Bola de Ouro 2024 Power Ranking: quem são os favoritos ao prêmio da revista France Football?

A largada da corrida pela premiação já foi dada - quais são os favoritos para a glória individual?

E aí está: depois de mais uma temporada colocando as mãos na taça da Copa do Mundo, Lionel Messi levou para casa sua oitava Bola de Ouro. Porém, o mundo do futebol não espera - a largada está dada para a premiação de 2024.

E esta promete ser uma corrida intensa. Aliado aos habituais altos e baixos da temporada europeia, esta é uma temporada que verá a maioria dos melhores jogadores do mundo participar de torneios internacionais, incluindo a Eurocopa, a Copa América e a Copa Africana das Nações.

Mas que influência essas competições terão na Bola de Ouro de 2024? Poderíamos ver a primeira vitória de alguém de fora da Europa?

Atualização anterior: 25 de dezembro de 2023. Jogadores removidos do top-20: Trent Alexander-Arnold e Leroy Sané.