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Árbitro Sport Copa do NordestePaulo Paiva/Sport Recife
Joaquim Lira Viana

Dois amarelos e não foi expulso? Árbitro explica confusão em jogo da Copa do Nordeste

Copa do Nordeste
Sport x Jacuipense
Sport
Jacuipense

Situação inusitada ocorreu na partida entre Sport e Jacuipense, válida pela primeira fase da Copa do Nordeste

Um erro incomum de arbitragem chamou atenção na vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Jacuipense, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Durante a partida, o volante Marcus Vinícius, da equipe baiana, recebeu dois cartões amarelos, mas permaneceu em campo sem ser expulso.

O primeiro cartão foi aplicado ainda no primeiro tempo, após uma falta tática. Já na segunda etapa, o atleta voltou a ser advertido depois de um desentendimento com um jogador do Sport. Pela regra do futebol, a segunda advertência deveria resultar automaticamente em cartão vermelho, deixando o time com um jogador a menos.

No entanto, a expulsão não aconteceu. O volante seguiu normalmente na partida e só deixou o campo minutos depois, ao ser substituído. Após o jogo, o árbitro Márcio dos Santos Oliveira reconheceu o erro no relatório oficial da partida, admitindo que o atleta permaneceu em campo de forma irregular por alguns minutos.

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  • Sport Jacuipense Copa do NordestePaulo Paiva/Sport Recife

    O que o árbitro escreveu na súmula?

    Na súmula oficial da partida, o árbitro Márcio Oliveira admitiu a falha. Ele explicou que aplicou o segundo cartão amarelo a Marcus Vinícius, camisa 8 do Jacuipense, aos 19 minutos do segundo tempo, mas não mostrou o cartão vermelho obrigatório. Sem o aviso da expulsão, o atleta permaneceu em campo livremente, até o momento em que o treinador do Jacuipense, Rodrigo Ribeiro, o trocou por questões táticas.

    No relatório do jogo, o juíz escreveu: "Informo que aos 19 minutos do segundo tempo apliquei o segundo cartão amarelo para o jogador n°8 da equipe da Jacuipense, Sr. Marcos Vinicius V. dos Santos e, consequentemente, não apresentei o cartão vermelho. Dessa forma, o referido jogador permaneceu na partida de forma indevida por 8 minutos, até ser substituído. No instante do ocorrido fui informado pelos outros três membros da equipe de arbitragem, mas passei a informação para eles de que não teria aplicado cartão para o jogador supracitado.”

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    Os próximos jogos da Copa do Nordeste

    Sábado, 28/03

    CRB x Vitória, às 17h, no Rei Pelé (Maceió)
    Retrô x Ceará, às 17h, na Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata)
    Maranhão x Ferroviário, às 17h, no Castelão (São Luís)
    Fortaleza x Imperatriz, às 19h, na Arena Castelão (Fortaleza)


    Domingo, 29/03

    Juazeirense x Itabaiana, às 16h, no Adauto Moraes (Juazeiro)
    Confiança x Fluminense-PI, às 17h, no Batistão (Aracaju)
    Piauí x Sousa, às 17h, no Albertão (Teresina)
    Botafogo-PB x ASA, às 18h30, no Almeidão (João Pessoa)
    ABC x Sport, às 17h, no Frasqueirão (Natal)


    Segunda-feira, 30/03

    Jacuipense x América-RN, às 18h30, no Pituaçu (Salvador)

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