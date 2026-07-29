Brasileirão - Rodada 21 29 de jul. de 2026 - 20:30

Como assistir Fluminense x Bahia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Fluminense x Bahia tem transmissão ao vivo confirmada. As opções de canal de TV e streaming para este jogo do Brasileirão estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

O técnico Luis Zubeldia não tem informações confirmadas de lesões ou suspensões no Fluminense para este jogo, e nenhum provável time titular foi divulgado até o momento. As novidades serão atualizadas conforme se aproxima o horário da partida.

No Bahia, Rogério Ceni também não tem lista de relacionados confirmada nesta etapa. Não há dados de lesões ou suspensões disponíveis. Mais informações sobre o elenco serão publicadas quando estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Fluminense soma um triunfo, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Grêmio no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, a equipe empatou por 1 a 1 com Bragantino e com o Cruzeiro na liga, e venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 1 na Copa Libertadores. A única derrota nesse período foi por 1 a 0 diante do Mirassol.

O Bahia registrou dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 no Corinthians, em 26 de julho. O time venceu Chapecoense por 2 a 0 e Botafogo por 2 a 1, empatou com o Atlético-MG por 1 a 1 e perdeu para o Coritiba por 3 a 2. Ao todo, o Bahia marcou sete gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes foi em 5 de fevereiro de 2026, quando Bahia e Fluminense empataram por 1 a 1 em Salvador, pelo Brasileirão. Antes disso, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 em casa no dia 7 de dezembro de 2025, também pelo campeonato nacional. Nos últimos cinco encontros, o Fluminense saiu vencedor em duas oportunidades, o Bahia em uma, e dois jogos terminaram empatados — incluindo um 3 a 3 pelo Brasileirão em agosto de 2025.

Classificação

No Brasileirão atual, o Fluminense ocupa a quarta posição e o Bahia está em sexto.

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