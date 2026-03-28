Confira os palpites CRB x Vitória para o confronto em Maceió, neste sábado (28), às 17h, pela Copa do Nordeste.

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Nossa análise: Momento das equipes

CRB e Vitória se enfrentam no Estádio Rei Pelé pela Copa do Nordeste. As duas equipes chegam pressionadas após não vencerem na estreia. O contexto aponta para um jogo equilibrado, com muito peso no resultado.

O CRB empatou por 0 a 0 com o Itabaiana fora de casa. A equipe vive boa temporada. São 10 vitórias, quatro empates e duas derrotas em 16 jogos. Campeão alagoano, o time costuma ser competitivo, principalmente jogando em casa.

O Vitória perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-PB no Barradão. O resultado aumentou a pressão. A equipe foi vice no Baiano e soma sete vitórias, seis empates e seis derrotas em 19 jogos. O desempenho oscila.

Prováveis escalações de CRB x Vitória

CRB: Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Falcão (ou Pedro Castro), Rômulo e Gegê, Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon;

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon, Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer.

Vitória pode pontuar mesmo fora de casa

O Vitória tem um elenco competitivo e experiência em jogos desse nível. Mesmo com a derrota na estreia, a equipe mostrou capacidade de criação e consegue ser perigosa fora de casa.

O time costuma explorar bem os espaços e aproveitar momentos de instabilidade do adversário. Esse tipo de comportamento pode equilibrar o jogo.

O CRB é forte no Rei Pelé, mas tende a fazer jogos mais equilibrados. Nem sempre consegue transformar domínio em vitória.

Em um confronto com poucos espaços e muito estudo, o Vitória pode aproveitar as oportunidades que surgirem e garantir ao menos um ponto.

Palpite 1 para CRB x Vitória: Vitória vence ou empata, com odds de 1.44 na bet365

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Jogo tende a ser mais fechado e com poucos gols

A tendência é de um jogo com poucas oportunidades claras. O CRB costuma ser organizado defensivamente e prioriza a segurança, principalmente em casa.

A equipe evita se expor e trabalha o jogo de forma mais controlada, o que reduz o número de chances criadas.

O Vitória também não vive grande fase ofensiva. A equipe cria, mas tem dificuldade na finalização.

Com dois times mais cautelosos e valorizando o resultado, o confronto pode ficar travado durante boa parte do tempo. Isso favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2 para CRB x Vitória: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.72 na bet365

Defesas podem limitar as ações ofensivas

O CRB apresenta consistência defensiva ao longo da temporada. A equipe sofre poucos gols e mantém boa organização mesmo sob pressão.

Esse padrão tende a aparecer novamente, principalmente diante de um adversário que não vive grande momento ofensivo.

O Vitória, após a derrota na estreia, pode adotar postura mais cautelosa. O time precisa pontuar e deve evitar se expor. Em um jogo mais estudado e com poucas oportunidades claras, a tendência é de que apenas um dos lados consiga balançar as redes.