Rogério Ceni vetou Alexandre Pato no São Paulo por receio de condicionamento físico

Diferentemente do antigo treinador, Dorival Júnior avalizou a contratação do atacante de 33 anos no mercado da bola

Perto de acertar a volta ao São Paulo, Alexandre Pato foi vetado por Rogério Ceni no início da recuperação que faz no CT da Barra Funda. A primeira conversa sobre um possível retorno aconteceu há cerca de dois meses. À época, o técnico alegou à diretoria que não queria a contratação do atleta por acreditar que ele apresentaria nível físico inferior ao do atual elenco, como soube a GOAL.

Uma ala da diretoria são-paulina defendia a contratação do atacante de 33 anos por sob a alegação de que ele poderia elevar o nível do plantel. O presidente Julio Casares, no entanto, deixava a situação a cargo do antigo treinador, que já havia se posicionado de forma contrária ao negócio nos bastidores.

A parte técnica de Alexandre Pato nunca foi discutida ou colocada em xeque nas conversas realizadas no Morumbi. Pelo contrário, a única ressalva era referente ao físico do atleta. A comissão técnica de Rogério Ceni imaginava que ele teria dificuldades para suportar o nível de exigência do futebol brasileiro — o Tricolor paulista já disputou 22 partidas no ano. Nas últimas quatro temporadas, ele só fez mais jogos que isso em uma oportunidade, justamente em 2022, pelo Orlando City, dos Estados Unidos.

Em que pese o contraponto feito pelo ex-treinador são-paulino, o atual dono do cargo, Dorival Júnior, avalizou a contratação de Alexandre Pato. O técnico acredita que pode recuperar o atacante em um retorno ao Morumbi e está animado com a possibilidade de tê-lo no grupo. A diretoria prepara um contrato de produtividade para o jogador, com bônus por participação em jogos e conquistas coletivas. Além disso, ele terá um salário fixo.

O atacante de 33 anos faz tratamento para a recuperação de uma lesão no joelho direito. Em 14 de agosto do ano passado, ele se lesionou. Um mês mais tarde, foi submetido a uma cirurgia e precisou de sete meses para se recuperar completamente do problema clínico. O atleta já reúne condições de atuar, mas ainda precisa aprimorar a parte física para aguentar uma sequência de jogos.