“Não vou deixar que isso seja varrido para debaixo do tapete” - a Noruega apresenta queixa formal sobre o papel de Donald Trump no caso do cartão vermelho de Folarin Balogun durante a Copa do Mundo

Por outro lado, o CEO da Federação de Futebol dos EUA, J.T. Batson, defendeu o envolvimento da Casa Branca na revogação da suspensão de Balogun antes do confronto contra a Bélgica: “O presidente pode fazer o que quiser.”

No entanto, o próprio Balogun admitiu que a decisão polêmica gerou ansiedade entre os jogadores da seleção dos EUA antes da partida, observando: “Minha reação inicial foi de alegria por estar de volta à equipe, mas quando comecei a refletir, percebi que isso causaria muita polêmica, e quase pude perceber um certo nervosismo nos meus companheiros, porque é algo realmente único.”

O atacante acrescentou que o intenso escrutínio público e a pressão externa se mostraram difíceis de serem ignorados pela equipe: “Quanto mais nos aproximávamos da partida, eu tentava me concentrar o máximo que podia, mas era difícil. Havia muito barulho vindo de fora, e isso é difícil de evitar.”