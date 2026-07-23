Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
USMNT future GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Queremos ser como a Argentina, queremos ser como a Espanha” – Por dentro do plano da Federação de Futebol dos EUA para transformar a formação de jovens e combater o sistema de “pagar para jogar”

Análises
Estados Unidos da América
Estados Unidos

À medida que se encerra o capítulo da Copa do Mundo de 2026, a federação se depara com uma nova questão: e agora?

ATLANTA — “Para mim, tudo começa ali fora.”

Arsène Wenger se endireita na cadeira à cabeceira da mesa e aponta para fora. Pela janela, avista-se um vislumbre dos diversos campos que cercam a nova sede da Federação Americana de Futebol, o Centro Nacional de Treinamento de Futebol Arthur M. Blank. Vê-se um belo gramado verde em um dia quente de verão. Nesses campos, diz Wenger, as possibilidades tornam-se infinitas.

Nesse dia de verão, Wenger, o lendário ex-técnico do Arsenal e atual chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, está fazendo um tour pelo centro de treinamento. Ele gosta do que vê enquanto caminha pelos corredores, cercado por uma delegação de representantes da FIFA e pela diretoria da U.S. Soccer. Ele percebe a beleza das instalações, mas, acima de tudo, vê a funcionalidade. “Não se trata de exibicionismo”, diz ele.

No entanto, a inauguração de um centro de treinamento multimilionário é apenas a ponta do iceberg. Não se resolvem problemas técnicos com mais campos. Uma academia de última geração não elimina os problemas do sistema “pague para jogar”. Não se ganha uma Copa do Mundo com prédios e tampouco se forma os melhores jogadores de futebol do mundo com eles.

É por isso que Wenger está sentado à cabeceira da mesa da diretoria, ao lado da liderança da Federação Americana de Futebol, para discutir os próximos passos para o futebol americano. São esses passos que farão a diferença. E, embora as novas instalações deem ao futebol americano um lar, elas são pouco mais do que um posto de comando para uma batalha maior — uma batalha que agora terá de continuar em todas as comunidades americanas para que esse esporte alcance, algum dia, o nível que Wenger acredita que ele possa atingir.

“Sinto que há um desejo sincero de enfrentar os problemas reais”, diz o ícone francês. “Eu não estaria aqui se não sentisse isso. Não podemos garantir o sucesso, mas eles realmente querem fazer algo a respeito da situação, e é por isso que estou a bordo. É por isso que acredito que vocês têm uma chance.”

Sentados ao lado de Wenger estão o CEO da U.S. Soccer, JT Batson, e o diretor de operações, Dan Helfrich. São eles os encarregados de dar os próximos passos. Durante anos, a Copa do Mundo de 2026 foi a estrela-guia, o objetivo em direção ao qual o futebol americano se desenvolveu. Agora que ela acabou, o esporte precisa lidar com uma questão fundamental: e agora?

“A Copa do Mundo de 2026 foi um sucesso incrível e mudou fundamentalmente a trajetória do esporte nos Estados Unidos”, disse Batson. “Quando pensamos nos anos de 94, 96 e 99, e naquele período de cinco anos, e no que isso fez para inaugurar uma era do futebol neste país, sentimos que estamos no primeiro mês do próximo período de cinco anos: este verão, LA 28 e a Copa do Mundo Feminina de 2031, para garantir, em última instância, que os EUA sejam uma das grandes potências do futebol mundial.”

Ele acrescenta: “Queremos ser a Argentina, queremos ser a Espanha, disputando uma final. O que é preciso acontecer para que isso se torne realidade?”

A resposta simples é que as coisas precisam mudar. Apesar de uma campanha animada na fase de grupos neste verão, a Seleção Masculina dos EUA mostrou que ainda está um ou dois níveis atrás da elite do esporte. A Seleção Feminina dos EUA continua entre essa elite, mas a diferença continua diminuindo à medida que o resto do mundo melhora.

A questão mais complicada é como deve ser essa mudança. Para Helfrich, a Copa do Mundo serviu de catalisador, tornando mais nítida a compreensão da federação sobre o que deve acontecer a seguir.

“Mais do que tudo, está claro que precisamos de um plano abrangente”, diz o diretor de operações.

Helfrich afirma que esse plano deve melhorar o acesso e a acessibilidade financeira, alinhar melhor o sistema de formação de jovens e elevar o padrão do treinamento. As ambições da federação são significativas: tornar o futebol o esporte número 1 praticado em todas as comunidades americanas, criar as condições para que as mulheres continuem vencendo Copas do Mundo e ajudar os homens a se tornarem consistentemente competitivos nesse cenário.

“A receita está aqui”, diz ele. “Só precisamos ser implacáveis e claros na execução dela.”

Então, como é essa receita? Na verdade, os ingredientes ainda estão sendo reunidos, mas a grande lição é que a receita não pode ser igual à de ninguém. Ela precisa ter um toque americano.

  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    “Um plano americano”

    Quando Wenger começou a se aprofundar no futebol americano, logo percebeu por que esse esporte tem sido frequentemente um desafio neste país: ele não se assemelha a outros esportes.

    Os americanos praticam esportes com as mãos, diz ele. As habilidades são transferíveis. Se você sabe arremessar uma bola de beisebol, sabe arremessar uma bola de futebol americano. Provavelmente também já aprendeu a arremessar uma bola de basquete. A maioria dos americanos consegue alternar entre os esportes com facilidade.

    No futebol, porém, não dá para alternar assim. Se a formação não começar cedo, o desenvolvimento está praticamente perdido.

    “Não dá para começar aos 14 anos e se tornar um jogador internacional”, diz Wenger. “Em outros esportes coletivos, isso é possível, mas, no futebol, é preciso começar bem jovem. Os pés precisam ser treinados aos cinco, seis, sete anos de idade, e é por isso que a identificação de talentos é tão importante. É por isso que queremos abranger todo o país e dar uma chance a todos.”

    Ele disse que o desenvolvimento de um jogador começa com a construção de uma relação sólida com a bola. A partir daí, o foco se expande para a compreensão dos companheiros de equipe — seus movimentos, posicionamento e necessidades — antes de, eventualmente, incorporar os adversários, a percepção espacial e a tomada de decisões. A prioridade, especialmente para jogadores de 5 a 12 anos, é desenvolver a habilidade técnica e um amor genuíno pela bola, com a cultura mais ampla do futebol crescendo naturalmente a partir dessa base.

    “É isso que queremos alcançar juntos”, diz Wenger.

    Culturalmente, sim, há trabalho a ser feito. Esse processo, porém, começou há anos. A Major League Soccer tem pouco mais de 30 anos. A Premier League e a Liga dos Campeões estão entre os eventos esportivos mais assistidos nos Estados Unidos. A final da Copa do Mundo acabou de quebrar recordes de audiência na TV, assim como as partidas da Seleção Masculina dos EUA antes dela. O interesse está crescendo, mas precisa ser aproveitado por meio de um caminho bem definido.

    Esse caminho não pode ser igual ao de todo mundo. A Inglaterra tem clubes em todas as cidades, incluindo 17 só em Londres. Isso significa 17 centros de formação profissionais com instalações e recursos para desenvolver talentos, todos em uma única cidade. Isso é impossível nos Estados Unidos. O mesmo vale para os planos implementados por países como a Argentina, a Noruega ou a Espanha. O que funciona em um lugar não funciona em todos os outros, especialmente em um país como os EUA, que é grande e inerentemente capitalista.

    “Um plano tem que ser um plano americano”, diz Batson. “Nós, é claro, podemos aprender com o resto do mundo, o que já fizemos, mas, para isso, precisamos, em última instância, aproveitar o que sabemos que são nossos pontos fortes neste país.”

    Batson cita outros esportes como exemplos. O dinheiro dos contribuintes tornou o basquete mais acessível ao instalar quadras em comunidades por todo o país. Todas as escolas e todos os parques parecem ter uma cesta e, assim como no futebol, isso significa que basta uma bola. Enquanto isso, comunidades em todo o país dedicam recursos públicos significativos ao futebol americano do ensino médio, incluindo instalações que podem custar dezenas de milhões de dólares.

    “Pense em quantas academias de formação você poderia ter com esse dinheiro”, diz Batson.

    A questão sempre foi que o cenário do futebol estava muito fragmentado. Havia muitos interessados, muitos caminhos, muitas ideias e, principalmente, muitas pessoas com muito a ganhar financeiramente. O grande desafio, então, é simplificar isso.

    “Parte do plano tem que ser um maior alinhamento entre todas as dimensões do esporte no futebol juvenil”, diz Helfrich.

    Ele afirma que a U.S. Soccer está mantendo discussões produtivas com as partes interessadas em todos os níveis do futebol juvenil — desde organizações estaduais e regionais até associações nacionais e ligas profissionais — com o objetivo de estabelecer um caminho mais unificado para meninos e meninas nas competições locais e regionais.

    “Temos sido muito claros ao afirmar que o caminho para o desenvolvimento nos Estados Unidos é muito fragmentado e não é claro o suficiente para os jogadores e suas famílias”, diz ele. “Estamos avançando nesse sentido.

    “Quando esse plano se concretizar... vocês verão os benefícios da clareza e também os benefícios em termos de custo e acessibilidade, já que teremos um sistema mais alinhado.”

    Tanto Batson quanto Helfrich detalham as principais prioridades. As Olimpíadas, é claro, são uma delas. O mesmo vale para as Copas do Mundo de categorias de base, que dão aos jogadores adolescentes sua primeira chance real nos níveis mais altos. Ambos concordam com Wenger, porém, que, para realmente dar o pontapé inicial, é preciso começar bem antes disso. É preciso começar localmente, muito antes de os jogadores terem idade suficiente para cruzar as portas das instalações de Atlanta.

    • Publicidade
  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    Envolvendo as comunidades

    No momento em que a seleção masculina de futebol dos EUA (USMNT) perdeu, a discussão começou, como sempre acontece. Sempre que os EUA são eliminados, o tema do “pagar para jogar” surge rapidamente. Batson sabia que isso iria acontecer. Desta vez, porém, ele sentiu que era diferente.

    “Como alguém que cresceu no sistema americano, sim, estou familiarizado com esse debate”, diz ele. “É a primeira vez que parece que a discussão atingiu um público muito mais amplo neste país, com as pessoas perguntando: ‘Como vamos conseguir vencer?’”

    Ele acrescenta: “Meu celular não parou de tocar o tempo todo, com ex-alunos, alguns de nossos ex-técnicos e pessoas muito proeminentes de todo o país entrando em contato para perguntar: ‘Como posso ajudar?’... Isso é novo. A capacidade de aplicar esses recursos e essa convicção em grande escala é o motivo pelo qual tenho confiança de que seremos capazes de ter sucesso aqui.”

    Então, como isso vai acontecer? Segundo Helfrich, não é reformulando os sistemas atuais. Não, a U.S. Soccer sabe que partes disso precisarão ser demolidas e reconstruídas em algo totalmente novo. A estrutura antiga não pode permanecer porque ela não funciona.

    “Não estamos buscando tornar o sistema atual mais acessível”, diz ele. “Estamos tentando criar um novo sistema que, então, tornaremos altamente acessível; portanto, essa é uma distinção realmente importante.”

    É mais fácil falar do que fazer, todos reconhecem. Isso exige alinhamento em vários níveis. Exige cooperação entre clubes de base, clubes profissionais, academias, faculdades, escolas de ensino médio, governos, filantropos e, é claro, a Federação de Futebol dos EUA. Exige um treinamento de melhor qualidade em todos os níveis. Acima de tudo, exige adesão. Exige que todos estejam a bordo e se empenhem em prol do bem maior.

    Batson disse que o sucesso, em última análise, exige investimento, observando que as equipes que chegam mais longe no torneio tendem a vir de federações com bons recursos, capazes de oferecer acesso, oportunidades e treinamento de qualidade. Elas também se beneficiam do fato de governos, comunidades e clubes profissionais trabalharem em prol de um objetivo comum.

    “Acho que essa é a oportunidade que temos ao sair deste verão”, explica ele. “O futebol começa e, no fim das contas, é conquistado em todas as comunidades do país; então, como garantimos que, em todas as comunidades, o futebol seja acessível?

    “Como vamos garantir que possamos realizar todas as nossas esperanças e sonhos?”

    Realizar esperanças e sonhos é o trabalho de Wenger atualmente, e ele tem visto isso se concretizar em escalas menores de maneiras que o fazem acreditar que isso também pode acontecer em escalas maiores.

  • 아르센 벵거 Arsene WengerGetty Images

    Os exemplos de Wenger

    Wenger conversou recentemente com o comissário da NBA, Adam Silver, em Vancouver. Durante a conversa, Silver destacou o fato de que cada um dos últimos oito MVPs da NBA nasceu no exterior. Não é coincidência.

    “Por quê? Essa é a verdadeira questão”, diz Wenger. “É a formação na Europa. Assumimos o controle da formação na Europa ao criar academias. Quando eu era criança, nenhum jogador europeu podia sonhar em jogar na NBA. Hoje, todos nós sonhamos em chegar à NBA porque a formação é bem feita na Europa. Tudo se resume à formação.”

    Wenger volta frequentemente a essa palavra: educação. Na sua opinião, a ascensão do basquete europeu foi impulsionada por um sistema centralizado de academias que proporciona aos jogadores um desenvolvimento consistente. O modelo americano, cada vez mais dividido entre escolas, times da AAU, treinadores particulares e outros programas, é mais fragmentado — o mesmo problema que há muito complica o futebol juvenil nos EUA.

    Muitas vezes, a palavra da moda no futebol americano é “cultura”, mas cultura sem educação não leva a lugar nenhum, diz Wenger. Milhões de crianças podem praticar o esporte, como acontece nos EUA, mas será que estão sendo ensinadas de forma eficaz? Estão melhorando? Estão recebendo os recursos e a orientação necessários para maximizar seu talento?

    “Por que um país deveria ter mais sucesso do que outro?”, ele pergunta. “Sabemos, ao analisar o mundo inteiro, que tudo se resume à educação.”

    Como Chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, parte do trabalho de Wenger é encontrar maneiras de educar o mundo, especialmente nos lugares que mais precisam. Ele cita um exemplo recente na Tanzânia como um dos mais gratificantes. Três anos atrás, a FIFA participou da inauguração do Centro Técnico de Kigamboni para servir como um polo local para as iniciativas de futebol do país.

    “Três anos depois, eles disputaram a final do Campeonato Africano Sub-17”, diz Wenger, “e [quatro] jogadores da equipe foram selecionados para o Time do Torneio. A Tanzânia, antes de abrirmos a academia lá, jamais sonharia em chegar a uma final na África contra todos aqueles 54 países. Sabemos que isso funciona e sabemos que se resume à qualidade do trabalho e à qualidade do desenvolvimento.”

    Dito isso, os desafios na Tanzânia são diferentes dos dos Estados Unidos. A Tanzânia precisava de recursos e infraestrutura para estabelecer um programa de desenvolvimento. Os EUA já contam com recursos financeiros, instalações e participação consideráveis; seu principal desafio é organizar esses recursos em um sistema coerente. Essa tarefa se torna ainda mais difícil devido ao tamanho e à população do país.

    “O maior problema que vocês têm é o tamanho do país”, diz Wenger. “Vemos isso com frequência porque abrimos uma academia na Índia. A Índia tem 1,4 bilhão de habitantes, e temos uma academia com 25 jogadores, mas é preciso começar por algum lugar.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • usmnt Getty Images

    A espera

    Wenger esteve presente no início do sistema de academias da França. Ele estava apenas dando os primeiros passos em sua carreira profissional em 1973, quando a Carta Profissional Francesa foi adotada. Ela exigia que todos os clubes profissionais da França criassem academias de base.

    “Fiz parte da inauguração das primeiras academias na França, e isso levou dez anos”, lembra ele. “Em 73, as primeiras academias foram inauguradas na França. Em 84, a França venceu o Campeonato Europeu. Talvez pudéssemos ter conseguido isso antes, pois em 82 eles poderiam ter vencido a Copa do Mundo, mas isso leva alguns anos, e precisamos ser consistentes.”

    Wenger disse que a identificação de talentos costuma ser negligenciada porque exige avaliadores capacitados, capazes de oferecer oportunidades de forma consistente aos jovens jogadores e reconhecer o potencial a longo prazo, em vez de julgar apenas sua habilidade atual.

    “Isso não é fácil de desenvolver em todos os países”, diz ele.

    Dito isso, Wenger afirma que existem parâmetros claros e uma receita, por assim dizer. Embora cada país tenha sua maneira de agir, há semelhanças suficientes entre eles para identificar o que define o sucesso.

    “Ao analisarmos o futebol mundial, percebemos que os 20 melhores países no ranking da FIFA eram os 20 que apresentavam o melhor nível de identificação de talentos, planos diferenciados para programas de base, bons treinadores e competições de qualidade”, diz a lenda francesa. “Esses foram os quatro ingredientes que os 20 melhores países possuíam.”

    Wenger disse que o local de nascimento não determina o potencial de um jogador. O que importa é o número de oportunidades disponíveis e a qualidade do treinamento que o jogador recebe. Ele espera que o plano de desenvolvimento mais abrangente comece a produzir resultados visíveis dentro de cinco ou seis anos.

    Paciência, portanto, será essencial. O plano da Federação de Futebol dos EUA precisará de tempo para se consolidar, assim como o sistema de “pagar para jogar” precisará de tempo para ser reformado. A MLS e a MLS NEXT Pro devem continuar fortalecendo suas trajetórias de desenvolvimento, enquanto a USL e a NWSL constroem as suas próprias. Formar um número suficiente de treinadores qualificados para preparar os jogadores para o próximo nível também levará anos. O tempo talvez seja o ingrediente mais importante do plano — e aquele que as pessoas estão menos dispostas a conceder.

    “As pessoas estão prontas para assumir a responsabilidade individual de se desenvolverem”, diz Wenger. “As pessoas sentem uma pressão para vencer aqui. Elas querem vencer. Há uma cultura e um desejo de vencer. Existem bons ingredientes aí.”

    A próxima fase do futebol americano será definida pela maneira como os responsáveis pela U.S. Soccer utilizarem esses ingredientes. A Copa do Mundo acabou, o que significa que esse objetivo central já não existe mais. Será um evento isolado ou um ponto de partida? Quando olharmos para trás daqui a 30 anos, o quanto terá mudado, e essas mudanças levarão os EUA mais perto de onde querem estar como nação do futebol?

    “Todos nós compartilhamos a convicção de que os melhores dias do futebol americano estão por vir”, diz Batson, “e estamos entusiasmados com a oportunidade de causar impacto no futebol em todos os níveis e em todas as comunidades. Se pensarmos neste verão, ele inspirou milhões e milhões de pessoas a amarem nosso esporte.”

    Agora, cabe à Federação de Futebol dos EUA transformar essa inspiração em um sistema de formação capaz de produzir seleções vencedoras da Copa do Mundo.