Stake Cassino: Saiba como jogar com bônus de até R$5 mil

Conheça tudo sobre o Stake cassino e veja como abrir sua conta com bônus de boas-vindas de até R$5.000.

+

O cassino da plataforma possui um amplo acervo de jogos e opções para os usuários. Confira a seguir como ter acesso com bônus e mais. Quer conhecer outros cassinos? Veja nossa lista de melhores cassinos online. Saiba também como funcionam os programas de cassino Vip nas principais plataformas no Brasil/.

Abra sua conta

Como o Stake Cassino funciona?

O cassino da Stake é operado por Medium Rare N.V, sob a licença 8048/JAZ. A empresa oferece uma variedade de opções de apostas, bonificações e serviços voltados para os clientes. No site oficial da operadora, os usuários podem se cadastrar, fazer depósitos, sacar e muito mais.

Já que os cassinos físicos não são uma alternativa em solo brasileiro, a Stake casino trouxe essa opção online. No catálogo da plataforma é possível encontrar jogos clássicos de mesa, jogos de dados, jogos de cartas e máquinas caça-níqueis.

Dice, mines, crash e blackjack são só alguns das escolhas que compõem o vasto acervo da casa. Aliás, esses jogos podem ser acessados a qualquer momento. Tudo que o usuário precisa é ter um cadastro no site da empresa, depositar um valor mínimo e apostar.

Adicionalmente, a operadora também possui o cassino ao vivo, que conta com as opções mais populares da casa. Ele fornece uma experiência completa com várias funções, inclusive, chat ao vivo. Dentre essa variedade de jogos, a Stake Casino oferece desde pôquer online até roleta Stake.

Além disso, vale mencionar que a plataforma disponibiliza várias promoções e ofertas para os visitantes que fizerem o registro e apostarem em cassino. Para mais informações e detalhes sobre todas as bonificações ativas, consulte a página web oficial da fornecedora.

Como apostar no cassino Stake?

Após saber do funcionamento e da ampla quantidade de opções que o Stake Brasil oferece, é importante entender como apostar. No cassino, os usuários podem jogar em vários lançamentos e até em exclusivos ou originais da própria casa.

No site oficial da operadora, os clientes vão encontrar diversas informações de cadastro, jogos, tipos de depósitos, saques e muito mais. Com isso, é pertinente que esses visitantes saibam quais seções e guias acessarem para conseguir jogar na plataforma.

Nesse sentido, preparamos um tutorial com todas as instruções necessárias para apostar na Stake casino. Assim, confira abaixo o passo a passo completo:

Abra seu navegador e entre no site oficial da Stake. Caso não possua um Stake cadastro, clique em “registrar-se”, no canto superior direito. Em seguida, preencha os campos com seu e-mail, nome de usuário, senha, data de nascimento e clique em continuar. Após isso, siga para a segunda etapa, lendo os termos e clicando em “jogar agora”. Agora faça um depósito na sua conta e confirme. Por último, escolha o jogo de preferência e já estará apto a apostar.

Com isso, seu registro estará feito na Stake cassino. Vale lembrar que também é possível fazer o cadastro de maneira mais rápida. Basta clicar no ícone do Google e escolher seu e-mail. Após isso, é preciso apenas ler e concordar com os termos e sua conta estará feita.

Em que posso apostar no Stake cassino

Como já abordado, a plataforma possui uma variedade de tipos de apostas. É possível jogar no cassino, cassino online e em outras modalidades que o site oferece. Com isso, os usuários podem navegar pelas opções da operadora e escolher um valor para jogo.

Em adição, a cassino da Stake oferece bonificações que podem ser usados nas categorias de apostas da empresa. Só é preciso se cadastrar, depositar e escolher a promoção desejada. Desse modo, os jogadores podem receber um Stake bônus e escolher entre as opções da página web da casa.

Aviator, Mines, blackjack, mega roleta, Crazy Time, Monopoly, Mega Wheel e muitos outros estão à disposição. Nesse sentido, separamos alguns dos jogos mais populares que a plataforma disponibiliza. Assim, confira a seguir os mais jogados.

Mines no Stake

Inspirado no clássico campo minado, esse jogo faz parte dos Originais do Stake. O objetivo básico é relevar os diamantes e evitar as bombas. Desse modo, é possível sacar a qualquer momento e ter o resultado do último multiplicador registrado. Para conferir todas as regras consulte o site oficial.

Gates of olympus no Stake

Gates of Olympus é um slot produzido pela Pragmatic Play. Lançado em 2021, o jogo funciona de modo parecido com os clássicos caça-níqueis. Assim, é premiado a combinação de símbolos. Existem outras regras, portanto, consulte o site do cassino para saber mais.

Dice no Stake

O jogo funciona com um dado de 100 lados e faz parte dos originais da Stake. O objetivo é que o resultado do sorteio seja acima ou abaixo do valor definido pelo jogador. Para entender em mais detalhes todas as regras, acesse a página web do cassino Stake.

Aposte agora

Quais são as ofertas de boas-vindas?

Os bônus são ofertas disponibilizadas pelas casas de apostas e podem ser resgatadas ao apostar em determinadas opções. No cassino Stake, por exemplo, é possível participar de sorteios semanais com prêmio de 75 mil. Para novos jogadores, o bônus de boas-vindas é de até R$5 mil com o código Stake.

Adicionalmente, existem promoções por indicação, além de ofertas mensais e trimestrais, com valores de até US$2.000.000. Desse modo, os clientes podem se inscrever na operadora e participar nas diversas bonificações da casa.

Ademais, o site ainda conta com premiações diárias para jogos específicos e populares. Assim, os clientes da operadora podem fazer o Cassino Stake login no site oficial da empresa e terem acesso a todas as opções de bônus e prêmios no cassino ao vivo.

Nesse sentido, separamos algumas das principais ofertas que o Stake cassino possui. Veja como funcionam essas promoções e quais as condições necessárias para ter acesso aos bônus.

Ofertas de jogos de cassino

Na oferta de cassino é possível conseguir até R$5 mil com a casa. Antes, é preciso entrar no site da plataforma, se cadastrar ou fazer login e depositar um valor necessário para atender as regras. Com isso, elaboramos uma lista com os termos e condições da promoção. Confira abaixo:

É necessário ter pelo menos 18 anos (18+).

Fazer um primeiro depósito mínimo de R$30.

Se o jogador fizer um primeiro depósito de R$2.500 ou mais, receberá R$5.000 de Stake bônus.

O bônus é creditado em até 72 horas após o primeiro depósito.

Os termos e condições são aplicáveis.

Outros bônus

Além das ofertas mencionadas, o cassino Stake oferece outras promoções. Por exemplo, a Pragmatic Drops & Wins Live Casino. Nesta bonificação, os usuários podem obter uma parte de $1.000.000 por trimestre jogando opções de cassino ao vivo da Pragmatic.

Em adição, outros bônus também estão no catálogo da operadora. Na Corrida do Multiplicador, o maior multiplicador nos quatro slots da semana pode obter $10 mil. Essas são só algumas das opções do Stake. Para conferir todas as alternativas da empresa, consulte o site oficial.

Pegue o bônus

Como conseguir o código bônus do Stake cassino?

Em melhor jogos de cassino Stake, a operadora disponibiliza várias ofertas para seus clientes. Assim, embora a plataforma ainda não possua um código bônus, o site oferece um amplo catálogo de bonificações. Nesse sentido, é preciso entender como ter acesso a essa seção da casa.

Para participar, os jogadores necessitam seguir algumas etapas e condições da empresa. Pensando nisso, preparamos um tutorial de como obter acesso às promoções da operadora. Com isso, veja as instruções a seguir e entenda como reivindicar seus bônus:

Acesse o site oficial da Stake e faça login. Use o código promocional Stake. Faça um depósito na sua conta. Em seguida, procure pela guia de promoções, na primeira opção do canto superior esquerdo. Escolha a que desejar e confirme.

Como fazer um depósito na sua conta?

Um ponto importante antes de apostar é saber como colocar fundos na plataforma. Para isso, é preciso seguir algumas instruções. Nesse sentido, confira a seguir como depositar na sua conta com o Stake cassino online. Veja os detalhes abaixo:

Acesso o site da Stake. No seu perfil, procure pela opção de depósito. Escolha um valor e um método de pagamento. Confirme sua ação e estará feito.

A plataforma aceita três tipos de pagamento. O mais conhecido é o Pix, e logo depois tem o Muchbetter e o VCréditos.

Aposte agora

Como fazer um saque?

Caso você tenha feito algum resultado nas apostas, agora é preciso saber como retirar seus fundos. Para isso, você precisará seguir alguns passos. Veja a seguir:

Entre na sua conta do Stake. Em seguida, clique em Conta, logo após Carteira e Retirar. Escolha a moeda que você deseja sacar. Agora, digite o endereço de destino. Por último, insira a quantia desejada e confirme.

Qual a quantia mínima para apostar no Stake cassino?

Além de entender como depositar e sacar, é interessante saber quais as quantias mínimas exigidas no Stake cassino. Pensando nisso, preparamos algumas informações sobre valores mínimos para apostar no cassino da operadora.

Para criptomoedas, o valor é definido em USD e é posto como sendo acima de $0.00001. Já para as moedas fiduciárias, o montante mínimo é de 0,01, em qualquer moeda.

Aposte agora

Qual o Stake app?

Os dispositivos móveis mudaram vários aspectos do nosso cotidiano. Um dos pontos principais foi permitir o uso de diversas ferramentas de entretenimento, trabalho e outros de qualquer lugar. Com os cassinos não foi diferente. As maiores plataformas desenvolveram apps do site de apostas.

Porém, ainda não há um Stake app nativo disponível para o aparelho celular. Nem nos sistemas Android, nem no iOS. Ainda assim, é possível acessar o site em ambos os dispositivos. Para isso, basta criar um atalho na tela inicial do smartphone. Veja como abaixo:

Acesse o site oficial da Stake cassino. Clique no menu do navegador ou nos três pontinhos no canto superior direito. Procure a opção “adicionar como atalho” e clique. Por fim, entre no site por lá.

Como eu contato o atendimento ao cliente da Stake?

A plataforma possui dois meios principais de atendimento. Um é através o e-mail da operadora e o outro pelo suporte ao vivo. Além desses, casa oferece uma central de dúvidas. Um tipo de FAQ, com vários artigos que cobrem a maioria das perguntas. Confira abaixo como contatar o chat 24 horas:

Acesse o site da Stake. Clique no ícone de headset, no canto inferior esquerdo, para opção de chat ao vivo. Em seguida, tire suas dúvidas. Após isso, poderá fechar o chat.

Nossa opinião sobre Stake cassino

O Stake cassino é operado por Medium Rare N.V. É uma empresa segura e legal, pois atua sob a licença 8048/JAZ. A plataforma possui diversas opções de apostas e jogos. Assim, atende basicamente a maioria dos usuários do site.

A operadora também oferece várias ofertas e promoções no Stake bônus. O site é completo, simples e intuitivo. Em adição, a navegação é rápida e fluída, facilitando o uso das seções e abas. Além disso, o serviço de suporte é amplo e conta com chat ao vivo.

Por fim, um dos pontos que podem ser melhorados é a falta de um aplicativo nativo do Stake cassino. Assim como também um local de interação com outros jogadores.

Perguntas frequentes sobre o Stake cassino

Tire suas dúvidas sobre o cassino da Stake.

Como funciona o Stake cassino?

O Stake cassino é uma modalidade da plataforma que conta com diversos jogos de cassino. Crash, caça-niqueis, jogo de cartas, roleta são só algumas das muitas opções.

O Stake cassino é seguro?

A plataforma opera sob a licença 8048/JAZ. Além disso, a casa é dirigida por Medium Rare N.V. Adicionalmente, a empresa está em conformidade com as leis vigentes no território nacional. Isso significa que ela opera dentro das normas no Brasil.

Existe um Stake app?

O Stake cassino ainda não conta com um aplicativo nativo do site. Ainda assim, é possível acessar a operadora pelos dispositivos móveis, por meio do navegador.

Aposte agora