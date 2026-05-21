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O Aston Villa “pode considerar” ofertas de transferência de 100 milhões de libras por Morgan Rogers, apesar de ter vencido a Liga Europa e garantido a classificação para a Liga dos Campeões
Rogers marca na vitória na final da Liga Europa
O clube garantiu sua participação nessa prestigiosa competição em algumas ocasiões nas últimas três temporadas, tendo alcançado uma campanha memorável até as quartas de final da Liga dos Campeões na temporada 2024-25, antes de ser eliminado pelo Paris Saint-Germain, que acabou conquistando o título.
A glória continental foi saboreada nesta temporada, com o mestre da Liga Europa, Unai Emery, conquistando esse troféu pela quinta vez em sua brilhante carreira como técnico. O Freiburg foi derrotado por 3 a 0 na final, com cenas de comemoração frenética em Istambul.
Rogers, antes de sua participação na Copa do Mundo neste verão, marcou um dos gols daquela partida. O jogador de 23 anos continua provando que é um homem para grandes ocasiões e merece estar entre a elite mundial regularmente.
- AFP
O Villa estaria disposto a considerar ofertas de 100 milhões de libras pelo Rogers?
O Villa pode oferecer essas oportunidades, mas está plenamente ciente de que olhares de admiração continuam voltados para os jogadores mais valiosos da região de West Midlands. Será que o clube se sentiria tentado a vender por um bom preço, ou será que a participação na Liga dos Campeões manterá Rogers em seu atual ambiente?
Quando essa pergunta foi feita a Hutton, o ex-lateral do Villa — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da WSN — disse: “Acho que é um pouco dos dois. Um jogador na situação dele neste momento, acho que ele é um jogador de ponta e só vai melhorar.
“Ele teve essa plataforma no Villa para dar um salto adiante. Acho que ele vai ter um papel enorme a desempenhar na Copa do Mundo. A gente quer jogar no mais alto nível. A Liga dos Campeões já está garantida, então acho que isso definitivamente ajuda, mas você está certíssimo no que diz.
“Se alguém aparecer com uma oferta de 100 milhões de libras, acho que o clube pode considerar isso, já que pode reinvestir esse dinheiro no elenco. Não quero vê-lo partir, mas se for uma oferta gigantesca como essa, tenho certeza de que o clube vai ouvir.”
Espera-se que haja interesse na janela de transferências de verão
Outra ex-estrela do Villa, o lendário atacante Andy Gray, já havia comentado com o GOAL sobre a disputa que pode surgir em torno da contratação de Rogers: “Acho que, para o Morgan, é uma grande decisão, porque sei que ele é talentoso. Vemos isso todas as semanas. Sei que ele quer ter sucesso. Dá para perceber isso. Ele tem um talento incrível que outros adorariam ter. Não há dúvida disso.
“Seria preciso muito dinheiro para contratá-lo, isso é certo. E depende de quão persuasivo Unai Emery consiga ser para mantê-lo. Eu diria a ele: ‘ouve, vamos seguir em frente, estamos avançando, olha a evolução que tivemos nos últimos dois anos e olha onde estamos jogando agora.
“Se conseguirem convencê-lo de que seu futuro está no Villa Park, isso seria ótimo. Mas não há dúvida alguma de que vão bater à porta para contratá-lo, porque ele é extremamente talentoso.”
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Até quando vai o contrato de Rogers com o Aston Villa?
Tem-se especulado que Rogers poderia vir a se juntar a um dos maiores clubes do planeta, como o Real Madrid, gigante da La Liga, mas o Villa não está sob pressão para vendê-lo, já que seu emblemático camisa 27 tem contrato até 2031.
Esses termos estão ajudando a manter seu preço de venda alto, enquanto essa avaliação parece destinada a seguir apenas em uma direção. A determinação do Villa pode ser testada nas próximas janelas de transferências, mas você pode ter certeza de que o clube não se separará do Jovem Jogador do Ano da PFA de 2025 sem dar trabalho.