“Queremos ser como a Argentina, queremos ser como a Espanha” – Por dentro do plano da Federação de Futebol dos EUA para transformar a formação de jovens e combater o sistema de “pagar para jogar”

ATLANTA — “Para mim, tudo começa ali fora.”

Arsène Wenger se endireita na cadeira à cabeceira da mesa e aponta para fora. Pela janela, avista-se um vislumbre dos diversos campos que cercam a nova sede da Federação Americana de Futebol, o Centro Nacional de Treinamento de Futebol Arthur M. Blank. Vê-se um belo gramado verde em um dia quente de verão. Nesses campos, diz Wenger, as possibilidades tornam-se infinitas.

Nesse dia de verão, Wenger, o lendário ex-técnico do Arsenal e atual chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, está fazendo um tour pelo centro de treinamento. Ele gosta do que vê enquanto caminha pelos corredores, cercado por uma delegação de representantes da FIFA e pela diretoria da U.S. Soccer. Ele percebe a beleza das instalações, mas, acima de tudo, vê a funcionalidade. “Não se trata de exibicionismo”, diz ele.

No entanto, a inauguração de um centro de treinamento multimilionário é apenas a ponta do iceberg. Não se resolvem problemas técnicos com mais campos. Uma academia de última geração não elimina os problemas do sistema “pague para jogar”. Não se ganha uma Copa do Mundo com prédios e tampouco se forma os melhores jogadores de futebol do mundo com eles.

É por isso que Wenger está sentado à cabeceira da mesa da diretoria, ao lado da liderança da Federação Americana de Futebol, para discutir os próximos passos para o futebol americano. São esses passos que farão a diferença. E, embora as novas instalações deem ao futebol americano um lar, elas são pouco mais do que um posto de comando para uma batalha maior — uma batalha que agora terá de continuar em todas as comunidades americanas para que esse esporte alcance, algum dia, o nível que Wenger acredita que ele possa atingir.

“Sinto que há um desejo sincero de enfrentar os problemas reais”, diz o ícone francês. “Eu não estaria aqui se não sentisse isso. Não podemos garantir o sucesso, mas eles realmente querem fazer algo a respeito da situação, e é por isso que estou a bordo. É por isso que acredito que vocês têm uma chance.”

Sentados ao lado de Wenger estão o CEO da U.S. Soccer, JT Batson, e o diretor de operações, Dan Helfrich. São eles os encarregados de dar os próximos passos. Durante anos, a Copa do Mundo de 2026 foi a estrela-guia, o objetivo em direção ao qual o futebol americano se desenvolveu. Agora que ela acabou, o esporte precisa lidar com uma questão fundamental: e agora?

“A Copa do Mundo de 2026 foi um sucesso incrível e mudou fundamentalmente a trajetória do esporte nos Estados Unidos”, disse Batson. “Quando pensamos nos anos de 94, 96 e 99, e naquele período de cinco anos, e no que isso fez para inaugurar uma era do futebol neste país, sentimos que estamos no primeiro mês do próximo período de cinco anos: este verão, LA 28 e a Copa do Mundo Feminina de 2031, para garantir, em última instância, que os EUA sejam uma das grandes potências do futebol mundial.”

Ele acrescenta: “Queremos ser a Argentina, queremos ser a Espanha, disputando uma final. O que é preciso acontecer para que isso se torne realidade?”

A resposta simples é que as coisas precisam mudar. Apesar de uma campanha animada na fase de grupos neste verão, a Seleção Masculina dos EUA mostrou que ainda está um ou dois níveis atrás da elite do esporte. A Seleção Feminina dos EUA continua entre essa elite, mas a diferença continua diminuindo à medida que o resto do mundo melhora.

A questão mais complicada é como deve ser essa mudança. Para Helfrich, a Copa do Mundo serviu de catalisador, tornando mais nítida a compreensão da federação sobre o que deve acontecer a seguir.

“Mais do que tudo, está claro que precisamos de um plano abrangente”, diz o diretor de operações.

Helfrich afirma que esse plano deve melhorar o acesso e a acessibilidade financeira, alinhar melhor o sistema de formação de jovens e elevar o padrão do treinamento. As ambições da federação são significativas: tornar o futebol o esporte número 1 praticado em todas as comunidades americanas, criar as condições para que as mulheres continuem vencendo Copas do Mundo e ajudar os homens a se tornarem consistentemente competitivos nesse cenário.

“A receita está aqui”, diz ele. “Só precisamos ser implacáveis e claros na execução dela.”

Então, como é essa receita? Na verdade, os ingredientes ainda estão sendo reunidos, mas a grande lição é que a receita não pode ser igual à de ninguém. Ela precisa ter um toque americano.