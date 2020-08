Dario Sarmiento: a promessa argentina que fez lendas se ajoelharem aos seus pés

Aos 17 anos, ele fez apenas oito jogos pelo Estudiantes mas impactou um dos maiores ícones do clube de La Plata

Alejandro Sabella é uma lenda do Estudiantes.

Antes de levar a à final da de 2014, Sabella era muito querido no Estudiantes, principalmente por dar ao clube o único título da nos últimos 50 anos.

He também atuou em duas conquistas do pelo time de La Plata durante os anos 1980, sendo lembrando como um ídolo no Estádio UNO.

Sabella não se ajoelha paa ninguém no Estudiantes. Porém, quando o lendário treinador viu a nova jovem promessa do clube, Dario Sarmiento, pela primeira vez, ele se viu obrigado a reverenciar o menino.

"Ele chegou e me perguntou se eu era o Sarmiento, disse que sim e ele se ajoelhou", disse o garoto de 17 anos à ESPN. "Ele disse que eu seria uma estrela, mas que eu preciso de calmo e viver no presente."

"Eu estava nervoso, eu mal podia acreditar. Juro que minhas pernas estavam tremendo, nem sabia o que dizer. Eu ainda ficou nervoso quando conto essa história e imagino aquele momento."

Sabella já havia exclamado um "aleluia!" quando viu Sarmiento em ação pela primeira vez, com o rápido e confiante ponta com a bola chamando a atenção de um treinador que já dirigiu Leo Messi.

E enquanto Sabella ainda está conhecendo o jovem, sua habilidade sempre foi clara para aqueles que o ajudaram a criar a paixão pelo esporte.

Nascido em Florencio Varela, apenas 30 km distante de LA Plata, Sarmiento foi inicialmente recrutado pelo Independiente quando ainda tinha seis anos. Porém, logo a distância entre sua casa e o centro de treinamento em Avallaneda começou a dificultar as coisas.

Naquele tempo, o talento de Sarmiento foi visto po Rodrigo Fuentes, vizinho da família do menino e que tentou a sorte na quinta divisão do futebol argentino. Fuentes conseguiu convencer o Estudiantes a oferecer um teste ao menino, que impressionou tanto que logo foi incorporado na base Pincha.

O crescimento de Sarmiento nas categorias de base foi meteórico, e com somente 16 anos, seis meses e seis dias ele fez sua estreia no time profissional, treinado pelo ex-defensor do Gabriel Milito.

Ao saior do banco no duelo contra o em outubro de 2019, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a atuar pelo Estudiantes. Apenas cinco dias depois, ele mostrou uma excelente compostura para deixar sua primeira assistência como profissional, para seu companheiro Nahuel Estevez marcar contra o San Luis, na .

Desde então, ele fez aparições esporádicas no time principal, com sua importância nos profissionais aumentando ainda mais depois do clube não liberá-lo para a Copa do Mundo sub-17 do último ano, devido ao número de jogadores à dispoção de Milito.

Fora de campo, Sarmiento abraçou a filosofia do Estudiantes de "educação em primeiro lugar" para os jogadores das categorias de base.

O presidente do clube, ex-meia do Juan Sebátian Verón, acredita que "quem não estuda, não joga", e Sarmiento é apenas um dos jogadores que assumiram esta mensagem.

"Antes eu não dava muita importância para a escola, mas agora eu percebo que é necessário e que será muito bom para o meu futuro", afirmou a joia ao site oficial do clube no ano passado. Depois de sua estreia, um vídeo dele comemorando com os colegas de sala apareceu online.

Dentro de campo, Sarmiento brilha com seu pé esquerdo, embora há relatos de que ele esteja trabalhando seu pé direito com Milito, que o encoraja a ter força nos dois pés.

Naturalmente, sua nacionalidade lhe rende comparações com Messi, e mesmo com Sarmiento tendo um longo caminho pela frente para alcançar tal nível, ele certamente tem a confiança para brilhar, como no último jogo antes da paralisação do futebol na Argentina pela Covid-19, quando duas canetas seguidas contra o Deportivo Laferrere.

Ainda é esperado o momento em que Sarmiento irá alcançar um novo patamar, mas, por agora, Sabella e o resto dos fãs do Estudiantes apenas querem desfrutar da evolução de sua nova promessa.

"Ele é um menino que joga muito bem, que me dá esperanças de um bom futuro para ele e para todos nós que amamos muito este clube", disse o lendário treinador sobre o jogador pelo qual se ajoelhou.

Defensores opositores certamente também se ajoelharão aos pés do argentino nas próximas duas décadas.