Por que vale a pena apostar no Brighton no top 6 da Premier League?

No entanto, a atual forma da equipe faz muitos se perguntarem sobre possível classificação para uma das principais competições europeias.

Depois de perder Roberto de Zerbi no verão, ninguém esperava que o Brighton e o novo treinador Fabian Hurzeler seguissem vivos na disputa por vagas nos campeonatos Europeus.

O Brighton tem chances de se classificar para outra competição Europeia?

O Brighton iniciou uma impressionante sequência de resultados recentemente, vencendo oito dos últimos 10 jogos em todas as competições. Os Seagulls estão atualmente em uma sequência de cinco vitórias consecutivas, que inclui duas vitórias sobre o Chelsea e uma recente vitória por 2-1 fora de casa contra o Newcastle.

Após um período sem brilho em dezembro, no qual o time de Hurzeler ficou oito jogos sem vencer na Premier League, o Brighton está em uma forte corrida por vagas europeias.

Depois de se recuperar de uma derrota acachapante por 7-0 para o Nottingham Forest, o time do sul tem sido prolífico em frente ao gol. Acumularam 13 gols e sofreram apenas três no mesmo período.

Os Seagulls estão na oitava posição, mas estão apenas cinco pontos atrás do Nottingham Forest, que está em terceiro.

A disputa por futebol europeu na Premier League na próxima temporada é incrivelmente competitiva, com apenas seis pontos separando o terceiro do décimo.

Na temporada passada, o Brighton se classificou para a Liga Europa pela primeira vez nos 124 anos de história do clube. Os Seagulls terminaram em primeiro lugar no seu grupo com 13 pontos. No entanto, chegaram apenas até a primeira fase de mata-mata, onde a Roma acabou por encerrar seu sonho europeu.

Uma segunda chance de competir entre a elite da Europa está definitivamente ao alcance do Brighton. Se mantiverem sua forma atual, há uma forte chance de um término no top seis para a equipe de Hurzeler.

Brighton pode terminar entre os 6 primeiros?

A corrida para terminar entre os seis primeiros na Premier League desta temporada é, sem dúvida, uma das mais competitivas que já vimos na divisão.

Observando alguns dos rivais do Brighton, os Seagulls enfrentam um caminho difícil pela frente.

Atualmente em terceiro está o Nottingham Forest, que surpreendeu muitos com sua incrível forma neste ano. O Manchester City tem tido dificuldades nesta temporada e está atualmente em quarto, mas nunca se pode descartar o time de Pep Guardiola.

Após gastar uma fortuna, o Chelsea e Enzo Maresca finalmente encontraram o elenco certo. O Chelsea começou a temporada forte, mas sua forma caiu um pouco, e agora estão em quinto. No entanto, quase certamente estarão na Liga dos Campeões em maio.

Em sexto está o Newcastle, que teve uma sequência de nove vitórias seguidas em dezembro e janeiro, mas não tem jogado tão bem ultimamente.

O Bournemouth tem sido a surpresa desta campanha da Premier League, ocupando inesperadamente a posição próxima aos seis primeiros, em sétimo.

Logo abaixo do Brighton estão Fulham e Aston Villa, ambos com 42 pontos e ainda na disputa por vagas europeias cobiçadas.

O Brighton enfrentará Fulham, Manchester City e Aston Villa nos seus próximos três jogos da Premier League, o que pode ser crucial para definir como suas temporadas vão se desenrolar. Poderá haver outra campanha europeia na costa sul, ou eles ficarão de fora?