Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa de Futebol, anunciou na quinta-feira que vai apresentar uma queixa formal à Federação Internacional de Futebol, a FIFA, na sequência do caso do avançado norte-americano Folarin Balogun.

Klaveness revelou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contactou telefonicamente o presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante o último Mundial, organizado pelos Estados Unidos, México e Canadá, exigindo-lhe a anulação da suspensão imposta a Balogun após este ter recebido um cartão vermelho num dos jogos.

Klaveness explicou que a FIFA acabou por decidir levantar a suspensão do jogador, enquanto Infantino negou qualquer relação entre a decisão e o telefonema de Trump. E, apesar de a maioria dos analistas concordar que a decisão de expulsão foi severa, a polémica gerada em torno do caso dominou o decorrer da segunda metade do torneio.

Em entrevista ao jornal britânico "Times", Klaveness dirigiu críticas contundentes aos dirigentes da FIFA, acusando-os de tentarem encobrir o caso, e apelou a Infantino para que reconheça que a decisão de levantar a suspensão de Balogun foi um erro.

Klaveness é conhecida pelas suas repetidas posições críticas em relação à FIFA e ao seu presidente, Infantino, que goza de ampla popularidade fora do continente europeu, sobretudo após a sua decisão de alargar o Mundial masculino para 48 seleções, o que reforça as suas hipóteses de conquistar um novo mandato presidencial no próximo ano à frente do organismo que rege o futebol mundial.