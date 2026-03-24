Palpite Sport x Jacuipense- Copa do Nordeste - 24/03/2026

Confira os palpites Sport x Jacuipense para o confronto no Ceará, nesta terça-feira (24), às 21h30, pela Copa do Nordeste.

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Nossa análise: Momento das equipes

Sport e Jacuipense se enfrentam na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste. O time pernambucano chega como favorito, principalmente pelo fator casa. Ainda assim, o momento recente levanta dúvidas sobre o desempenho.

O Sport disputou 15 jogos na temporada. São sete vitórias, seis empates e duas derrotas. Apesar do título estadual, a equipe não vive fase dominante. A eliminação na Copa do Brasil pesou e expôs algumas dificuldades.

A Jacuipense fez boa campanha no Baiano e chegou às semifinais. A equipe também avançou na Copa do Brasil ao eliminar o Novorizontino. No ano, soma quatro vitórias, sete empates e duas derrotas em 13 jogos. É um time competitivo.

Prováveis escalações de Sport x Jacuipense

Sport: Thiago Couto, Augusto Pucci, Ramon Menezes, Zé Marcos e Felipinho, Yago Felipe, Zé Lucas e Gustavo Maia (ou Carlos de Pena), Iury Castilho, Marlon Douglas e Zé Roberto

Jacuipense: Marcelo, Hugo Moura, Weverton, Railon, JP Talisca e Ruan Nascimento (Vicente), Vinícius Amaral, Thiago e Thiaguinho, William e Pedro Henrique

Sport tem favoritismo claro na Ilha do Retiro

O Sport joga em casa e tende a assumir o controle da partida desde os primeiros minutos. A equipe costuma ter mais posse de bola e presença ofensiva quando atua na Ilha do Retiro. Mesmo sem viver fase dominante, o time tem mais qualidade técnica e maior capacidade de decisão. Esse tipo de cenário costuma pesar em jogos de mata regional.

A Jacuipense é organizada, mas fora de casa tende a ter mais dificuldades. O time deve adotar postura defensiva e tentar travar o jogo. Ainda assim, pode sofrer com a pressão constante.

Palpite 1 para Sport x Jacuipense: Sport vence, com odds de 1.50 na Betano

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Jogo pode ter ritmo controlado e poucas chances

A tendência é de um jogo mais controlado pelo Sport, principalmente na posse de bola. A equipe deve trabalhar com paciência e evitar um confronto muito acelerado. Esse tipo de comportamento reduz o número de transições e limita as chances claras ao longo da partida.

A Jacuipense deve atuar com linhas mais baixas e foco na marcação. O objetivo será reduzir espaços e dificultar infiltrações. Esse cenário costuma travar o jogo e diminuir o número de finalizações perigosas.

Palpite 2 para Sport x Jacuipense: Menos de 2.5 gols, com odds de 2.00 na Betano

Defesa do Sport pode limitar o ataque visitante

O Sport tende a controlar o jogo e, ao mesmo tempo, manter a organização defensiva. A equipe não costuma se expor excessivamente, principalmente quando enfrenta adversários mais reativos.

A Jacuipense compete bem, mas tem dificuldade ofensiva fora de casa. A equipe cria pouco e depende muito de erros do adversário. Em um jogo com domínio territorial do Sport e poucas chances cedidas, a tendência é de um cenário com apenas um lado balançando as redes.