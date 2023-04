Alexandre Pato fica perto de volta aos gramados e pode atuar ainda em abril

Atacante se recupera de lesão no CT da Barra Funda, onde o elenco do São Paulo realiza as atividades diárias sob o comando de Rogério Ceni

Alexandre Pato está perto de voltar aos gramados, como soube a GOAL. Sem clube desde que deixou o Orlando City, o atacante de 33 anos faz tratamento da cirurgia no joelho direito no Reffis, departamento médico do São Paulo, e deve ter condições de jogar na segunda quinzena de abril.

Uma fonte ligada à área clínica do clube informou à reportagem que o jogador já iniciou exercícios de preparação física no CT da Barra Funda. É possível que, em até duas semanas, ele participe de treinamentos coletivos com atletas do Tricolor paulista.

Pato não tem negociações com o São Paulo, mas participa de trabalhos no centro de treinamentos do clube para se recuperar da cirurgia que realizou em setembro do ano passado, quando ainda tinha contrato vigente com o Orlando City.

O atacante ainda não definiu o futuro, mesmo que já tenha propostas de Brasil, Qatar e Turquia. Ele busca um projeto competitivo para o decorrer da carreira e não descarta um contrato por produtividade no próximo desafio. O atleta, inclusive, aprova o retorno em definitivo ao Brasil, onde ficaria mais perto de amigos e familiares.

O atacante adota cautela ao decidir o próximo passo da carreira, especialmente por causa do problema clínico. Ele teve sofreu a lesão em 14 de agosto passado, durante vitória sobre o New York Red Bull, e ficou fora do restante da temporada. Foram 11 partidas de ausência.

Antes da lesão no joelho direito, em agosto de 2022, Alexandre Pato fez 27 jogos pelo Orlando City, somando 1.584 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por cinco assistências para os companheiros de equipe.