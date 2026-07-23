Um relatório internacional de monitorização revelou a deteção de sete casos com possível ligação à manipulação de resultados de jogos do Campeonato do Mundo masculino de 2026, devido a irregularidades suspeitas em apostas, num resultado que contraria diretamente aquilo que foi anunciado pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA.

O Grupo de Copenhaga, uma rede internacional independente dedicada à monitorização e ao combate à manipulação em competições desportivas, emitiu sete alertas após um processo de vigilância que abrangeu 104 jogos do torneio.

O relatório completo ainda não foi publicado, mas o Conselho da Europa divulgou um resumo das suas conclusões e, segundo o jornal "The Athletic", os casos mais relevantes que levantaram suspeitas durante o torneio são:

1 - O cartão vermelho recebido pelo sul-africano Themba Zwane ao minuto 84 do jogo inaugural da sua seleção frente ao México.

2 - Apostas no valor de 4,8 milhões de dólares (3,6 milhões de libras esterlinas) reunidas pela plataforma norte-americana de previsões baseada em criptomoedas "Polymarket" sobre a não vitória da Espanha frente a Cabo Verde, jogo que terminou com um empate a zero na fase de grupos.

3 - O atraso de três minutos e meio na tecnologia do videoárbitro "VAR" antes de anular um golo marcado pelo espanhol Ferran Torres no jogo de vitória por 4-0 sobre a Arábia Saudita.

O relatório revelou ainda pormenores impressionantes relacionados com o caso do avançado norte-americano Folarin Balogun. No dia 2 de julho, o mesmo dia em que o jogador foi expulso frente à Bósnia e Herzegovina nos oitavos de final, a plataforma "Polymarket" abriu um mercado de apostas sobre a pergunta: "Balogun vai jogar contra a Bélgica?".

A comissão disciplinar da FIFA só confirmou a possibilidade da sua participação, após suspender o seu castigo, no dia 5 de julho. O relatório de Copenhaga assinalou que não foram abertos mercados semelhantes para nenhum dos outros 14 jogadores que receberam cartões vermelhos no torneio, a nenhum dos quais foi levantado o castigo.

O grupo, que atua ao abrigo da Convenção de Macolin do Conselho da Europa para o combate à manipulação de resultados de jogos, referiu ter enviado um pedido oficial à FIFA para obter um esclarecimento por escrito sobre o caso Balogun. Por seu lado, o jornal "The Athletic" contactou a FIFA e a "Polymarket" para comentários, sem obter resposta até ao momento.

Contradição nos resultados

As conclusões do Grupo de Copenhaga foram chocantes, uma vez que surgiram apenas um dia depois de o grupo de trabalho de integridade da FIFA ter anunciado, na terça-feira, que "não foi detetada qualquer atividade de apostas suspeita nem indícios de manipulação em nenhum jogo" ao longo do torneio, sabendo-se que o grupo e o Conselho da Europa participam como membros independentes no próprio grupo de trabalho, formado em 2019.

Em contrapartida, o Grupo de Copenhaga anunciou na quarta-feira ter detetado sete "alertas amarelos". Segundo a sua definição, o alerta amarelo é emitido quando existem "múltiplos indícios de irregularidades", que podem incluir oscilações injustificadas nas probabilidades de vitória ou rumores nas redes sociais.

O grupo utiliza um sistema de quatro níveis: o verde "normal", o amarelo "alerta baixo", o laranja "alerta elevado" e o vermelho "nível máximo de risco".

Neste contexto, Christian Kalb, especialista da indústria das apostas que já colaborou com o Grupo de Copenhaga, afirmou, em declarações ao "The Athletic", que estes alertas não significam necessariamente a existência de manipulação.

Kalb esclareceu: "Estes alertas podem ser explicados por comportamentos invulgares, como a variação das probabilidades ou a cobertura de liquidez. O volume de apostas no Campeonato do Mundo é enorme, e cada jogo representa milhares de milhões de libras, o que torna difícil retirar conclusões definitivas."

E acrescentou: "O principal problema reside no conflito de interesses e nas informações privilegiadas. Os operadores de apostas tradicionais podem recorrer a mercados de previsão como o Polymarket para se protegerem dos riscos quando toda a gente aposta no favorito, usando o resultado da sua não vitória como uma espécie de seguro para reduzir as perdas."

O relatório indicou que o grupo colocou 15 jogos sob vigilância reforçada, sobretudo na última jornada da fase de grupos, e analisou 12 casos polémicos.

O grupo estimou o volume total de apostas no torneio em cerca de 240 mil milhões de dólares, ou seja, aproximadamente o dobro do volume de apostas no Mundial do Qatar de 2022.