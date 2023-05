Avalizado por Dorival Júnior, Alexandre Pato fica perto de volta ao São Paulo

Atacante se recupera de lesão no joelho direito e deve assinar por produtividade até dezembro de 2023

O São Paulo está perto de um acordo para a contratação de Alexandre Pato. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela GOAL. O atacante deve assinar um contrato por produtividade até o fim da temporada. Haverá ainda uma remuneração fixa ao atleta de 33 anos.

A volta de Alexandre Pato em definitivo ao CT da Barra Funda conta com o aval do técnico Dorival Júnior. Ele aprovou o jogador depois de uma conversa com o departamento de futebol, especialmente com o presidente Julio Casares, e reforçou a necessidade de mais um atleta para a posição.

O treinador confia que pode recuperar o jogador no retorno ao São Paulo. Dorival gosta do futebol apresentado por Pato e está disposto a dar uma oportunidade ao atleta, que está sem clube desde que deixou o Orlando City, ainda no fim do ano passado. O antecessor, Rogério Ceni, era contrário ao investimento no atacante.

O estafe do centroavante também deu sinal positivo para as tratativas, aguardando apenas um acordo entre as partes. O molde proposto pelo Tricolor paulista agrada ao jogador — será discutida apenas a questão financeira.

Esta deve ser a terceira passagem de Alexandre Pato no São Paulo. O atacante esteve no Morumbi entre 2014 e 2015, voltou ao exterior e esteve novamente no clube entre 2019 e 2020, saindo para assinar com o clube da Major League Soccer.

Alexandre Pato se recupera de uma cirurgia no joelho direito e faz o trabalho de recondicionamento físico no CT da Barra Funda. Ele conta com o departamento médico do clube para voltar à forma física necessária.