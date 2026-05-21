O Aston Villa “pode considerar” ofertas de transferência de 100 milhões de libras por Morgan Rogers, apesar de ter vencido a Liga Europa e garantido a classificação para a Liga dos Campeões

O Villa pode oferecer essas oportunidades, mas está plenamente ciente de que olhares de admiração continuam voltados para os jogadores mais valiosos da região de West Midlands. Será que o clube se sentiria tentado a vender por um bom preço, ou será que a participação na Liga dos Campeões manterá Rogers em seu atual ambiente?

Quando essa pergunta foi feita a Hutton, o ex-lateral do Villa — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da WSN — disse: “Acho que é um pouco dos dois. Um jogador na situação dele neste momento, acho que ele é um jogador de ponta e só vai melhorar.

“Ele teve essa plataforma no Villa para dar um salto adiante. Acho que ele vai ter um papel enorme a desempenhar na Copa do Mundo. A gente quer jogar no mais alto nível. A Liga dos Campeões já está garantida, então acho que isso definitivamente ajuda, mas você está certíssimo no que diz.

“Se alguém aparecer com uma oferta de 100 milhões de libras, acho que o clube pode considerar isso, já que pode reinvestir esse dinheiro no elenco. Não quero vê-lo partir, mas se for uma oferta gigantesca como essa, tenho certeza de que o clube vai ouvir.”