



Brasileirão - Rodada 21 29 de jul. de 2026 - 20:30





Como assistir Vitória x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Vitória x Palmeiras estão listadas abaixo. Verifique a disponibilidade conforme a sua região.





Notícias e prováveis escalações





Jair Ventura ainda não confirmou a escalação do Vitória para este jogo, e não há informações sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento. As novidades serão atualizadas conforme a proximidade da partida.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não divulgou o time provável, e o departamento médico não registra baixas confirmadas até o momento. Acompanhe as atualizações à medida que o clube liberar informações oficiais antes do apito inicial.





Retrospecto recente

O Vitória tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Remo no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, o time empatou sem gols com o Botafogo e venceu o Vasco por 1 a 0 no campeonato nacional. Na Copa do Nordeste, somou dois triunfos sobre o Fortaleza, com placares de 2 a 1 e 1 a 2 fora de casa.

O Palmeiras registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O revés mais recente foi por 2 a 1 diante do Atlético-MG no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, o time venceu o Coritiba por 3 a 1 fora de casa no campeonato e bateu o Junior Barranquilla por 4 a 1 na Copa Libertadores. A vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo e o triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense completam a série. O clube marcou nove gols e sofreu três nesse período.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1 no Brasileirão. Antes disso, os times empataram sem gols em novembro de 2025, também pelo campeonato nacional. Nos últimos cinco encontros, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias, enquanto o Vitória venceu uma vez e houve um empate. O clube paulista marcou 11 gols nesse recorte, contra sete do adversário baiano.





Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a primeira posição, enquanto o Vitória está em 13º lugar na tabela.









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