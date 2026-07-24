Transferências da Seleção Masculina dos EUA: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Sebastian Berhalter e as estrelas da Copa do Mundo que podem mudar de clube neste verão

A janela de transferências nunca para, mas durante uma Copa do Mundo ela desacelera um pouco por um breve período. Por algumas semanas, os olhos do mundo estão voltados para o futebol em si, e não para os rumores, mas assim que esses grandes jogos terminam, os rumores voltam a circular.

E, como sempre, isso inclui membros da Seleção Masculina dos EUA, especialmente os jogadores que tiveram participação no grande torneio deste verão.

A Major League Soccer já retomou e, antes que se perceba, as temporadas europeias também estarão de volta. Quando isso acontecer, pode ser que haja alguns novos americanos atuando no exterior e outros jogando em novos clubes, recém-saídos de um verão marcante na Copa do Mundo com a seleção nacional.

Então, quem pode estar de mudança e quem já deu seu grande salto neste verão? O GOAL analisa o que pode vir a seguir para os veteranos da Copa do Mundo da Seleção Masculina dos EUA...