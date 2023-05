Alexandre Pato acerta volta ao São Paulo e assina até dezembro de 2023

Atacante de 33 anos terá contrato de produtividade no Morumbi e conta com o aval de Dorival Júnior

O São Paulo tem um acordo verbal para o retorno de Alexandre Pato no mercado da bola. O atacante de 33 anos assinará contrato de produtividade com o clube até dezembro de 2023, conforme apurado pela GOAL.

O atacante deu sinal positivo para a proposta do Tricolor paulista — ele terá um salário fixo com produtividade por número de partidas e conquistas coletivas. O atleta avalizou um contrato nestes moldes para retornar ao Morumbi.

Alexandre Pato já está recuperado da cirurgia feita no joelho direito, em setembro do ano passado, e pode atuar nas partidas seguintes da equipe. Ele deve integrar o elenco comandado por Dorival Júnior após o anúncio — o jogador já estava no CT da Barra Funda, onde fez trabalho de recuperação do problema clínico.

O jogador volta ao São Paulo com aval do técnico Dorival Júnior. O treinador acredita que pode recuperá-lo no time paulistano. Pato não entra em campo desde 13 de agosto do ano passado, quando ainda defendia as cores do Orlando City, dos Estados Unidos.

Na contramão de Dorival Júnior, o antigo técnico são-paulino, Rogério Ceni, havia vetado a contratação do atacante de 33 anos. Ele temia que o jogador estivesse fisicamente abaixo do restante do elenco. Não havia contraponto sobre a questão técnica de Alexandre Pato.

Na temporada passada na Major League Soccer (MLS), Alexandre Pato fez 27 partidas, com 1.584 minutos em campo. Ele fez quatro gols e se responsabilizou por cinco assistências.