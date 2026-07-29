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Brasileirão
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Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Fluminense x Bahia
Fluminense
Bahia
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Fluminense e Bahia, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 21

Como assistir Fluminense x Bahia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Fluminense x Bahia tem transmissão ao vivo confirmada. As opções de canal de TV e streaming para este jogo do Brasileirão estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fluminense x Bahia

Fluminense crest
Fluminense
FLU
Formação
Bahia crest
Bahia
BAH
Bahia crest
Bahia
BAH

Técnico

  • L. Zubeldia

O técnico Luis Zubeldia não tem informações confirmadas de lesões ou suspensões no Fluminense para este jogo, e nenhum provável time titular foi divulgado até o momento. As novidades serão atualizadas conforme se aproxima o horário da partida.

No Bahia, Rogério Ceni também não tem lista de relacionados confirmada nesta etapa. Não há dados de lesões ou suspensões disponíveis. Mais informações sobre o elenco serão publicadas quando estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

FLU

FLU - Sequência

MIR
D1-0
DLG
V3-1
CRU
E1-1
BGT
E1-1
GRE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BAH

BAH - Sequência

COR
D3-2
BOT
V2-1
CHA
V2-0
CAM
E1-1
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Fluminense soma um triunfo, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Grêmio no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, a equipe empatou por 1 a 1 com Bragantino e com o Cruzeiro na liga, e venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 1 na Copa Libertadores. A única derrota nesse período foi por 1 a 0 diante do Mirassol.

O Bahia registrou dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 no Corinthians, em 26 de julho. O time venceu Chapecoense por 2 a 0 e Botafogo por 2 a 1, empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 e perdeu para o Coritiba por 3 a 2. Ao todo, o Bahia marcou sete gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FluminenseEmpateBahia
2
2
1
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
Bahia badge
Bahia
BAH
0
FJ
Copa do Brasil
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
Bahia badge
Bahia
BAH
0
FJ
Copa do Brasil
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
3
Fluminense badge
Fluminense
FLU
3
FJ
8Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os clubes foi em 5 de fevereiro de 2026, quando Bahia e Fluminense empataram por 1 a 1 em Salvador, pelo Brasileirão. Antes disso, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 em casa no dia 7 de dezembro de 2025, também pelo campeonato nacional. Nos últimos cinco encontros, o Fluminense saiu vencedor em duas oportunidades, o Bahia em uma, e dois jogos terminaram empatados — incluindo um 3 a 3 pelo Brasileirão em agosto de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2013523416+1844
D
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1911533617+1938
E
V
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
209653025+533
E
E
E
D
V
5
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
208752925+431
E
E
V
V
D
7
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
208482525028
V
E
V
D
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
207762220+228
E
V
V
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
207672527-227
E
D
D
V
V
11
CruzeiroCruzeiroCRU
207672630-427
D
V
E
V
E
12
São PauloSão PauloSAP
207582523+226
E
D
D
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
207582227-526
D
E
V
D
V
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
205782226-422
E
D
D
V
E
16
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
205692332-921
V
D
V
D
V
19
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão atual, o Fluminense ocupa a quarta posição e o Bahia está em sexto.

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