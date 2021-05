Ansgar Knauff: o sucessor de Sancho no Borussia Dortmund

O jovem de 19 anos já vem recebendo oportunidades no time titular nas últimas semanas e pode surgir como possível substituto do inglês

Quando o Borussia Dortmund entrou em campo para enfrentar o Manchester City, no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa, sabiam que teriam que fazê-lo sem Jadon Sancho, lesionado.

O treinador interino, Edin Terzic, porém, surpreendeu na escolha para o substituto do inglês.

Ainda que tivesse apenas 44 minutos de experiência no futebol profissional, o jovem Ansgar Knauff recebem a oportunidade de ser titular no Etihad Stadium.

"Eu vinha treinando bem nesse momento da temporada," Knauff relembra, em entrevista exclusiva concedida à Goal. "Eu tinha acabado de estrear na Bundesliga, dei uma assistência contra o Koln e estava me sentindo bem."

"Jadon Sancho, então, se machucou, e abriu a oportunidade para mim. Do nada, estar no time titular naquele jogo é algo que nunca vou esquecer."

"Edin me puxou de lado durante os treinos e explicou muitas coisas táticas para mim. Depois de um vídeo, me mostrou onde eu encontraria espaços para correr. No final, me escolheu contra um time como o Manchester City, acostumado a subir a pressão, para nós usarmos o contra-ataque com minha velocidade e criar chances de perigo."

"Claro, eu estava com muita expectativa sobre tudo, mas também tentei suprimir meu nervosismo. Em uma situação como essa, porém, você nunca consegue a suprimir completamente. Quando o jogo começou, eu não pensei mais em nada, só em ajudar minha equipe."

"O que mais me impressionou foi a qualidade do Manchester City. Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan foram incríveis. As decisões que eles tomaram no meio de campo, os passes que encontraram... é de tirar o fôlego."

"Mesmo assim, nós jogamos bem contra eles e perdemos por pouco. Com um pouco mais de sorte, poderíamos ter feito mais."

Poucos dias depois, Knauff repetiu a boa performance marcando o gol da vitória diante do Stuttgart, o posicionando como outro jovem promissor para observar no Signal-Iduna Park.

If Ansgar Knauff's first #Bundesliga goal is anything to go by, @BlackYellow fans have got a VERY exciting few years ahead! 🙇‍♂️🥶 pic.twitter.com/tow51i88OP — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 15, 2021

O Borussia Dortmund, é claro, construiu uma reputação de ser o lugar onde os melhores jovens talentos do mundo vão para darem o próximo passo em suas carreiras, com nomes como Sancho, Erling Haaland e Jude Bellingham escolhendo o time alemão para se consolidarem como jogadores de elite na Europa no futuro próximo.

O clube, porém, ainda está produzindo jogadores em suas categorias de base, e enquanto Youssoufa Moukoko é a joia dos juniores do Borussia, Knauff é outro que vem dando seus primeiros passos no clube alemão.

O jovem de 19 anos chegou ao Dortmund em 2016, contratado do Hannover, mas já estava na mira do clube dois anos antes, quando jogava pelo pequeno SVG Gottingen.

Nomeado melhor jogador do torneio na Opel Family Cup, competição sub-12, o atleta recebeu o troféu das mãos de Jurgen Klopp, com uma fotografia do par viralizando nesse ano após a semana memorável de Knauff no começo de abril.

"Nós se classificamos para o torneio final de Dortmund após quatro fases qualificatórias em toda a Alemanha," Knauff explica. "Foi um grande sucesso para nosso time."

"As viagens até lá e as estadias nos hotéis foram experiências muito positivas. Nós até assistimos a um jogo do Borussia no estádio."

"Ele (Klopp) estava lá na maior parte do tempo - ele era a cara do torneio. Quando ele me deu o troféu, me disse que eu joguei bem e me deu os parabéns."

"Parte do meu prêmio foi um par de chuteira e uma viagem para Dortmund por dois dias. Depois eu joguei com o sub-13 e eu e minha mãe assistimos outro jogo no estádio."

"Naquela época, porém, não tínhamos nenhuma ideia de um dia jogar no Borussia. Ainda estava muito cedo para pensar nisso."

Knauff eventualmente se transferiu ao Dortmund com 15 anos, onde viveu junto de vários outros nomes bem cotados.

Impressionou quase imediatamente, e pouco tempo depois, quando chegou ao sub-17, já era um jogador-chave, marcando quatro gols e distribuindo dez assistência durante a temporada 2018-19.

Elas incluíram contribuições diretas para cinco dos seis gols do Borussia Dortmund em sua vitória nas semifinais, bem como um gol na final contra o Koln, um evento que possibilitou o diretor de futebol do clube, Michael Zorc, o observar pela primeira vez ao vivo.

Um ano depois, Zorc decidiu pela promoção de Knauff para o time profissional durante a pré-temporada após uma campanha em 2019-20 em que o jovem marcou sete gols, dois contra a Inter na Uefa Youth League, e deu sete assistências no sub-19.

"Knauff um jovem muito talentoso, ofensivo, veloz e com bons dribles," Zorc falou na época, com alguns prevendo com o velocista, que assumidamente se inspira em Kylian Mbappé, poderia ser utilizado como ala no 3-5-2 de Lucien Favre.

Ele continua, porém, sendo utilizado como parte da linha de atacantes, jogando pelo lado esquerdo do campo para ser capaz de cortar para o meio e usar seu pé direito, por mais que também tenha tido minutos pela direita.

Sua temporada pelo time reserva do Borussia Dortmund, na quarta divisão alemã, onde marcou sete gols e deu seis assistências, o levaram de maneira permanente para o time profissional em Março, ainda que ele já tivesse estrado na Liga dos Campeões contra o Zenit em dezembro.

Agora, enquanto rumores sobre o futuro de Sancho começam novamente a esquentar, é possível que exista um buraco no time titular do Borussia Dortmund na próxima temporada. Uma lacuna que pode ser preenchida por Knauff.

"Eu quero jogar o quanto mais na próxima temporada, mas ainda não espero ser titular," ele conta. "De qualquer jeito, quero continuar melhorando e vou me esforçar ao máximo."

"Seria muito bom se eu pudesse dar esse próximo passo."

Se esse provar ser o caso para Knauff, a próxima vez que o jovem for titular no mata-mata da Liga dos Campeões pode não chegar como uma surpresa.