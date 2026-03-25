Dois amarelos e não foi expulso? Árbitro explica confusão em jogo da Copa do Nordeste

Um erro incomum de arbitragem chamou atenção na vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Jacuipense, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Durante a partida, o volante Marcus Vinícius, da equipe baiana, recebeu dois cartões amarelos, mas permaneceu em campo sem ser expulso.

O primeiro cartão foi aplicado ainda no primeiro tempo, após uma falta tática. Já na segunda etapa, o atleta voltou a ser advertido depois de um desentendimento com um jogador do Sport. Pela regra do futebol, a segunda advertência deveria resultar automaticamente em cartão vermelho, deixando o time com um jogador a menos.

No entanto, a expulsão não aconteceu. O volante seguiu normalmente na partida e só deixou o campo minutos depois, ao ser substituído. Após o jogo, o árbitro Márcio dos Santos Oliveira reconheceu o erro no relatório oficial da partida, admitindo que o atleta permaneceu em campo de forma irregular por alguns minutos.