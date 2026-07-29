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Tribunal brasileiro aplica punição histórica a jogador do Internacional por entrada que deixou rival do Cruzeiro com perna quebrada
Decisão histórica do tribunal esportivo
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil tomou a medida extraordinária de banir Gabriel pelo tempo que Pec levar para voltar aos gramados. O atacante do Cruzeiro sofreu uma fratura na tíbia esquerda em sua estreia após uma entrada dura do zagueiro do Internacional durante um confronto da Série A em 23 de julho.
A decisão do tribunal, proferida na terça-feira, determina que Gabriel seguirá fora de ação até que Pec receba liberação médica para voltar aos treinamentos. Para garantir que a punição permaneça dentro dos limites legais, a suspensão foi limitada a um máximo de 180 dias.
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Gabriel defende seu caso
Falando perante o tribunal, um Gabriel abalado insistiu que não houve intenção maldosa por trás da entrada que levou à lesão. O defensor de 22 anos expressou seu profundo arrependimento pela situação, revelando o impacto pessoal que o incidente tem causado em seu bem-estar desde que a partida aconteceu.
"Tenho tido noites sem dormir, rezando por ele, e ofereço um sincero pedido de desculpas a todos no Cruzeiro", disse. "Tive a sensação de que chegaria primeiro na bola, e cheguei.
"Como o gramado estava bastante escorregadio e molhado, acabei acertando a bola e depois não tive tempo de recolher a perna, e foi assim que aconteceu essa entrada um pouco mais dura, mas sem qualquer intenção de causar dano ao meu companheiro de profissão ou qualquer maldade."
Gabriel foi oficialmente denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de "jogada violenta". Embora o artigo normalmente preveja uma faixa determinada de partidas, a acusação argumentou com sucesso por uma ampliação com base em um dispositivo específico que permite que a suspensão do infrator corresponda ao tempo de recuperação do jogador lesionado em casos de trauma físico grave.
Um revés devastador para o Cruzeiro
A lesão é um golpe enorme para o Cruzeiro, que havia investido pesado em Pec apenas semanas antes do incidente. O atacante foi uma contratação de peso para o gigante brasileiro, chegando do LA Galaxy por uma taxa recorde do clube de pelo menos US$ 12 milhões durante a pausa da Copa do Mundo de 2026.
Os dirigentes do Cruzeiro mantiveram o foco na recuperação do jogador, embora a gravidade da fratura na perna signifique que ficarão sem a contratação recorde por uma parte significativa da temporada. As implicações financeiras e esportivas para o clube são enormes, diante do investimento significativo necessário para trazer o jogador de 25 anos de volta ao Brasil vindo da América do Norte.
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Painel dividido sobre suspensão por tempo de recuperação
A decisão de implementar uma punição tão não tradicional não foi unânime entre o painel julgador. Um dos auditores esportivos, Rodrigo Steinmann Bayer, inicialmente argumentou contra a suspensão com duração vinculada à recuperação, votando em vez disso por uma suspensão padrão de seis partidas.
No entanto, Bayer acabou sendo voto vencido pela maioria do painel. O presidente do tribunal, Jorge Octavio Lavocat Galvao, junto de Eduardo Xible Salles Ramos e Aline Goncalves Jatahy, votou a favor da aplicação da punição mais longa. A decisão ainda pode ser alvo de recurso por parte do Internacional, mas, por enquanto, o futuro imediato do defensor está totalmente atrelado ao progresso médico do homem que ele lesionou.
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