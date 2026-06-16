Nach der Curaçao-Demontage: So wettest Du jetzt auf Deutschland

Der viermalige Weltmeister präsentierte sich gegen die Pantera Negra gnadenlos effizient. Nach dieser Machtdemonstration stellt sich die Frage: Reicht es in diesem Sommer für den ganz großen Wurf?

Wetten auf Deutschland bei der WM Quote vs. Elfenbeinküste – Über 3,5 Tore 2.60 Ausscheiden im Achtelfinale 2.62

Quoten zur Verfügung gestellt von Winamax. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Deutschlands Raketenstart

Auch wenn Deutschland gegen Curaçao ein Gegentor schlucken musste – der Auftritt in Houston war absolut dominant. Mit sechs verschiedenen Torschützen und Treffern in beiden Halbzeiten dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann hochzufrieden mit der Leistung seiner Jungs sein. Die Nationalelf hat eine glanzvolle WM-Historie und geht dementsprechend wieder mit einer riesigen Erwartungshaltung ins Turnier.

Dabei war nicht nur das Auftaktmatch beeindruckend. Deutschland hat seit der Niederlage gegen die Slowakei im September zehn Spiele in Folge gewonnen und allein im Kalenderjahr 2026 bereits 19 Tore erzielt. Die DFB-Auswahl geht also mit tonnenweise Selbstvertrauen in den zweiten Spieltag.

Nachdem man bei den letzten beiden Turnieren die Auftaktspiele gegen Mexiko und Japan verpatzt hatte, war das Ergebnis vom Sonntag eine echte Erleichterung. Ein deutlicher Sieg war Pflicht, und die Mannschaft hat geliefert. In Gruppe E ist Deutschland der haushohe Favorit auf den Gruppensieg. Dennoch bleiben Defensivsorgen: Seit sieben WM-Spielen wartet das Team auf eine weiße Weste.

Das Duell gegen die Pantera Negra bot die zweitniedrigste Siegquote für die deutsche Elf seit fast vier Jahren. Die gnadenlose Effizienz hat in der Fußballwelt aufhorchen lassen. Bislang verzeichnet das Team den höchsten xG-Wert des Turniers (4,22) und feuerte die meisten Schüsse aufs Tor ab (12).

Die Quoten auf den Gewinn der Gruppe E sind stabil geblieben, allerdings wird der Weg in die K.-o.-Phase kein Spaziergang. Läuft alles nach Plan, wartet im Achtelfinale bereits Frankreich. Genau aus diesem Grund glauben wir nicht, dass es für den Titel reicht.

So wettest Du auf die DFB-Elf

Als Nächstes wartet die Elfenbeinküste, die mit einem starken Sieg gegen Ecuador ins Turnier gestartet ist. Wir sehen Nagelsmanns Elf zwar vorne, aber es wird ein hartes Stück Arbeit. Aufgrund der defensiven Anfälligkeiten der Deutschen könnte die Côte d’Ivoire durchaus für Probleme sorgen.

Die europäische Top-Elf konnte in den letzten fünf Partien nur ein einziges Mal zu Null spielen – das gibt definitiv Grund zur Sorge. Da Kai Havertz und Deniz Undav jedoch in Topform sind, wird die Devise lauten, den Gegner einfach zu überspielen. Das Ganze könnte in Toronto zu einem echten Torfestival führen.

Apropos Havertz: Nach seinem Doppelpack gegen Curaçao ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Goldenen Ball gewinnt, laut den Buchmachern um 58 % gestiegen. Der Angreifer von Arsenal London gehört damit zum Kreis der frühen Favoriten auf die Auszeichnung und mischt auch im Rennen um die Torjägerkrone mit. Für einen konkreten Wett Tipp auf diese Langzeitmärkte ist es aktuell aber noch zu früh.

Danach wartet Ecuador – ein Duell, das je nach Tabellenkonstellation extrem faszinierend werden könnte. Sollte Deutschland die Elfenbeinküste schlagen und vor dem dritten Spieltag auf der Pole-Position stehen, wird Nagelsmann womöglich Leistungsträger schonen. Ein Blick auf die Statistik: Bei den letzten drei Weltmeisterschaften holten nur sieben Teams die maximale Punktzahl in der Gruppenphase. Lediglich vier davon erreichten das Halbfinale, und kein einziges holte am Ende den Pokal.

Drei Siege aus drei Spielen sind also kein Muss, würden dem Team aber enormen Rückenwind geben. Und genau das könnte der Schlüssel sein, falls es im Achtelfinale tatsächlich zum Kracher gegen Les Bleus kommt.

Die Buchmacher listen das Achtelfinale als das wahrscheinlichste Szenario für ein Ausscheiden – und dieser Einschätzung schließen wir uns an. Dass die Chancen auf ein Weiterkommen nach dem Auftaktsieg stabil geblieben sind, überrascht kaum.

Wir gehen davon aus, dass Deutschland die verbleibenden zwei Gruppenspiele sowie das Sechzehntelfinale für sich entscheidet. Es bleiben jedoch berechtigte Zweifel, ob diese Mannschaft stark genug ist, um das französische Starensemble von Didier Deschamps aus dem Turnier zu kegeln.

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