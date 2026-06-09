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O ex-presidente da UEFA, Michel Platini, apresenta queixa criminal contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino
Platini entra com ação judicial em relação às consequências de 2015
Platini apresentou uma queixa criminal em Paris contra Infantino, de acordo com um comunicado enviado à AFP. A queixa alega tráfico de influência e a divulgação de falsas acusações relacionadas às circunstâncias que levaram à queda de Platini em 2015. O ex-presidente da UEFA também citou na queixa o ex-diretor jurídico da FIFA, Marco Villiger, e o ex-presidente do comitê de auditoria e conformidade, Domenico Scala.
Platini busca investigar o que alega terem sido manobras destinadas a impedir sua eleição como presidente da FIFA. A ação judicial marca o mais recente capítulo de uma disputa que se arrasta desde os eventos que efetivamente puseram fim às ambições de Platini de suceder Sepp Blatter à frente da entidade que rege o futebol mundial.
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Platini exige que se prestem contas sobre as supostas ações
A equipe jurídica de Platini declarou que pretende demonstrar que houve um esforço coordenado para manchar sua reputação e impedir sua candidatura à presidência da FIFA. Além da queixa criminal apresentada na França, o francês está preparando uma ação civil contra a FIFA buscando indenização pelas perdas que, segundo ele, resultaram da investigação ética.
O ex-jogador da seleção francesa acredita ter sido vítima de uma campanha de difamação que alterou o curso da governança do futebol. Por meio do novo processo, Platini está tentando limpar seu nome e identificar aqueles que ele acredita serem responsáveis por sua afastamento da administração do futebol.
Uma disputa que tem origem na investigação sobre pagamentos de 2015
As origens do caso remontam a um pagamento de 2 milhões de francos suíços efetuado a Platini em 2011 e autorizado pelo então presidente da FIFA, Blatter. O pagamento teria sido relacionado a serviços de consultoria prestados entre 1998 e 2002, mas o atraso no pagamento acabou atraindo a atenção dos investigadores.
Quando os detalhes da transação vieram a público em 2015, tanto Platini quanto Blatter receberam longas suspensões de atividades relacionadas ao futebol. Na época, Platini era amplamente visto como o principal candidato a substituir Blatter na presidência da FIFA. Sua desistência da disputa abriu caminho para que Infantino, então secretário-geral da UEFA, conquistasse a presidência da FIFA em fevereiro de 2016. Desde então, Infantino foi reeleito duas vezes sem oposição.
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Novas disputas judiciais podem reacender antigas controvérsias
A queixa criminal e a ação civil planejada por Platini devem manter em destaque uma das disputas mais significativas em matéria de governança do futebol. Os processos podem trazer um novo escrutínio aos eventos relacionados à investigação de 2015 e à sucessão presidencial da FIFA que se seguiu.