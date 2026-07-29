Brasileirão - Rodada 21 29 de jul. de 2026 - 18:30

Como assistir Internacional x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Internacional x Flamengo estão listados abaixo. Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere transmitem a partida, com links para assistir disponíveis para cada serviço.

Notícias e prováveis escalações

O Internacional é comandado por Paulo Pezzolano para este confronto. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco colorado, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproximar.

No Flamengo, Leonardo Jardim também não tem baixas confirmadas registradas até o momento. Nenhuma lista de lesionados ou suspensos foi disponibilizada, assim como nenhuma formação provável. Mais informações sobre o elenco rubro-negro serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Internacional atravessa uma fase muito ruim no Brasileirão. A equipe gaúcha perdeu quatro dos últimos cinco jogos, com a derrota mais recente sendo um 2 a 0 sofrido para o Athletico Paranaense em 25 de julho. Antes disso, o clube também foi derrotado por Cruzeiro (2 a 1), Bragantino (3 a 1) e Vitória (2 a 0). O único resultado positivo nesse período foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, em maio.

O Flamengo chega em situação oposta. O clube carioca soma uma vitória, um empate e três triunfos nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o São Paulo em 26 de julho. Antes disso, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0, venceu o Benfica por 2 a 1 em amistoso, bateu o Lausanne por 2 a 0 e derrotou o Coritiba por 3 a 0 no Brasileirão. O time marcou dez gols nesses cinco jogos e não perdeu nenhuma partida nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 4 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, quando Flamengo e Internacional empataram em 1 a 1 no Rio de Janeiro. Antes disso, os times se encontraram três vezes em 2025: o Flamengo venceu por 2 a 0 pela Copa Libertadores em agosto, o Internacional perdeu por 3 a 1 em casa pelo Brasileirão também em agosto, e o Flamengo levou a melhor por 1 a 0 na Copa Libertadores em partida disputada no Rio. No quinto jogo do histórico recente, em março de 2025, as equipes empataram em 1 a 1 pelo Brasileirão. Nos últimos cinco confrontos, o Flamengo saiu vencedor em duas ocasiões, contra um triunfo do Internacional, com dois empates.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição, enquanto o Internacional está em 16º lugar na tabela.

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