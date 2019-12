Pablo Moreno: ele trocou o Barcelona para virar sensação na Juventus

O garoto de 17 anos quebrou vários recordes durante sua passagem na Catalunha, mas agora pode estar perto de se tornar profissional com a Juve

As categorias de base do são conhecidas por terem produzido alguns dos melhores jogadores da história, com vários atletas que marcaram época.

Nos últimos anos, no entanto, uma boa parte dos jovens mais promissores dos catalães, como Xavi Simons, Eric Garcia e Sergio Gomez, decidiram continuar sua formação como futebolistas em outros times, pois a percepção é de que está muito difícil alcançar os profissionais do Barcelona.

Pablo Moreno é o último jovem que decidiu que sua carreira seria melhor longe da Catalunha. Se seu começo na for a regra, ele tomou a decisão correta.

O garoto de 17 anos se adaptou rapidamente a Turim, e muitos acreditam que não vai demorar muito até que o jovem se torne membro do elenco profissional.

Nascido em Granada, Moreno foi descoberto aos oito anos pelo treinador Javier Mahia, do time local Ciudad de Granada.

"Eles me contaram sobre um menino de oito anos que jogava futsal no Granada 74 e que tinha uma habilidae irreal para alguém da sua idade," Mahia contou para o Marca, em entrevista.

O presidente do Ciudad de Granada, Francis Lozano, acrescentou: "Ele tinha várias propostas de outras equipes locais, e seu pai, Paco, um homem muito inteligente, estava estudando qual seria o melhor local para o jogador."

"Pablo tem uma mentalidade fortíssima. Conosco, jogou partidas eliminatórias do campeonato da Andalusia mesmo em estado febril."

Moreno estava determinado a se aprimorar como um jogador, até mesmo chegando a cortar refrigerantes de sua dieta numa idade muito jovem.

"Era competição depois de competição e mais competição," acrescenta Mahia. "Nós treinávamos nos campos da prefeitura e tinhamos pouco tempo para jogar. Ele nunca queria sair de campo, começava a chorar."

Ele derrubaria lágrimas por pouco tempo, no entanto, carregando o Ciudad de Granada, a títulos da liga, da copa e do campeonato da Andalusia, marcando mais de 100 gols nas competições. Na temporada seguinte, balançou as redes mais de 100 vezes novamente.

Obviamente, o talento de Moreno não ficou fora dos holofotes por muito tempo, e depois do segundo Campeonato da Andalusia consecutivo, quando o jovem marcou seis gols nas partidas decisivas, com apenas 10 anos as equipes de elite da já desejavam Moreno.

"Ele estava comigo em uma viagem do time e o seu celular não parava de tocar," afirmou Mahia. "Nós fomos contactados por representantes do , do Barcelona, , , Málaga, e visitamos La Masía e os Valdebebas."

"Em agosto, ele assinou com o Barça, que deixou ele mais uma temporada conosco, por empréstimo."

Em seus quatro anos em La Masia, Moreno quebrou vários recordes de artilharia. Na sua primeira temporada no sub-12, ele marcou 72 gols em 27 partidas. No ano seguinte, foram 41, depois, 66, e mais 34 em seu último ano no Barça.

Suas performances foram tão impressionantes que a Espanha sub-16 o convocou quando Moreno tinha apenas 14 anos.

No entanto, como vem acontecendo com várias outras promessas, o Barça não conseguiu segurar Moreno.

Fabio Paraciti, o diretor de futebol da Juventus, recebeu a indicação de que Moreno seria um jovem de potencial e não mediu esforços para contratar aquele que era um dos garotos mais promissores da Europa.

Sim, o Barça não desejava vender o garoto, mas Moreno se empolgou com o plano de carreira da Juventus, no curto e longo prazo, e os clubes chegaram a um acordo de aproximadamente 700 mil euros.

Durante sua primeira temporada na , Moreno continuou impressionando, mesmo marcando menos gols. Isso é entendível, já que a Juve decidiu o colocar para jogar em sua equipe sub-19, mesmo com o espanhol tendo apenas 16 anos.

"Ele também teve problemas com lesões," relembra Francesco Baldini, que treinou Moreno durante a temporada 2018-19. "Além disso, o futebol praticado na Itália é diferente daquele do Barcelona. Os treinos e a filosofia são distintos."

"A Juve tem que entender, no entanto, que ele tem um talento incrível e precisa jogar nos profissionais."

As suas performances o levaram ao grupo comandado por Massimiliano Allegri em março, e Moreno chegou a ser opção no banco de reservas em um jogo da contra o .

Esta ainda é a única vez que Moreno foi relacionado para uma partida, mas isso pode mudar, já que o novo técnico Maurizio Sarri já se tornou um admirador de seu futebol.

O desafio atual de Moreno agora é para escolher sua melhor posição. Ele fica confortável em várias posições do ataque, e mesmo que o Barcelona o tenha visto como o "herdeiro" de Andres Iniesta, no meio de campo, a Juve o vem usando em várias posições, desde como ponta até como segundo atacante.

Esse também será o principal desafio de seus treinadores nesta temporada.

Sua inconsistência posicional não parou Moreno, no entanto.

Ele tem quatro gols em três jogos na Uefa Youth League nesse ano, ao mesmo tempo que foi peça-chave da boa campanha espanhola na sub-17.

"Nós não sabemos o seu teto, mas é orgulho para nós," falou um entusiasmado Mahia. "Muitos pais veem ele como um exemplo e o seguem nas redes sociais."

"En Granada, você vai encontrar muitas camisas da Juve, mas não por causa de Cristiano Ronaldo, mas por Pablo Moreno!"

Provavelmente não vai demorar muito até esses torcedores conseguirem ver Moreno usando a camisa da Juve de maneira consistente na Serie A.

Ele tem muitos fãs dentro do clube, e todos os sinais apontam que Pablo Moreno será mais um caso do Barça deixando escapar mais um grande talento.