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Vitória x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Vitória x Palmeiras
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Palmeiras
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Saiba onde vai passar o jogo entre Vitória e Palmeiras, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Brasileirão - Rodada 21


Como assistir Vitória x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Vitória x Palmeiras estão listadas abaixo. Verifique a disponibilidade conforme a sua região.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Vitória x Palmeiras

Vitória crest
Vitória
VIT
Formação
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

Técnico

  • J. Ventura

Jair Ventura ainda não confirmou a escalação do Vitória para este jogo, e não há informações sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento. As novidades serão atualizadas conforme a proximidade da partida.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não divulgou o time provável, e o departamento médico não registra baixas confirmadas até o momento. Acompanhe as atualizações à medida que o clube liberar informações oficiais antes do apito inicial.


Retrospecto recente

VIT

VIT - Sequência

FOR
V1-2
FOR
V2-1
VAS
V1-0
BOT
E0-0
REM
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SEP

SEP - Sequência

FLA
V0-3
ATJ
V4-1
CHA
V1-0
COR
V1-3
CAM
D1-2
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Vitória tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Remo no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, o time empatou sem gols com o Botafogo e venceu o Vasco por 1 a 0 no campeonato nacional. Na Copa do Nordeste, somou dois triunfos sobre o Fortaleza, com placares de 2 a 1 e 1 a 2 fora de casa.

O Palmeiras registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O revés mais recente foi por 2 a 1 diante do Atlético-MG no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, o time venceu o Coritiba por 3 a 1 fora de casa no campeonato e bateu o Junior Barranquilla por 4 a 1 na Copa Libertadores. A vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo e o triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense completam a série. O clube marcou nove gols e sofreu três nesse período.


Últimos confrontos diretos

Confrontos

VitóriaEmpatePalmeiras
1
2
2
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
5
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
2
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Vitória badge
Vitória
VIT
2
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
5Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1 no Brasileirão. Antes disso, os times empataram sem gols em novembro de 2025, também pelo campeonato nacional. Nos últimos cinco encontros, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias, enquanto o Vitória venceu uma vez e houve um empate. O clube paulista marcou 11 gols nesse recorte, contra sete do adversário baiano.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2013523416+1844
D
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1911533617+1938
E
V
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
209653025+533
E
E
E
D
V
5
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
208752925+431
E
E
V
V
D
7
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
208482525028
V
E
V
D
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
207762220+228
E
V
V
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
207672527-227
E
D
D
V
V
11
CruzeiroCruzeiroCRU
207672630-427
D
V
E
V
E
12
São PauloSão PauloSAP
207582523+226
E
D
D
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
207582227-526
D
E
V
D
V
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
205782226-422
E
D
D
V
E
16
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
205692332-921
V
D
V
D
V
19
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a primeira posição, enquanto o Vitória está em 13º lugar na tabela.



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