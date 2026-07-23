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“Não vou deixar que isso seja varrido para debaixo do tapete” - a Noruega apresenta queixa formal sobre o papel de Donald Trump no caso do cartão vermelho de Folarin Balogun durante a Copa do Mundo
A NFF apresenta uma queixa formal
A NFF está se preparando para apresentar uma queixa formal contra a FIFA depois que o presidente dos EUA, Trump, interveio para que o cartão vermelho de Balogun fosse anulado nas oitavas de final da Copa do Mundo. A decisão polêmica foi tomada unilateralmente pelo presidente da comissão disciplinar da FIFA, Mohammad al-Kamali, sem consultar os outros 17 membros da comissão, após um telefonema de Trump para Gianni Infantino.
A presidente da NFF, Klaveness, condenou veementemente a violação dos regulamentos e insistiu que o assunto não seria ignorado. Conforme citado pelo Dagbladet, ela afirmou: “Não permitirei que isso seja varrido para debaixo do tapete.”
- AFP
Klaveness critica o processo da FIFA
Klaveness acredita que a interferência política na revogação da suspensão de Balogun prejudicou a integridade e as regras fundamentais do futebol mundial. Ela exigiu total transparência da diretoria da FIFA e insistiu para que o caso seja formalmente abordado em uma próxima reunião do conselho: “Quando se contorna uma regra dessa maneira, coloca-se todo o esporte em risco. É uma grande preocupação para o futebol quando regras fundamentais são comprometidas.”
Ela continuou: “Sabemos que essa decisão foi influenciada por fatores externos e careceu de um processo adequado. Esse assunto foi tão sério e preocupante que espero que possa encorajar as pessoas a se manifestarem sem medo. Vou levantar essa questão em uma reunião da diretoria e discuti-la com meus colegas.”
A Federação de Futebol dos EUA se pronuncia sobre a polêmica
Por outro lado, o CEO da Federação de Futebol dos EUA, J.T. Batson, defendeu o envolvimento da Casa Branca na revogação da suspensão de Balogun antes do confronto contra a Bélgica: “O presidente pode fazer o que quiser.”
No entanto, o próprio Balogun admitiu que a decisão polêmica gerou ansiedade entre os jogadores da seleção dos EUA antes da partida, observando: “Minha reação inicial foi de alegria por estar de volta à equipe, mas quando comecei a refletir, percebi que isso causaria muita polêmica, e quase pude perceber um certo nervosismo nos meus companheiros, porque é algo realmente único.”
O atacante acrescentou que o intenso escrutínio público e a pressão externa se mostraram difíceis de serem ignorados pela equipe: “Quanto mais nos aproximávamos da partida, eu tentava me concentrar o máximo que podia, mas era difícil. Havia muito barulho vindo de fora, e isso é difícil de evitar.”
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A FIFA enfrenta investigação ética
A FIFA afirma que seu Comitê de Ética independente investigará as circunstâncias relacionadas à suspensão revogada, em meio à crescente pressão por parte das federações membros, incluindo a Noruega e a Bélgica.
Além da saga disciplinar envolvendo Balogun, as discussões da FIFA sobre a ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções parecem destinadas a agravar as tensões com a NFF. Observadores aguardam agora para ver se a análise ética poderá restaurar a credibilidade da governança da FIFA.
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