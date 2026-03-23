Confira os palpites Ceará x ABC para o confronto em Fortaleza, nesta quarta-feira (25), às 19h, pela Copa do Nordeste.

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Nossa análise: Momento das equipes

Ceará e ABC se enfrentam na Arena Castelão pela Copa do Nordeste. O confronto coloca frente a frente duas equipes competitivas, mas em momentos emocionais diferentes.

O Vozão vive uma fase sólida e invicta. O ABC chega abalado após perder o título estadual.

O Ceará soma 15 jogos na temporada, com nove vitórias e seis empates. Ainda não perdeu em 2026. Na última partida, empatou por 1 a 1 com o São Bernardo, pela Série B.

A equipe mantém regularidade e costuma se impor, principalmente jogando em casa.

O ABC vem de um vice dolorido no Campeonato Potiguar. A derrota nos pênaltis para o América-RN pesa. No ano, são 12 jogos, com seis vitórias, cinco empates e uma derrota.

Apesar do bom desempenho geral, o impacto recente pode influenciar.

Prováveis escalações de Ceará x ABC

Ceará: Richard, Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando, Lucas Lima, Zanocelo e Vina, Matheus Araújo, Matheusinho e Wendel Silva;

ABC: Matheus Alves, Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Jefferson Vinícius, Jhosefer, Randerson e Bruno Leite, Thiaguinho, João Diogo e Igor Bahia.

Ceará pode começar o jogo em alta intensidade

O Ceará costuma iniciar as partidas com intensidade, principalmente no Castelão. A equipe tenta impor ritmo desde os primeiros minutos, com pressão alta e presença no campo ofensivo. Esse padrão aumenta as chances de abrir o placar ainda no início.

O ABC tende a entrar mais cauteloso, principalmente após o recente desgaste. Fora de casa, a equipe costuma priorizar a organização defensiva.

Com maior volume e controle do jogo desde o início, o Ceará tem boas chances de ir para o intervalo em vantagem.

Palpite 1 para Ceará x ABC: Ceará vence o primeiro tempo, com odds de 2.02 na Betano

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Jogo pode ter poucos gols ao longo dos 90 minutos

Apesar do favoritismo do Ceará, o jogo não deve ser totalmente aberto. A equipe costuma controlar o ritmo após sair na frente. Isso reduz o número de chances claras ao longo da partida.

O ABC deve adotar postura mais defensiva e tentar equilibrar o confronto. Com linhas mais baixas e menos exposição, a tendência é de um jogo com menos espaços. Esse cenário favorece um placar mais controlado e com poucos gols.

Palpite 2 para Ceará x ABC: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.72 na Betano

Mesmo cenário, espaço para gol visitante

Mesmo com um jogo mais controlado, o ABC pode encontrar oportunidades. A equipe é competitiva e costuma aproveitar bem os momentos de transição. Um erro defensivo pode ser suficiente para criar uma chance clara.

O Ceará deve ter mais posse e volume ofensivo, o que também abre espaços em alguns momentos. Em um jogo com domínio de um lado, mas com possibilidade de resposta do outro, existe cenário para gols das duas equipes.