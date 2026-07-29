



Brasileirão - Rodada 21 29 de jul. de 2026 - 18:30





Como assistir Mirassol x Remo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Mirassol e Remo pelo Brasileirão tem transmissão confirmada. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Rafael Guanaes comanda o Mirassol para este confronto, mas nenhuma informação sobre desfalques por lesão ou suspensão foi confirmada até o momento. Não há escalação provável disponível para o time da casa, e as novidades serão acrescentadas conforme o clube divulgar a lista de relacionados.

No Remo, Leo Conde também não tem dados confirmados de lesionados ou suspensos. Da mesma forma, nenhuma escalação projetada foi divulgada para os visitantes. As informações serão atualizadas à medida que a partida se aproximar.





Retrospecto recente

O Mirassol soma dois resultados positivos, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Vasco, em 25 de julho, pelo Brasileirão. Antes disso, o time venceu o Grêmio por 2 a 1 na mesma competição. As duas derrotas vieram contra o Athletico Paranaense por 1 a 0 e contra o Lanús por 1 a 0 na Copa Libertadores. O Mirassol também bateu o Fluminense por 1 a 0 no Brasileirão durante esse período.

O Remo chega embalado por uma vitória. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, em 26 de julho. Antes disso, o time sofreu uma derrota pesada de 3 a 0 para o Corinthians. No restante das cinco partidas, o Remo venceu o São Paulo por 1 a 0 e o Chapecoense por 2 a 3 fora de casa, com a única outra derrota sendo por 1 a 2 para o Athletico Paranaense. Os visitantes marcaram seis gols e sofreram seis nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 2 a 2, em 4 de fevereiro de 2026, com o Remo como mandante pelo Brasileirão. O único outro encontro registrado foi uma vitória do Remo por 3 a 1 sobre o Mirassol na Série C, em maio de 2022, também com o time paraense jogando em casa. Nos dois jogos do histórico disponível, o Remo não perdeu nenhuma partida como mandante diante do adversário.





Classificação

No Brasileirão, o Mirassol ocupa a 19ª posição e o Remo está em 18º, com os dois clubes dentro da zona de rebaixamento.









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