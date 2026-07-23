O Manchester United está considerando uma investida para contratar Tyler Adams, estrela da Seleção dos EUA e do Bournemouth, disponível por um valor acessível

Um dos principais fatores por trás do interesse do United em Adams é o custo potencial da negociação, estimado em cerca de 35 milhões de libras. Esse valor o torna um alvo muito mais acessível do que muitos outros volantes de elite atualmente no mercado. Embora o Bournemouth tenha se mantido firme em sua recusa em negociar o meio-campista Alex Scott, há uma convicção crescente nos círculos de contratação de que uma oferta razoável por Adams seria considerada pela diretoria do Cherries neste verão.

A situação contratual no Vitality Stadium também está jogando a favor do United, que acompanha de perto o cenário. Tanto Adams quanto Scott têm apenas mais dois anos restantes em seus contratos atuais e, com Scott supostamente relutante em assinar uma renovação, o Bournemouth enfrenta a perspectiva de que seus principais ativos entrem nos últimos doze meses de contrato no ano que vem. Transferir Adams agora por uma quantia significativa permitiria ao clube da Costa Sul reinvestir, evitando ao mesmo tempo o risco de seu valor de mercado se desvalorizar à medida que o contrato se aproxima do fim.