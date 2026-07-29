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Brasileirão
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Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Internacional x Flamengo
Internacional
Flamengo
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Internacional e Flamengo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 21

Como assistir Internacional x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Internacional x Flamengo estão listados abaixo. Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere transmitem a partida, com links para assistir disponíveis para cada serviço.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Internacional x Flamengo

Internacional crest
Internacional
INT
Formação
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Flamengo crest
Flamengo
FLA

Técnico

  • P. Pezzolano

O Internacional é comandado por Paulo Pezzolano para este confronto. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco colorado, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproximar.

No Flamengo, Leonardo Jardim também não tem baixas confirmadas registradas até o momento. Nenhuma lista de lesionados ou suspensos foi disponibilizada, assim como nenhuma formação provável. Mais informações sobre o elenco rubro-negro serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

INT

INT - Sequência

VAS
V4-1
VIT
D2-0
BGT
D3-1
CRU
D1-2
APR
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FLA

FLA - Sequência

COR
V3-0
LAU
V2-0
BEN
V1-2
CHA
V0-4
SAP
E1-1
Gol marcado (sofrido)
12/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Internacional atravessa uma fase muito ruim no Brasileirão. A equipe gaúcha perdeu quatro dos últimos cinco jogos, com a derrota mais recente sendo um 2 a 0 sofrido para o Athletico Paranaense em 25 de julho. Antes disso, o clube também foi derrotado por Cruzeiro (2 a 1), Bragantino (3 a 1) e Vitória (2 a 0). O único resultado positivo nesse período foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, em maio.

O Flamengo chega em situação oposta. O clube carioca soma uma vitória, um empate e três triunfos nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o São Paulo em 26 de julho. Antes disso, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0, venceu o Benfica por 2 a 1 em amistoso, bateu o Lausanne por 2 a 0 e derrotou o Coritiba por 3 a 0 no Brasileirão. O time marcou dez gols nesses cinco jogos e não perdeu nenhuma partida nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

InternacionalEmpateFlamengo
0
2
3
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
Copa Libertadores
Internacional badge
Internacional
INT
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
FJ
Copa Libertadores
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Internacional badge
Internacional
INT
0
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
3Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 4 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, quando Flamengo e Internacional empataram em 1 a 1 no Rio de Janeiro. Antes disso, os times se encontraram três vezes em 2025: o Flamengo venceu por 2 a 0 pela Copa Libertadores em agosto, o Internacional perdeu por 3 a 1 em casa pelo Brasileirão também em agosto, e o Flamengo levou a melhor por 1 a 0 na Copa Libertadores em partida disputada no Rio. No quinto jogo do histórico recente, em março de 2025, as equipes empataram em 1 a 1 pelo Brasileirão. Nos últimos cinco confrontos, o Flamengo saiu vencedor em duas ocasiões, contra um triunfo do Internacional, com dois empates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2013523416+1844
D
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1911533617+1938
E
V
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
209653025+533
E
E
E
D
V
5
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
208752925+431
E
E
V
V
D
7
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
208482525028
V
E
V
D
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
207762220+228
E
V
V
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
207672527-227
E
D
D
V
V
11
CruzeiroCruzeiroCRU
207672630-427
D
V
E
V
E
12
São PauloSão PauloSAP
207582523+226
E
D
D
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
207582227-526
D
E
V
D
V
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
205782226-422
E
D
D
V
E
16
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
205692332-921
V
D
V
D
V
19
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição, enquanto o Internacional está em 16º lugar na tabela.

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