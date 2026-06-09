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Yosua Arya

Traduzido por

O ex-presidente da UEFA, Michel Platini, apresenta queixa criminal contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino

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Michel Platini apresentou uma queixa criminal em Paris contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino, acusando-o de tráfico de influência e de divulgar falsas acusações relacionadas aos eventos que puseram fim à sua candidatura à presidência da FIFA em 2015. O ex-presidente da UEFA também está mirando dois ex-dirigentes da FIFA, na tentativa de limpar seu nome e exigir responsabilização.

  • Platini entra com ação judicial em relação às consequências de 2015

    Platini apresentou uma queixa criminal em Paris contra Infantino, de acordo com um comunicado enviado à AFP. A queixa alega tráfico de influência e a divulgação de falsas acusações relacionadas às circunstâncias que levaram à queda de Platini em 2015. O ex-presidente da UEFA também citou na queixa o ex-diretor jurídico da FIFA, Marco Villiger, e o ex-presidente do comitê de auditoria e conformidade, Domenico Scala.

    Platini busca investigar o que alega terem sido manobras destinadas a impedir sua eleição como presidente da FIFA. A ação judicial marca o mais recente capítulo de uma disputa que se arrasta desde os eventos que efetivamente puseram fim às ambições de Platini de suceder Sepp Blatter à frente da entidade que rege o futebol mundial.

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    Platini exige que se prestem contas sobre as supostas ações

    A equipe jurídica de Platini declarou que pretende demonstrar que houve um esforço coordenado para manchar sua reputação e impedir sua candidatura à presidência da FIFA. Além da queixa criminal apresentada na França, o francês está preparando uma ação civil contra a FIFA buscando indenização pelas perdas que, segundo ele, resultaram da investigação ética.

    O ex-jogador da seleção francesa acredita ter sido vítima de uma campanha de difamação que alterou o curso da governança do futebol. Por meio do novo processo, Platini está tentando limpar seu nome e identificar aqueles que ele acredita serem responsáveis por sua afastamento da administração do futebol.

  • Uma disputa que tem origem na investigação sobre pagamentos de 2015

    As origens do caso remontam a um pagamento de 2 milhões de francos suíços efetuado a Platini em 2011 e autorizado pelo então presidente da FIFA, Blatter. O pagamento teria sido relacionado a serviços de consultoria prestados entre 1998 e 2002, mas o atraso no pagamento acabou atraindo a atenção dos investigadores.

    Quando os detalhes da transação vieram a público em 2015, tanto Platini quanto Blatter receberam longas suspensões de atividades relacionadas ao futebol. Na época, Platini era amplamente visto como o principal candidato a substituir Blatter na presidência da FIFA. Sua desistência da disputa abriu caminho para que Infantino, então secretário-geral da UEFA, conquistasse a presidência da FIFA em fevereiro de 2016. Desde então, Infantino foi reeleito duas vezes sem oposição.

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    Novas disputas judiciais podem reacender antigas controvérsias

    A queixa criminal e a ação civil planejada por Platini devem manter em destaque uma das disputas mais significativas em matéria de governança do futebol. Os processos podem trazer um novo escrutínio aos eventos relacionados à investigação de 2015 e à sucessão presidencial da FIFA que se seguiu.