeiros passos no futebol com o clube da cidade natal, Vranic Arilje, Stevanovic passou a última década abrindo caminho através das várias categorias do clube, com seu primeiro contato com a fama chegando aos 12 anos de idade em 2015.

Em um resultado que ganhou as manchetes na capital sérvia, o sub-13 do Partizan venceu seu eterno rival, , por 7 a 1. Stevanovic marcou duas vezes e, a partir daí, tem estado no radar de muitos torcedores que comparecem semanalmente ao Estádio Partizan.

Até os 14 anos de idade, ele viveu em sua cidade natal, Arilje, durante a semana antes de fazer a viagem de ida e volta de 610 quilômetros até Belgrado para jogar partidas no fim de semana. Uma vez tomada a decisão de se mudar para a capital sérvia permanentemente, ele esteve lá por pouco mais de um ano antes de ganhar sua primeira convocação para treinar com a equipe principal logo após seu aniversário de 16 anos.

O que quer que ele tenha feito nos treinos certamente causou impacto, pois em dezembro de 2018 ele foi convocado para fazer sua estreia na primeira equipe para os oito minutos finais de uma vitória de 3 a 0 sobre o Rad.

"Não posso descrever minha alegria após minha estréia no Partizan", disse ele ao site do clube depois de se tornar o terceiro jogador mais jovem da história do clube. "Eu sempre sonhei em jogar pelo Partizan. Eu me formei no sistema juvenil e sei o que significa jogar para este clube".

"Para ser honesto, não senti nenhuma tensão antes de vir, mas lamento não ter convertido uma oportunidade tardia na frente do gol. De qualquer forma, estou logo acima da lua".

O adolescente iria fazer mais três aparições durante a temporada 2018-19 antes de sua promoção permanente para a equipe de Milosevic antes da atual campanha.

Devido à sua habilidade e vontade de jogar tanto como atacante quanto como centroavante, há muito tempo ele tem sido comparado a Cristiano Ronaldo em seu país natal, a Sérvia.

Stevanovic, no entanto, tem outro jogador que ele considera como seu ídolo do futebol.

"Ele [Ronaldo] não está entre meus favoritos, mas é meu modelo quando se trata de trabalho e objetivos", disse ele ao Mondo. "Não gosto de me elogiar, porque acho que os outros deveriam fazê-lo, mas gosto mais de driblar. Os dribles são talvez a minha melhor característica como jogador de futebol. Cristiano é ótimo, mas não é um driblador".

"Ronaldinho, no entanto, era mágico e especial. Claro, eu não me importaria de ser como [Lionel] Messi ou Neymar, mas Ronaldinho tinha um pouco de magia. Ele tinha um controle incrível da bola, podia fazer algo que ninguém mais podia - que ninguém sequer pensava".

Milosevic é claramente um fã dessa vontade de driblar, com Stevanovic estando em seus planos desde que Partizan iniciou sua campanha de qualificação para a em julho.

O jovem marcou seu primeiro gol profissional contra o Connah's Quay, na segunda partida da segunda fase das eliminatórias, e o fez de novo três dias depois, marcando sua primeira partida na liga com um gol contra o Macva.

"Eu o parabenizo por seu primeiro gol, é uma coisa ótima", disse Milosevic sobre seu ataque contra Connah's Quay, embora ele tenha sido rápido em apontar que Stevanovic não estaria recebendo nenhum tratamento especial só por causa de sua idade.

"Não tenho mais parabéns por ele. Considero-o um jogador partizanista padrão. Estou convencido de que em breve toda a Europa vai ouvir falar dele e que estes gols vão se tornar um acontecimento regular".

Isso eles têm, com Stevanovic potencialmente saindo de seu clube de infância com um gol na final da Copa da Sérvia em 24 de junho. Se isso se provar como sua última aparição com a camisa do Partizan, então ele sem dúvida partirá para um dos clubes mais prestigiados da Europa.

Milosevic falou em maio de como ele estava "convencido" de que Stevanovic custaria mais de € 10 milhões quando ele partisse, e suas atuações como um jogador de 17 anos certamente justificariam isso.

Agora a corrida está aberta para que a elite do continente ponha suas mãos no "Ronaldo sérvio".