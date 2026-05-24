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Emi Martinez é uma dúvida para a Argentina na Copa do Mundo? Atualização sobre a “cirurgia” no dedo fraturado, enquanto Lionel Messi e companhia aguardam ansiosamente por notícias sobre a condição física do goleiro do Aston Villa
Martínez sofre fratura no dedo após susto na final da Liga Europa
Em uma revelação surpreendente após a vitória do Aston Villa por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa, Martínez revelou que jogou com um dedo quebrado. O goleiro contou que a lesão ocorreu durante o aquecimento antes da partida. Exames médicos confirmaram posteriormente uma pequena fratura no dedo anular da mão direita, segundo o TyC Sport.
Inicialmente, temia-se que o goleiro precisasse de cirurgia antes da campanha da Argentina na Copa do Mundo na América do Norte. No entanto, as últimas notícias trouxeram algum alívio para Lionel Scaloni e os atuais campeões. Martinez supostamente não precisará ser operado, com o tempo de recuperação estimado em cerca de 20 dias.
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Martinez fala abertamente sobre jogar mesmo com dores
Martinez falou sobre a lesão após as comemorações do Villa e admitiu que havia jogado com dores durante toda a final. Ele disse à ESPN: “Hoje quebrei o dedo durante o aquecimento, mas não vi isso como algo ruim. Nunca tinha quebrado um dedo antes e, sempre que tentava pegar a bola, o dedo simplesmente escorregava na direção oposta. Mas essas são coisas pelas quais a gente tem que passar.”
A Argentina enfrenta uma espera ansiosa antes da estreia na Copa do Mundo
Embora Martinez tenha evitado a cirurgia, espera-se que ele perca os últimos jogos de preparação da Argentina para a Copa do Mundo. A Albiceleste deve enfrentar Honduras no dia 6 de junho, no Texas, antes de enfrentar a Islândia três dias depois, no Alabama. O jogador de 33 anos deve se concentrar na reabilitação, enquanto a equipe médica da Argentina acompanha de perto sua evolução.
Qualquer atraso na recuperação pode forçar Scaloni a considerar opções alternativas antes do início do torneio. A Argentina inicia a defesa do título contra a Argélia no dia 17 de junho, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Com base na estimativa atual de recuperação, Martinez pode estar disponível, mas permanecem as preocupações quanto à sua falta de preparo físico para a competição.
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Uma corrida contra o tempo antes de a Argentina iniciar a defesa do título
A prioridade da Argentina agora será garantir que Martínez esteja totalmente recuperado para o início da Copa do Mundo. O goleiro se tornou uma das figuras mais influentes da equipe graças à sua liderança e ao seu desempenho em momentos de alta pressão. Com Lionel Messi liderando o time em mais uma defesa do título, Scaloni espera que seu goleiro titular possa retornar sem complicações. Martínez ainda pode estar apto para o confronto contra a Argélia, mas sua recuperação nas próximas semanas será acompanhada de perto.