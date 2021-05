James Balagizi: a joia do Liverpool que deixou o City para trás

O garoto de 17 anos é titular da equipe sub-18 dos Reds e já chamou a atenção de Jürgen Klopp

Ele pode até ter crescido nos arredores do Etihad Stadium, mas James Balagizi está com os olhos firmemente fixados em uma carreira em Anfield.

E a perda do Liverpool pode muito bem ser o ganho do Manchester City, nesse aspecto.

Aos 17 anos, o habilidoso meio-campista ofensivo já tem um certo destaque. Alto e forte, creativo e com classe, a esperança aumenta de que os Reds possam ter encontrado mais um jogador capaz de seguir os passos de Trent Alexander-Arnold e Curtis Jones da academia para a rotação do time de Jürgen Klopp.

No entanto, um passo de cada vez. Nesta quarta-feira (12), Balagizi deve ter um papel importante na tentativa do time sub-18 do Liverpool de chegar na segunda final da FA Youth Cup em três temporadas.

O time de Marc Bridge-Wilkinson é de longe o favorito contra o Ipswich Town em Portman Road, com Aston Villa e West Brom na outra semifinal do torneio.

Balagizi já brilhou na competição. Ele anotou um hat-trick na vitória por 5 a 1 contra o Leicester City nas oitavas de final, e então teve uma atuação de muita quailidade nas quartas de final, deixando dois gols no Arsenal em uma vitória por 3 a 1 em Anfield.

Klopp estava nas arquibancadas naquela noite e o treinador do Liverpool ficou impressionado com o que viu de Balagizi, que já treinou com o time principal e fez parte de um bom jogo treino em Kirkby durante a pausa da Data Fifa de março.

Balagizi fez parte do "time dois" naquele dia. O "time um" tinha Fabinho, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain e Naby Keita, já Balagazi jogou com seu companheiro de sub-18 Mateusz Musialowski e Leighton Clarkson, do sub-23, entre outros juniores.

Isso não surpreende ninguém que acompanhava a evolução de Balagizi e Musialowski nesta temporada, particularmente desde o Natal. O Liverpool tem uma ótima equipe no sub-18 e estes dois, junto com Max Woltman, se destacam dos demais.

Um de seis irmãos, cresceu em Beswick, bairro de Manchester, e chegou ao Liverpool como jogador do sub-11, sendo descoberto em uma liga local ainda aos seis anos de idade.

O Manchester City teve sua chance, mas quando decidiram não inscrevê-lo na St. Bede, escola privada em que estudaram jogadores como Phil Foden e Jadon Sancho, Balagizi e sua família, que é original da República do Congo, escolheram o Liverpool.

Ian Barrigan, o homem que descobriu Alexander-Arnold, entre muitos outros, trabalhou duro para convencê-los. Os Reds pagaram uma compensação de apenas 9 mil libras (66 mil reais na cotação atual) para o City.

Balagizi rapidamente chamou a atenção em Kirkby, embora houvessem poucos sinais do tamanho e da força que ele passaria a ter.

"No máximo, ele era gordinho quando criança", contou uma fonte das categorias de base. "Mas era possível ver que ele era um bom prospecto".

"Ele tinha muita confiança com a bola, ele estava sempre envolvido nos jogos e sempre foi um dos mais fortes entre os jogadores da mesma idade".

Liverpool tem um certo sucesso recrutando jogadores de Manchster, e do City em particular, em temporadas recentes. Rafa Camacho e Bobby Duncan trocaram o Etihad pelo Anfield ainda adolescentes, enquanto Ryan Kent (agora nos Rangers) e Cameron Brannagan (no Oxford United) foram notados antes mesmo de City ou United terem a chance de persuadi-los.

Outros, como Harvey Blair e Oakley Cannonier, foram vistos jogando em Yorkshire, uma comprovação do bom trabalho de recrutamento do Liverpool.

O progresso de Balagizi é estável. Ele se desenvolveu fisicamente, e é versátil o suficiente para jogar como um meio-campista clássico ou, como ele tende a atuar com mais frequência, como um meia ofensivo. Fontes das categorias de base acreditam que ele jogará mais como um "camisa oito", devido seu tamnho e habilidade carregando a bola.

Ele já é jogador do time sub-18 da Inglaterra, um grupo que carrega muita expectativa para os ingleses.

Seus compatriotas de seleção incluem as estrelas do NXGN 2021 Jude Bellingham e Harvey Elliott (além de Jamal Musiala, que escolheu defender a Alemanha), além de jogadores como Liam Delap (Manchester City), Shola Shoretire (Manchester United) e Karamoko Dembele (Celtic).

O trio do Aston Villa Louie Barry, Aaron Ramsey e Carney Chukwuemeka, que podem disputar o títuo com o Liverpool na FA Youth Cup, também são muito bem avaliados.

Outros no time de Kevin Betsy já jogaram em nível profissional. Alex Scott atuou pelo Bristol City na Championship, enquando Kwadwo Baah já recebeu rumores de transferência para o City após mais de 20 jogos com o Rochdale na League One, terceira divisão.

Dadas as riquezas do Liverpool, Balagizi deve esperar um pouco para ganhar chances no time principal, mesmo com seu desenvolvimento nesta temporada, embora tenha sofrido uma lesão no tornozelo que o tirou de combate por quase três meses, tenha sido impressionante.

"Ele melhorou muito rápido", diz Bridge-Wilkinson, que está particularmente impressionado com o desenvolvimento do jovem.

"Trabalhando com ele nas categorias inferiores, isso provavelmente não era uma coisa que ele prometia", adicionou o treinador.

Outras fontes da academia dos Reds, naturalmente, pregam cautela. Balagizi é visto como um jogador de grande potencial, mas isso significa que a nota de corte é alta. Ser "bom" não é bom o suficiente para alguém com tanto talento. Eles querem vê-lo dominar os jogos com constância.

Balagizi sabe disso e responde a estes desafios com 10 assistências nesta temporada. Ele não é nenhuma estrela, embora chame a atenção por suas performances.

Ele assinou seu primeiro contrato profissional em seu aniversário de 17 anos, no último mês de setembro, e agora quer terminar a temporada com um troféu.

A expectativa é que os torcedores ouçam com frequência seu nome nos próximos meses e anos.