As autoridades da Justiça Desportiva do Brasil tomaram uma decisão excepcional após uma das lesões mais graves da temporada, ao imporem uma punição incomum ao zagueiro do Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel.

Depois de analisar o lance ocorrido aos 13 minutos do segundo tempo da partida entre Inter e Cruzeiro, pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória do Cruzeiro por 2 a 1, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vinculou o tempo de suspensão de Gabriel ao prazo de recuperação do jogador lesionado.

O jornal Marca afirmou: "O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil determinou a suspensão do zagueiro Victor Gabriel, jogador do Internacional de Porto Alegre, até o retorno do atacante Gabriel Bispo, jogador do Cruzeiro, aos treinos, como punição pela entrada violenta cometida contra ele". A decisão foi proferida pela Sexta Comissão Disciplinar do tribunal.

Naquele lance, o zagueiro foi expulso com cartão vermelho direto por usar força excessiva na disputa pela bola.

Embora o jogador do Cruzeiro tenha deixado o campo, inicialmente, com um corte na perna, os exames médicos posteriores confirmaram uma fratura no osso da perna esquerda, o que exigiu a realização de uma cirurgia.

Os membros da comissão entenderam que a punição habitual em casos de violência, que varia de uma a seis partidas de suspensão, era insuficiente diante da gravidade da lesão.

E, tendo em vista que o atacante ficou impossibilitado de competir por causa da lesão, os julgadores decidiram aplicar a medida ampliada, que mantém o infrator suspenso até que o jogador lesionado seja liberado para retornar aos treinos, com o limite máximo de 180 dias.

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Arrependimento profundo e a definição do prazo da lesão

Após a decisão judicial, Victor Gabriel só poderá voltar a disputar partidas depois que a equipe médica confirmar que Gabriel Bispo retornou aos treinos habituais do seu time, o que se espera que aconteça dentro de três ou quatro meses.

Durante a sessão realizada na terça-feira, Victor Gabriel, em meio a lágrimas, declarou aos membros do tribunal que não tinha "nenhuma intenção" de machucar o adversário e que passou os últimos dias rezando por ele.

Ele disse: "Passo as noites em claro rezando por ele. Peço perdão de todo o coração a toda a torcida do Cruzeiro".

O anúncio da contratação de Bispo pelo Cruzeiro, vindo do Los Angeles Galaxy, havia sido feito em 7 de julho, e a partida em que sofreu a fratura foi o seu primeiro jogo como titular do time.

Essa decisão também representa um duro golpe para o Internacional, que perde um titular consolidado em uma fase crítica da temporada.

O time de Porto Alegre atravessa um momento esportivo delicado, ocupando a décima sexta colocação no Campeonato Brasileiro, à beira da zona de rebaixamento, e acumula quatro derrotas consecutivas.

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