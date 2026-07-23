Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United está considerando uma investida para contratar Tyler Adams, estrela da Seleção dos EUA e do Bournemouth, disponível por um valor acessível
Os Red Devils buscam novos reforços para o meio-campo
De acordo com o Daily Mail, o United está explorando ativamente a possibilidade de trazer Adams para Old Trafford, enquanto busca dar os últimos retoques na reconstrução do meio-campo. O clube já tem se mostrado proativo nesta janela de transferências, garantindo a contratação de Andrey Santos, do Chelsea, e de Youri Tielemans, do Aston Villa, por um gasto total de 85 milhões de libras. No entanto, a saída do veterano brasileiro Casemiro em transferência gratuita e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte forçaram a equipe de contratações a buscar mais profundidade no elenco.
Ugarte, que sofreu uma lesão de longa duração no joelho enquanto defendia o Uruguai na Copa do Mundo, deixou uma lacuna na linha de meio-campo defensivo que Michael Carrick está desesperado para preencher. Enquanto o clube lida com várias necessidades posicionais e um orçamento de transferências rigorosamente controlado, Adams continua sendo um nome constante na lista de candidatos.
- Getty Images Sport
Uma oportunidade financeira no Vitality Stadium
Um dos principais fatores por trás do interesse do United em Adams é o custo potencial da negociação, estimado em cerca de 35 milhões de libras. Esse valor o torna um alvo muito mais acessível do que muitos outros volantes de elite atualmente no mercado. Embora o Bournemouth tenha se mantido firme em sua recusa em negociar o meio-campista Alex Scott, há uma convicção crescente nos círculos de contratação de que uma oferta razoável por Adams seria considerada pela diretoria do Cherries neste verão.
A situação contratual no Vitality Stadium também está jogando a favor do United, que acompanha de perto o cenário. Tanto Adams quanto Scott têm apenas mais dois anos restantes em seus contratos atuais e, com Scott supostamente relutante em assinar uma renovação, o Bournemouth enfrenta a perspectiva de que seus principais ativos entrem nos últimos doze meses de contrato no ano que vem. Transferir Adams agora por uma quantia significativa permitiria ao clube da Costa Sul reinvestir, evitando ao mesmo tempo o risco de seu valor de mercado se desvalorizar à medida que o contrato se aproxima do fim.
Interesse baseado em dados pela estrela da seleção masculina de futebol dos EUA
A tentativa de contratação de Adams está sendo fortemente influenciada pela abordagem em evolução do United em relação ao recrutamento, que agora se baseia fortemente na análise estatística sob a orientação do diretor de dados Mike Sansoni. As métricas internas do clube destacaram o desempenho excepcional do jogador de 27 anos quando comparado a outros especialistas defensivos da primeira divisão. Especificamente, o ex-jogador do RB Leipzig — que se transferiu do Leeds United para o Bournemouth em 2023 — registrou métricas de esforço físico e cobertura de campo que o colocam no grupo de elite dos jogadores da Premier League nas últimas temporadas.
Apesar de ter 5 pés 9 polegadas de altura, Adams também impressionou os olheiros do Old Trafford com sua habilidade em vencer duelos aéreos e sua eficiência na recuperação de posse de bola. O meio-campista disputou 26 partidas pelo Bournemouth na última temporada, marcando dois gols e dando duas assistências, ajudando o clube a terminar em sexto lugar e garantir uma vaga na Liga Europa para a próxima temporada. Seu impacto físico foi igualmente notável, com os dados da última temporada mostrando que ele ficou entre os quatro primeiros entre 85 jogadores em metade das principais categorias de corrida do clube.
- Getty Images Sport
Tradição comprovada no cenário internacional
Além de suas atuações no campeonato nacional, Adams voltou recentemente de uma campanha individual bem-sucedida na Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos, onde disputou quatro partidas, perdeu apenas um jogo da fase de grupos contra a Turquia e foi eliminado nas oitavas de final contra a Bélgica. Sua liderança e serenidade no cenário mundial reforçaram a convicção em Carrington de que ele está pronto para lidar com a pressão de jogar por um dos maiores clubes da Europa.
O United, na verdade, vem acompanhando seu progresso há vários anos, incluindo um período em janeiro em que uma transferência foi cogitada antes de ele sofrer uma lesão no joelho em um momento inoportuno durante um confronto em Old Trafford. Essa lesão ocorreu poucos minutos após o início de um emocionante empate em 4 a 4 entre o Bournemouth e o United, interrompendo momentaneamente o ímpeto de uma possível transferência.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.