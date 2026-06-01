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Euro Manager of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Técnico Europeu do Ano: Mikel Arteta, Luis Enrique e os 20 melhores técnicos da GOAL da temporada 2025-26 – classificação

Opinion
Liga dos Campeões
M. Arteta
Luis Enrique
V. Kompany
Cesc Fábregas
U. Emery
H. Flick
P. Guardiola
Arsenal
PSG
Barcelona
Bayern de Munique
Manchester City
Inter de Milão
Premier League
La Liga
Bundesliga
Campeonato Italiano
Campeonato Francês
Eredivisie
Campeonato Português
Liga Europa
C. Chivu
A. Iraola
F. Farioli
P. Sage
J. Schuster
P. Matarazzo
S. Hoeness
R. Le Bris
K. Andrews
P. Bosz
D. Schreuder
D. McInnes
M. Lustrinelli
Campeonato Escocês
Como
Stuttgart
Freiburg
Real Sociedad
Aston Villa
Bournemouth
Brentford
Sunderland
Hearts
PSV Eindhoven
Lens
NEC Nijmegen
Thun
Especiais e Opinião

A temporada europeia 2025-26 chegou ao fim, e terminou exatamente como a de 2024-25, 12 meses antes, com o Paris Saint-Germain levantando a Taça da Europa ao final da final da Liga dos Campeões. A vitória de sábado sobre o Arsenal em Budapeste foi uma partida muito mais disputada do que a goleada sobre a Inter em Munique, mas foi recebida com a mesma alegria pelo gigante francês e seus torcedores, que conquistaram a dobradinha após já terem vencido a Ligue 1.

O próprio Arsenal saboreou o sucesso ao finalmente pôr fim à sua espera pelo título da Premier League, enquanto o Bayern de Munique, a Inter e o Barcelona também conquistaram triunfos em suas competições nacionais. A vitória do PSG, por sua vez, impediu que houvesse um domínio totalmente inglês dos troféus continentais, depois que o Aston Villa e o Crystal Palace conquistaram a Liga Europa e a Liga Conferência, respectivamente.

Os treinadores desses clubes certamente tiveram temporadas excelentes, mas não foram os únicos, com muitos técnicos comandando campanhas de conto de fadas ou conquistas improváveis de troféus. Mas quem foram os treinadores com melhor desempenho da campanha?

Os redatores e editores do FootballCo de toda a Europa tentaram responder a essa pergunta — eis o nosso top 20:

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Keith Andrews (Brentford)

    O Brentford era um dos favoritos ao rebaixamento antes do início da nova temporada, com o técnico estreante Keith Andrews encarregado de assumir o lugar de Thomas Frank, ao mesmo tempo em que lidava com as saídas do capitão do clube, Christian Norgaard, e dos atacantes Bryan Mbeumo e Yoane Wissa, que marcaram 39 gols juntos na temporada anterior.

    No entanto, assistindo aos Bees, dificilmente se perceberia isso, já que Andrews levou sua equipe a terminar em nono lugar na Premier League, igualando o melhor resultado alcançado sob o comando de Frank. A única decepção será ter perdido a classificação para as competições europeias por diferença de gols, com uma sequência de apenas duas vitórias nos últimos 13 jogos acabando por custar caro.

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  • Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    19Peter Bosz (PSV)

    Nenhuma liga nacional europeia teve um campeão tão dominante quanto a Eredivisie, já que o PSV defendeu com sucesso seu título, terminando com uma vantagem colossal de 19 pontos sobre o segundo colocado, o Feyenoord, sob o comando de Peter Bosz. Sua equipe marcou 101 gols em 34 partidas do campeonato, o que representou mais uma vez uma grande diferença em relação ao segundo colocado (NEC Nijmegen, com 77).

    Bosz foi recompensado pela conquista do terceiro título consecutivo com uma extensão de contrato de dois anos, embora ele espere um desempenho melhor na Liga dos Campeões da próxima temporada, já que, apesar das grandes vitórias sobre o Napoli e o Liverpool, o PSV não conseguiu se classificar para as oitavas de final.

  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Regis Le Bris (Sunderland)

    Sim, o Sunderland gastou bastante para um time recém-promovido no verão passado, com a maioria dos novos contratados já sendo nomes consagrados, mas os Black Cats ainda eram apontados pela maioria dos observadores como candidatos ao rebaixamento da Premier League ao iniciar sua primeira campanha na primeira divisão desde 2017. O fato de nunca terem sequer chegado perto dos três últimos colocados, portanto, foi um grande mérito de Regis Le Bris. Mas terminar a temporada na sétima posição e com a classificação para a Liga Europa garantida foi muito além do que qualquer um poderia razoavelmente esperar.

    A equipe de Le Bris não demonstrou medo ao retornar à primeira divisão, e sua permanência na liga estava praticamente garantida já na metade da temporada. Alguns resultados decepcionantes no início da primavera levaram a especulações de que o francês ainda poderia ser substituído no final do verão, mas ele respondeu de forma enfática com vitórias sobre o Everton e o Chelsea para encerrar a campanha e provocar cenas de euforia no Stadium of Light.

    Ah, e eles venceram o Newcastle em casa e fora... Que temporada em Wearside!

  • Dick SchreuderqIMAGO

    17Dick Schreuder (NEC Nijmegen)

    O NEC Nijmegen só se classificou para as competições europeias em três ocasiões anteriores, mas pode chegar à Liga dos Campeões da próxima temporada depois que Dick Schreuder levou o time ao terceiro lugar na Eredivisie, o que garante uma vaga nas eliminatórias da principal competição de clubes da Europa.

    Schreuder voltou à Holanda no verão passado, após uma passagem pela Espanha, pelo Castellón, e uma vitória por 5 a 0 sobre o Excelsior Rotterdam em sua estreia deu o tom para uma campanha memorável, já que o NEC não só teve um bom desempenho no campeonato, mas também chegou à final da Copa da Holanda, embora tenha sido derrotado pelo AZ Alkmaar naquele dia.

  • Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    16Derek McInnes (Hearts)

    A temporada do Hearts pode ter terminado com uma grande decepção, mas é preciso reconhecer o trabalho realizado por Derek McInnes em Tynecastle. Desde o time do Aberdeen comandado por Sir Alex Ferguson em 1985, nenhuma equipe além do Celtic ou do Rangers havia conquistado o título da primeira divisão escocesa, mas McInnes e sua equipe estiveram a poucos minutos de quebrar o duopólio do Old Firm antes de serem derrotados pelo Celtic na última rodada.

    Com o apoio da Jamestown Analytics, do coproprietário Tony Bloom — a tecnologia de olheiros que ajudou o Brighton a se estabelecer na Premier League —, McInnes conseguiu integrar com grande eficácia seus novos contratados, até então pouco conhecidos, aos jogadores já consagrados em Tynecastle. E, se não fossem uma ou duas (ou três, ou quatro...) decisões questionáveis da arbitragem, ele poderia muito bem ter recebido a medalha de campeão como recompensa.

  • Mauro Lustrinelli imago images / Pius Koller

    15Mauro Lustrinelli (FC Thun)

    O título de campeão mais improvável da Europa para a temporada 2025-26 vai, sem dúvida, para o FC Thun, da Suíça. O clube esteve à beira da falência quando foi rebaixado para a segunda divisão em 2020, mas se recuperou de forma notável, em grande parte graças ao trabalho do técnico Mauro Lustrinelli.

    Sem nunca ter treinado um clube antes de ser contratado pelo Thun em 2022, Lustrinelli levou o clube ao acesso na temporada passada, antes de conquistar com facilidade o título da primeira divisão — o primeiro do Thun em seus 128 anos de história — nesta temporada. Embora tenham terminado com apenas cinco pontos de vantagem, isso não conta toda a história, já que não conseguiram vencer nenhuma das últimas cinco partidas após garantirem matematicamente o título.

    As conquistas de Lustrinelli também chamaram a atenção, e ele foi nomeado o novo técnico do Union Berlin na Bundesliga após esse sucesso improvável.

  • Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    14Sebastian Hoeness (Stuttgart)

    Tendo assumido o comando do time quando este estava na última posição da Bundesliga e corria risco de rebaixamento, em abril de 2023, Sebastian Hoeness fez maravilhas com o Stuttgart nos últimos três anos, desde que levou o time à permanência na divisão.

    O quarto lugar conquistado nesta temporada significa que o time disputará a Liga dos Campeões pela segunda vez em três anos, enquanto o Stuttgart também chegou à sua segunda final consecutiva da DFB-Pokal, embora não tenha conseguido defender o título conquistado na temporada passada, já que o Bayern de Munique e Harry Kane saíram vitoriosos em Berlim.

    Ainda assim, Hoeness provou mais uma vez ser um dos jovens treinadores mais promissores da Europa, e é apenas uma questão de tempo até que um clube maior que o Stuttgart aposte no técnico de 44 anos.

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    13Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad)

    A Real Sociedad passou por uma péssima primeira metade da temporada e estava apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento da La Liga quando Pellegrino Matarazzo foi nomeado seu novo técnico, em dezembro. O americano comandou então uma verdadeira recuperação: a La Real perdeu apenas duas das primeiras 15 partidas sob o comando de Matarazzo, não só afastando-se da zona de rebaixamento, mas também chegando à final da Copa del Rey.

    A equipe de Matarazzo empatou em 2 a 2 com o Atlético de Madrid naquela noite em Sevilha, antes de triunfar por 4 a 3 nos pênaltis, conquistando o sétimo troféu importante da história do clube. E embora o desempenho tenha caído um pouco após aquela noite gloriosa, não há dúvidas sobre o trabalho impressionante que Matarazzo realizou durante sua primeira metade de temporada na Espanha.

  • Sport-Club Freiburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    12Julian Schuster (Friburgo)

    Depois de levar o Freiburg ao quinto lugar em sua temporada de estreia no comando, Julian Schuster confirmou seu talento desta vez ao conduzir o time alemão à sua primeira final europeia da história. O clube nunca havia passado das oitavas de final em nenhuma competição continental, mas eliminou Genk, Celta de Vigo e Braga em seu caminho até garantir uma vaga na final da Liga Europa.

    É verdade que foram claramente superados pelo Aston Villa naquela noite, mas isso não deve diminuir as conquistas de Schuster e sua equipe, que novamente se classificaram para as competições europeias ao terminarem em sétimo lugar na Bundesliga e chegarem às semifinais da DFB-Pokal. Aos 41 anos, é de se esperar que Schuster seja cobiçado pelos principais times nos próximos anos.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    11Pep Guardiola (Manchester City)

    Esta não foi uma das melhores equipes do Manchester City — o time perdeu pontos em 15 partidas diferentes do campeonato e foi eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final —, mas Pep Guardiola certamente conseguiu tirar o máximo proveito de um time em transição durante o que acabou sendo sua última temporada no comando do Etihad.

    O lendário técnico integrou com sucesso as novas contratações Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo e Marc Guehi, enquanto os jovens promissores Jeremy Doku, Nico O'Reilly e Abdukodir Khusanov deram passos positivos em direção ao sucesso.

    Considerando o quão drasticamente o time caiu de rendimento na temporada passada, o fato de Guardiola ter conseguido pressionar o Arsenal por tanto tempo e ainda conquistar a FA Cup e a Carabao Cup deve ser comemorado, e ele se despede tendo deixado uma base sólida sobre a qual Enzo Maresca poderá construir.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    10Pierre Sage (Lens)

    Acredite ou não, mas houve um momento no final de fevereiro em que parecia que o Lens estava prestes a tirar o título da Ligue 1 do Paris Saint-Germain. A equipe de Pierre Sage simplesmente não se deixava intimidar pelos milionários campeões europeus, e Luis Enrique foi forçado a escalar algumas de suas estrelas em uma fase da temporada muito mais avançada do que gostaria, devido aos resultados do Lens.

    Sage conseguiu tirar o máximo proveito das novas contratações, como Florian Thauvin e Odsonne Edouard, entre outros, e embora a disputa pelo título tenha terminado em decepção, o Lens ainda pôde comemorar após conquistar a Coupe de France pela primeira vez, ao derrotar o Nice na final de maio. Para uma primeira temporada no comando, Sage dificilmente poderia ter feito mais.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-ALVERCAAFP

    9Francesco Farioli (Porto)

    Considerando o que lhe aconteceu na última temporada, seria compreensível se Francesco Farioli tivesse decidido afastar-se do futebol por algum tempo. O italiano renunciou ao cargo de técnico do Ajax depois que o gigante holandês desperdiçou uma vantagem de nove pontos nas últimas cinco rodadas da Eredivisie, entregando o título ao PSV, mas voltou imediatamente à ativa ao assumir o cargo de técnico do Porto.

    O técnico de 37 anos também fez a escolha certa, pois levou seu novo clube ao primeiro título da Liga Portugal desde 2022, garantindo o título com duas rodadas de antecedência, com o Sporting CP e o invicto Benfica ficando para trás. A equipe de Farioli perdeu apenas duas partidas do campeonato durante toda a temporada, o que restaurou, em parte, sua reputação como um dos melhores jovens treinadores da Europa.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Andoni Iraola (Bournemouth)

    O Bournemouth começou a temporada tendo perdido seu goleiro e três quartos da defesa titular e, posteriormente, vendeu seu melhor jogador de ataque, Antoine Semenyo, em janeiro. Um técnico menos experiente teria sido perdoado, portanto, por dar desculpas caso os Cherries tivessem caído para a parte de baixo da tabela. Mas Andoni Iraola não é um técnico comum.

    Iraola reconstruiu rapidamente sua defesa enquanto reforçava outras posições com jogadores de qualidade, e o Bournemouth chegou a ocupar a segunda posição na tabela após perder apenas uma das nove primeiras partidas. Esse início brilhante ameaçou se tornar uma lembrança distante, no entanto, já que uma sequência de 11 jogos sem vitórias fez o Bournemouth cair de volta para perto da zona de rebaixamento.

    Com Semenyo prestes a ser vendido, alguns no Vitality Stadium temiam o pior. No entanto, não precisavam se preocupar, já que o gol da vitória do ponta, que se transferiu para o Manchester City, nos acréscimos contra o Tottenham em sua última partida, deu início a uma sequência de 18 jogos sem derrota que durou até o final da campanha e garantiu o sexto lugar, além da classificação para as competições europeias pela primeira vez na história do clube.

    O Liverpool está contratando um excelente técnico, presumindo que Iraola seja o homem que substituirá Arne Slot em Anfield.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    7Cristian Chivu (Inter)

    Como sucessor de Simone Inzaghi, Cristian Chivu tinha uma tarefa e tanto pela frente no Inter, além de ter que recompor o elenco dos Nerazzurri depois que as esperanças de conquistar a tríplice coroa se transformaram em cinzas no último mês da temporada anterior. Uma participação decepcionante no Mundial de Clubes não era um bom presságio, mas o romeno gradualmente colocou as coisas de volta nos trilhos no San Siro, a ponto de o Inter encerrar a temporada com dois troféus conquistados.

    O time terminou com 11 pontos de vantagem na liderança da Série A, depois de se distanciar dos rivais no início da primavera, antes de conquistar a Coppa Italia com a vitória sobre a Lazio, após uma notável virada na semifinal contra o Como.

    Quanto menos se falar sobre a eliminação da Liga dos Campeões nas mãos do Bodo/Glimt, melhor, mas Chivu pode estar muito satisfeito com o que conseguiu, considerando que tinha apenas quatro meses de experiência anterior como técnico na primeira divisão, no Parma.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    6Hansi Flick (Barcelona)

    Haverá um acalorado debate sobre se a arriscada linha alta de Hansi Flick limita o que o Barcelona pode alcançar na Liga dos Campeões, mas não há como contestar o sucesso nacional que o técnico alemão tem obtido desde que chegou à Catalunha em 2024.

    O Barça defendeu com sucesso o título da La Liga, terminando com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid, apesar de jogadores como Lamine Yamal, Raphinha, Pedri e Frenkie de Jong terem perdido grande parte da temporada devido a lesões.

    A equipe de Flick pratica um dos estilos de futebol mais empolgantes da Europa, e com o presidente Joan Laporta disposto a apostar alto e gastar pesado neste verão, poucos apostariam contra a equipe conquistar mais sucessos na próxima temporada.

  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    5Cesc Fàbregas (Como)

    Ele foi um jogador brilhante, e agora parece que Cesc Fàbregas também é um técnico bastante competente. Depois de levar o recém-promovido Como a terminar no meio da tabela em sua primeira temporada no comando, na passada, o ex-meio-campista estabeleceu como meta a classificação para as competições europeias nesta temporada, mas mesmo assim poucos previram a campanha que o Como viria a ter.

    Fàbregas levou seu time ao quarto lugar na Série A, garantindo assim a classificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história do clube. Sua equipe ostentou a melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas 29 gols em 38 jogos, enquanto o excelente Nico Paz articulou os ataques, continuando a brilhar sob a orientação de Fàbregas.

    Com a maioria das vagas nos grandes clubes já preenchidas, parece que Fábregas poderá agora liderar o Como novamente na próxima temporada, enquanto o time se prepara para disputar as competições de ponta da Europa.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    Quando o Aston Villa começou a temporada sem conseguir vencer ou marcar gols nos cinco primeiros jogos, havia uma preocupação genuína de que Unai Emery tivesse levado o clube ao seu limite, com a falta de movimentação no mercado de transferências no verão aparentemente tendo causado um estagnação no Villa Park.

    No entanto, Emery mais uma vez mostrou por que é considerado um dos melhores treinadores da Europa. Uma reviravolta dramática nos resultados levou o Villa a entrar na briga pelo título na virada do ano e, embora tenha acabado perdendo força durante um inverno decepcionante, o time se recuperou para garantir o quarto lugar e o retorno à Liga dos Campeões.

    Acrescente a isso mais uma conquista da Liga Europa, e Emery continua provando, repetidamente, que aqueles que duvidaram dele estavam errados.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNE-PODIUMAFP

    3Vincent Kompany (Bayern de Munique)

    O Bayern de Munique acabou por se decidir pela contratação de Vincent Kompany depois que seis treinadores diferentes recusaram o cargo antes de o clube contratar o técnico do Burnley em 2024, mas os bávaros não poderiam estar mais satisfeitos com o belga, já que sua equipe deu grandes passos à frente durante uma campanha emocionante na Allianz Arena.

    A equipe de Kompany praticou o melhor futebol ofensivo da Europa e marcou 122gols na trajetória para defender o título da Bundesliga, terminando com 16 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund. Em seguida, conquistaram também a DFB-Pokal, enquanto a chegada às semifinais da Liga dos Campeões demonstrou progresso na Europa, mesmo que Kompany possa sentir que essa foi uma oportunidade perdida, dada a forma de Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Após três vice-campeonatos consecutivos e cinco temporadas sem conquistar nenhum título, o Arsenal e Mikel Arteta finalmente conseguiram alcançar o objetivo desta vez e conquistaram um merecido título da Premier League. Arteta afastou-se gradualmente do futebol ao estilo de Guardiola que seus Gunners praticavam quando ele chegou ao Emirates, e merece crédito pela forma como antecipou a mudança da liga para um estilo mais físico e baseado em jogadas ensaiadas, além de ter construído uma equipe capaz de aguentar o ritmo até o fim.

    É claro que houve obstáculos ao longo do caminho, mas o Arsenal foi a equipe de destaque da campanha inglesa, enquanto a única derrota na Europa foi na final da Liga dos Campeões, e mesmo essa ocorreu nos pênaltis. Considerando a situação em que os Gunners se encontravam quando Arteta assumiu, foi uma jornada e tanto que o espanhol conduziu a equipe, e ele conquistou os elogios que agora, com toda a justiça, estão chegando até ele.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    1Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

    Se a conquista do triplo na temporada passada não bastou para consolidar o lugar de Luis Enrique entre os maiores treinadores de sua geração, então o fato de ele ter repetido o feito ao defender os títulos da Ligue 1 e da Liga dos Campeões certamente o faz.

    O PSG não teve vida fácil no campeonato nacional, com o Lens pressionando até o fim, enquanto sofreu uma eliminação embaraçosa da Coupe de France para o Paris FC, mas os fins justificam os meios, e o ex-técnico do Barcelona deve receber crédito pela maneira como utilizou seu elenco, de modo que os melhores jogadores do PSG estivessem mais descansados para suas conquistas europeias.

    A equipe de Luis Enrique não era exatamente o mesmo time fluido que venceu tudo na temporada passada, mas ainda possuía um dos ataques mais perigosos do futebol mundial, e o utilizou em destaque para garantir mais uma campanha memorável no Parc des Princes.