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Le Mans

Le Mans Visão geral

Courtois

O goleiro do Real Madrid, Courtois, torna-se acionista do clube francês

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, tornou-se o mais recente acionista do clube Le Mans, da Ligue 2, segundo revelou um comunicado do clube francês. O lendário jogador da Bélgica e do Los Blancos, Courtois, junta-se ao ícone do tênis Novak Djokovic e aos pilotos de F1 Felipe Massa e Kevin Magnussen na copropriedade do projeto do Le Mans, que pretende tornar-se uma potência no futebol e tem sido comparado ao “Wrexham francês”.

T. CourtoisReal Madrid
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6Lens crestLens00000000
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