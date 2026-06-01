Técnico Europeu do Ano: Mikel Arteta, Luis Enrique e os 20 melhores técnicos da GOAL da temporada 2025-26 – classificação

O próprio Arsenal saboreou o sucesso ao finalmente pôr fim à sua espera pelo título da Premier League, enquanto o Bayern de Munique, a Inter e o Barcelona também conquistaram triunfos em suas competições nacionais. A vitória do PSG, por sua vez, impediu que houvesse um domínio totalmente inglês dos troféus continentais, depois que o Aston Villa e o Crystal Palace conquistaram a Liga Europa e a Liga Conferência, respectivamente.

Os treinadores desses clubes certamente tiveram temporadas excelentes, mas não foram os únicos, com muitos técnicos comandando campanhas de conto de fadas ou conquistas improváveis de troféus. Mas quem foram os treinadores com melhor desempenho da campanha?

Os redatores e editores do FootballCo de toda a Europa tentaram responder a essa pergunta — eis o nosso top 20: