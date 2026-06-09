O ex-presidente da UEFA, Michel Platini, apresenta queixa criminal contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino

Platini apresentou uma queixa criminal em Paris contra Infantino, de acordo com um comunicado enviado à AFP. A queixa alega tráfico de influência e a divulgação de falsas acusações relacionadas às circunstâncias que levaram à queda de Platini em 2015. O ex-presidente da UEFA também citou na queixa o ex-diretor jurídico da FIFA, Marco Villiger, e o ex-presidente do comitê de auditoria e conformidade, Domenico Scala.

Platini busca investigar o que alega terem sido manobras destinadas a impedir sua eleição como presidente da FIFA. A ação judicial marca o mais recente capítulo de uma disputa que se arrasta desde os eventos que efetivamente puseram fim às ambições de Platini de suceder Sepp Blatter à frente da entidade que rege o futebol mundial.