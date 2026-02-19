Le Mans Visão geral

O goleiro do Real Madrid, Courtois, torna-se acionista do clube francês

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, tornou-se o mais recente acionista do clube Le Mans, da Ligue 2, segundo revelou um comunicado do clube francês. O lendário jogador da Bélgica e do Los Blancos, Courtois, junta-se ao ícone do tênis Novak Djokovic e aos pilotos de F1 Felipe Massa e Kevin Magnussen na copropriedade do projeto do Le Mans, que pretende tornar-se uma potência no futebol e tem sido comparado ao “Wrexham francês”.