Confira os palpites Ferroviário x Fortaleza para o confronto em Fortaleza, nesta terça-feira (24), às 21h30, pela Copa do Nordeste.

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Nossa análise: Momento das equipes

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam no Presidente Vargas pela Copa do Nordeste. O duelo coloca frente a frente equipes que já se conhecem bem. O contexto recente pesa. O Ferroviário foi eliminado pelo próprio Fortaleza no Estadual. Agora tenta responder.

O Ferroviário fez 10 jogos na temporada. São quatro vitórias, três empates e três derrotas. A equipe venceu o Floresta por 1 a 0 na última partida. O time é competitivo, principalmente em jogos mais físicos. Em casa, costuma equilibrar confrontos.

O Fortaleza tem números sólidos no ano. São nove vitórias, cinco empates e uma derrota em 15 jogos. Apesar disso, o início de Série B preocupa. A derrota por 4 a 0 para o Botafogo-SP pesa no momento. O time busca estabilidade.

Prováveis escalações de Ferroviário x Fortaleza

Ferroviário: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, Brayan (Luan), Thalisson, Yair Mena, Kiuan e Jefinho;

Fortaleza: Brenno, Maílton, Brítez, Lucas Gazal e Fuentes, Rodrigo Santos (ou Pierre), Lucas Sasha e Pochettino, Vitinho, Miritello e Luiz Fernando.

Clássico pode ser mais equilibrado do que parece

O Fortaleza tem elenco superior e chega como favorito, mas o contexto do jogo equilibra as forças. O Ferroviário já mostrou que consegue competir bem nesse tipo de confronto.

Jogando no Presidente Vargas, a equipe tende a ter postura mais intensa, com marcação forte e foco em reduzir espaços.

O Fortaleza pode ter mais posse de bola, mas não deve encontrar facilidade. O time ainda busca estabilidade após a estreia ruim na Série B.

Em um jogo físico, travado e decidido nos detalhes, o empate aparece como um resultado bastante possível.

Palpite 1 para Ferroviário x Fortaleza: Empate, com odds de 3.85 na KTO

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Tendência de jogo fechado e com poucas chances claras

A expectativa é de um confronto com poucos espaços. O Ferroviário deve adotar linhas mais baixas e dificultar a construção do Fortaleza. Esse tipo de postura reduz o ritmo da partida e limita as oportunidades de gol.

O Fortaleza pode até ter maior posse, mas deve encontrar dificuldades para infiltrar na defesa adversária. Sem muitas chances claras e com um jogo mais controlado, a tendência é de um placar enxuto ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Ferroviário x Fortaleza: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.70 na KTO

Mesmo travado, cenário permite gols dos dois lados

Mesmo com tendência de jogo fechado, existem momentos em que o confronto pode se abrir. O Ferroviário, jogando em casa, deve buscar o ataque em algumas situações. Isso pode gerar espaços para o Fortaleza responder.

O time visitante tem qualidade ofensiva e pode aproveitar esses momentos. Além disso, erros pontuais podem acontecer em um jogo tenso. Com isso, existe um cenário possível para gols dos dois lados, mesmo sem grande volume ofensivo.