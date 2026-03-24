Copa do Nordeste 2026: quem será o campeão?

A Copa do Nordeste entra em fase decisiva e o mercado começa a definir seus favoritos ao título.

Mercado Odds na F12 Bet Vitória 3.00 Ceará 4.50 Sport 5.00

Essas odds são da F12 Bet e podem sofrer alterações.

Copa do Nordeste: favorito claro ou disputa aberta?

A Copa do Nordeste costuma ser uma competição equilibrada. Mesmo com diferenças de investimento, os jogos eliminatórios reduzem a vantagem técnica e aumentam o peso do momento.

O Vitória aparece como principal favorito. É o único entre os candidatos que disputa a Série A do Brasileirão, fator que eleva o nível competitivo da equipe ao longo da temporada.

Mas o cenário é mais aberto do que parece.

Sport e Ceará chegam com campanhas consistentes e histórico forte na competição. Em torneios de mata-mata, experiência e momento costumam pesar tanto quanto a qualidade do elenco. Sem o Bahia, maior e atual campeão, a taça deve mudar de mãos.

Vitória: favorito com vantagem estrutural, mas sem domínio absoluto

O Vitória lidera o mercado com odds de 3.00, sustentado principalmente por seu contexto competitivo.

O clube é o único deste grupo na Série A do Brasileirão, enfrentando adversários mais fortes regularmente. Esse nível de exigência tende a preparar melhor a equipe para fases decisivas.

Na temporada, os números mostram um time competitivo, mas não dominante. São 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, além do vice-campeonato baiano.

Historicamente, o Vitória também tem peso na competição. São quatro títulos da Copa do Nordeste, embora o último tenha sido em 2010.

Isso cria um cenário interessante. O time tem um contexto forte, mas não apresenta domínio claro dentro de campo. A odd reflete esse equilíbrio. É o favorito, mas não um favorito absoluto.

Sport: consistência recente e força em mata-mata

O Sport aparece como um dos principais concorrentes, com odds de 4.50.

A equipe chega com campanha sólida na temporada. Em 15 jogos, soma sete vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, além de ter conquistado o título do Campeonato Pernambucano.

Esse tipo de consistência costuma ser importante em competições eliminatórias.

O histórico também pesa. O Sport já conquistou três títulos da Copa do Nordeste, com o último em 2014, e tem tradição em jogos decisivos.

Mesmo não estando na Série A atualmente, o time mostra estabilidade e capacidade de competir em alto nível dentro do cenário regional.

A odd sugere uma leve desvantagem em relação ao Vitória, mas o conjunto recente indica que o Sport pode estar mais próximo do título do que o mercado aponta.

Ceará: invencibilidade e momento forte indicam valor

O Ceará surge como uma das opções mais interessantes do mercado, com odds de 5.00.

A equipe vive excelente fase. São 15 jogos na temporada, com nove vitórias e seis empates, além do vice-campeonato estadual.

O time ainda mantém histórico recente forte na competição. São três títulos da Copa do Nordeste, com o mais recente em 2023, o que reforça a familiaridade com o torneio.

Outro ponto importante é o desempenho contra rivais regionais. O Ceará tem conseguido bons resultados em confrontos diretos, algo fundamental em fases eliminatórias.

Mesmo não estando atualmente na Série A, o clube disputou a elite em 2025, o que indica um elenco com experiência recente em nível mais alto.

A odd de 5.00 pode representar valor. O momento atual é positivo e o histórico recente sustenta uma candidatura mais forte do que o mercado sugere.

Favorito definido, valor em aberto

O Vitória aparece como favorito natural, sustentado por contexto competitivo e presença na Série A.

Mas os números mostram uma disputa mais equilibrada.Sport e Ceará chegam com campanhas consistentes, histórico relevante e desempenho recente sólido. Em torneios eliminatórios, esse tipo de perfil costuma fazer diferença.

Por isso, a escolha não é apenas sobre quem é melhor. É sobre quem combina momento, experiência e contexto. E neste cenário, o valor pode não estar no favorito.