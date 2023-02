Alexandre Pato se recupera no São Paulo, mas pode virar reforço do time?

Atacante de 33 anos tem propostas de Brasil, Qatar e Turquia. No entanto, não está nos planos do Tricolor paulista, comandado por Rogério Ceni

Alexandre Pato encerrará o processo de recuperação da cirugia no joelho direito no Reffis, departamento médico do São Paulo. A contratação do atleta, no entanto, está descartada pelo clube, como soube a GOAL.

O atacante de 33 anos, que tem propostas de Brasil, Qatar e Turquia para voltar a jogar, não está nos planos do Tricolor paulista para o decorrer da temporada. O técnico Rogério Ceni não pensa em contratá-lo ou indicá-lo para a diretoria de futebol, mesmo que o jogador veja a volta ao Brasil como ponto positivo.

A ida de Alexandre Pato ao CT da Barra Funda será apenas para tratar a cirurgia no joelho direito. Ele se recupera de uma artroscopia, realizada em setembro do ano passado. A escolha pelo São Paulo ocorreu graças à boa relação do atleta com o clube — ele defendeu o time entre 2014 e 2015 e, posteriomente, entre 2019 e 2020.

Mesmo diante da ótima relação com o Tricolor paulista, o jogador não é visto como um nome interessante neste momento — a diretoria e a comissão técnica apostam em Jonathan Calleri e Erison para a função de centroavante.

O atacante adota cautela ao decidir o próximo passo da carreira, especialmente por causa do problema clínico. Ele teve sofreu a lesão em 14 de agosto passado, durante vitória sobre o New York Red Bull, e ficou fora do restante da temporada. Foram 11 partidas de ausência.

Antes da lesão no joelho direito, Alexandre Pato fez 27 jogos pelo Orlando City em 2022, somando 1.584 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por cinco assistências para os companheiros de equipe.