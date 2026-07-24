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USMNT Transfers Pepi Balogun BerhatlerGetty
Ryan Tolmich

Traduzido por

Transferências da Seleção Masculina dos EUA: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter e as estrelas da Copa do Mundo que podem mudar de clube neste verão

Análises
Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
S. Berhalter
F. Balogun
R. Pepi
C. Pulisic

O “USMNT Transfer Notebook” acompanha as transferências dos jogadores americanos, com as últimas notícias sobre aqueles que fazem parte do elenco da Seleção dos EUA.

A janela de transferências nunca para, mas durante uma Copa do Mundo ela desacelera um pouco por um breve período. Por algumas semanas, os olhos do mundo estão voltados para o futebol em si, e não para os rumores, mas assim que esses grandes jogos terminam, os rumores voltam a circular.

E, como sempre, isso inclui membros da Seleção Masculina dos EUA, especialmente os jogadores que tiveram participação no grande torneio deste verão.

A Major League Soccer já retomou e, antes que se perceba, as temporadas europeias também estarão de volta. Quando isso acontecer, pode ser que haja alguns novos americanos atuando no exterior e outros jogando em novos clubes, recém-saídos de um verão marcante na Copa do Mundo com a seleção nacional.

Então, quem pode estar de mudança e quem já deu seu grande salto neste verão? O GOAL analisa o que pode vir a seguir para os veteranos da Copa do Mundo da Seleção Masculina dos EUA...

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebastian Berhalter

    Essa transferência já está em andamento, com Sebastian Berhalter concretizando sua merecida mudança para a Europa.

    Essa transferência é o salto certo, já que ele se junta ao Middlesbrough, time que disputa a Championship, reunindo-o com seu amigo de longa data, Aidan Morris. Como parte do acordo, Berhalter e o Middlesbrough poderão unir forças mais cedo, permitindo que o meio-campista se prepare para a pré-temporada. O Vancouver Whitecaps, por sua vez, recebe US$ 2 milhões, quando parecia que não receberia absolutamente nada, já que o contrato de Berhalter se aproximava do fim este ano.

    Agora, a próxima tarefa de Berhalter será seguir em frente e continuar conquistando seu lugar no meio-campo, independentemente de quem seja o próximo técnico da Seleção Americana. Ele tem capacidade para isso, com certeza, e, se esta Copa do Mundo servir de indício, Berhalter tem a qualidade necessária para fazer uma diferença real no time do Middlesbrough, que na última temporada esteve a um ou dois jogadores decisivos de ser promovido à Premier League.

    • Publicidade
  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Max Arfsten

    Por falar no Boro, há outro jogador formado no Columbus Crew que pode estar a caminho.

    Arfsten há muito tempo é associado ao clube da Championship, e ele disse aoGOAL no início deste ano que jogar na Europa continua sendo uma meta. As negociações parecem estar ganhando força, já que o próprio meio-campista reconheceu recentemente um aumento no ritmo das conversas.

    “Detesto dar a resposta politicamente correta, mas, no momento, estou jogando pelo Columbus Crew”, disse Arfsten, segundo o The Columbus Dispatch. “Estou treinando hoje e estou focado nisso. Não sei realmente o que vai acontecer no futuro, mas, agora, estou aproveitando meu retorno.”

    Tendo já se provado na MLS e agora com uma Copa do Mundo no currículo, será que este é o momento certo?

    Mesmo aos 25 anos, Arfsten ainda tem espaço para crescer como jogador, já que, assim como Berhalter, ele é um jogador que demorou a se destacar. Ele se tornou um jogador de fato da Seleção dos EUA, mas com uma nova era e um novo ciclo se aproximando, sua disputa por minutos de jogo ficará muito mais acirrada na lateral esquerda da equipe.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    A manchete foi que Balogun se juntou a LeBron James, mas a grande notícia é que ele assinou com a Klutch, uma agência esportiva conhecida por fazer as coisas acontecerem dentro e fora de campo.

    Balogun foi a grande revelação deste verão, e isso só se reforçou com o anúncio de que ele passou a integrar a equipe de grandes talentos de Rich Paul. O desempenho do atacante na Copa do Mundo o tornou um nome conhecido na cultura americana, e a Klutch agora buscará manter esse ímpeto, fortalecendo a marca Balogun.

    Isso inclui uma transferência? É possível. Balogun foi letal pelo Mônaco na última temporada e, após seu desempenho na Copa do Mundo, grandes clubes certamente estão interessados — incluindo a Juventus, onde joga seu companheiro de seleção dos EUA, Weston McKennie, e o Dortmund, que já teve sucesso com jogadores da seleção americana no passado. Além disso, há também o Sunderland, que impressionou discretamente ao terminar em sétimo lugar no ano passado. O fato de o Mônaco estar apenas na Liga de Conferências não vai ajudar na situação, especialmente se um desses grandes clubes decidir apostar na mais nova estrela da seleção dos EUA.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    Dá para dizer com segurança que o valor de mercado de Pulisic não está tão alto quanto estava há um ano. Um longo período sem marcar gols pelo clube e uma Copa do Mundo decepcionante contribuem para isso. Ainda assim, há interesse nele, e a situação contratual do ponta torna esse interesse ainda mais interessante.

    Pulisic está agora no último ano de seu contrato com o AC Milan e, quando isso acontece, significa que há incerteza. Se o Milan quiser obter alguma contrapartida por Pulisic, terá que vendê-lo agora. Se quiser mantê-lo, terá que renovar seu contrato em breve. E há ainda um terceiro cenário: deixá-lo sair no final do ano, provavelmente depois que ele assinar um pré-contrato em janeiro.

    Tem havido rumores sobre o NYCFC, cujo CEO, Brad Sims, reconheceu o interesse real do clube no atacante. E Liverpool, Tottenham e Manchester United já foram citados no passado, mas, por enquanto, são apenas rumores. Quanto mais o tempo passa, porém, mais perto o contrato chega do fim e, a partir daí, quem sabe o que vai acontecer?

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    Já houve várias janelas de transferências em que se falou nisso e, em algum momento, Pepi provavelmente vai conseguir sua grande transferência.

    Parecia que isso iria acontecer no inverno. O Fulham estava prestes a contratar o craque do PSV, mas a negociação acabou não dando certo no último momento, pois o time holandês não conseguiu encontrar um substituto. Mesmo que Pepi comece a temporada na Holanda, é provável que ele comece marcando muitos gols, o que alimentaria os rumores de transferência que vêm se acumulando há anos.

    Será que este é o ano em que Pepi finalmente conseguirá sua grande transferência? Se for, para onde essa transferência o levará? É um grande enredo tanto para Pepi quanto para o futebol americano, já que ele se prepara para um merecido salto na hierarquia, mais cedo ou mais tarde.

  • Matt Turner New England Revolution 2026Getty

    Matt Turner

    Já é oficial. Turner está de volta ao New England Revolution por um período indeterminado.

    O Revs anunciou que Turner permanecerá no clube por meio de mais um empréstimo do Lyon, com opção de compra. Isso mantém Turner na Nova Inglaterra, mas também garante a ele uma vaga no time titular, enquanto ele busca manter sua posição na Seleção dos EUA. Aos 32 anos, Turner ainda tem bons anos pela frente, especialmente na posição de goleiro, e continua em um clube disposto e capaz de lhe dar o tempo de jogo necessário para manter ou elevar seu nível.

    A disputa pela vaga de goleiro continua intrigante à medida que nos aproximamos do ciclo de 2030. Essa decisão permite que Turner continue fazendo parte dela.