Em uma revelação surpreendente após a vitória do Aston Villa por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa, Martínez revelou que jogou com um dedo quebrado. O goleiro contou que a lesão ocorreu durante o aquecimento antes da partida. Exames médicos confirmaram posteriormente uma pequena fratura no dedo anular da mão direita, segundo o TyC Sport.

Inicialmente, temia-se que o goleiro precisasse de cirurgia antes da campanha da Argentina na Copa do Mundo na América do Norte. No entanto, as últimas notícias trouxeram algum alívio para Lionel Scaloni e os atuais campeões. Martinez supostamente não precisará ser operado, com o tempo de recuperação estimado em cerca de 20 dias.