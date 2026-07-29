Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
team-logoMirassol
team-logoRemo
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! Zapping
GOAL-e

Traduzido por

Mirassol x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Mirassol x Remo
Mirassol
Remo
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Mirassol e Remo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


crest
Brasileirão - Rodada 21


Como assistir Mirassol x Remo online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui


O jogo entre Mirassol e Remo pelo Brasileirão tem transmissão confirmada. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Mirassol x Remo

Mirassol crest
Mirassol
MIR
Formação
Remo crest
Remo
REM
Remo crest
Remo
REM

Técnico

  • R. Guanaes

O técnico Rafael Guanaes comanda o Mirassol para este confronto, mas nenhuma informação sobre desfalques por lesão ou suspensão foi confirmada até o momento. Não há escalação provável disponível para o time da casa, e as novidades serão acrescentadas conforme o clube divulgar a lista de relacionados.

No Remo, Leo Conde também não tem dados confirmados de lesionados ou suspensos. Da mesma forma, nenhuma escalação projetada foi divulgada para os visitantes. As informações serão atualizadas à medida que a partida se aproximar.


Retrospecto recente

MIR

MIR - Sequência

FLU
V1-0
LAN
D1-0
APR
D1-0
GRE
V2-1
VAS
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
REM

REM - Sequência

CHA
V2-3
APR
D1-2
SAP
V1-0
COR
D3-0
VIT
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Mirassol soma dois resultados positivos, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Vasco, em 25 de julho, pelo Brasileirão. Antes disso, o time venceu o Grêmio por 2 a 1 na mesma competição. As duas derrotas vieram contra o Athletico Paranaense por 1 a 0 e contra o Lanús por 1 a 0 na Copa Libertadores. O Mirassol também bateu o Fluminense por 1 a 0 no Brasileirão durante esse período.

O Remo chega embalado por uma vitória. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, em 26 de julho. Antes disso, o time sofreu uma derrota pesada de 3 a 0 para o Corinthians. No restante das cinco partidas, o Remo venceu o São Paulo por 1 a 0 e o Chapecoense por 2 a 3 fora de casa, com a única outra derrota sendo por 1 a 2 para o Athletico Paranaense. Os visitantes marcaram seis gols e sofreram seis nesse recorte.


Últimos confrontos diretos

Confrontos

MirassolEmpateRemo
0
1
1
Brasileirão
Remo badge
Remo
REM
2
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
FJ
Série C
Remo badge
Remo
REM
3
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 2 a 2, em 4 de fevereiro de 2026, com o Remo como mandante pelo Brasileirão. O único outro encontro registrado foi uma vitória do Remo por 3 a 1 sobre o Mirassol na Série C, em maio de 2022, também com o time paraense jogando em casa. Nos dois jogos do histórico disponível, o Remo não perdeu nenhuma partida como mandante diante do adversário.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2013523416+1844
D
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1911533617+1938
E
V
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
209653025+533
E
E
E
D
V
5
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
208752925+431
E
E
V
V
D
7
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
208482525028
V
E
V
D
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
207762220+228
E
V
V
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
207672527-227
E
D
D
V
V
11
CruzeiroCruzeiroCRU
207672630-427
D
V
E
V
E
12
São PauloSão PauloSAP
207582523+226
E
D
D
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
207582227-526
D
E
V
D
V
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
205782226-422
E
D
D
V
E
16
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
205692332-921
V
D
V
D
V
19
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 19ª posição e o Remo está em 18º, com os dois clubes dentro da zona de rebaixamento.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google