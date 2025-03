Previsões da 29ª rodada da Premier League

Veja as previsões da Premier League para a 29ª rodada. Destaque para os jogos de Everton, Nottingham Forest e Manchester United neste fim de semana.

Partida Seleção Odds na bet365 Everton x West Ham United Everton 2.10 Ipswich Town x Nottingham Forest Nottingham Forest 2.00 AFC Bournemouth x Brentford Empate 1.70 Leicester City x Manchester United Manchester United 1.85 Arsenal x Chelsea Empate 3.60

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 12/03 às 11h40 am.

Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código de indicação bet365 .

. Confira as odds da Premier League e conheça os favoritos.

Palpite 1: Everton x West Ham United: A sequência invicta do Everton pode continuar contra o West Ham?

Data: 15/03/2025

Hora do Jogo: 12h

Nossa dica: Everton 2.10 na bet365

O Everton está invicto nos últimos oito jogos da Premier League. Essa estatística parecia muito improvável no primeiro terço da temporada. Sob o comando do técnico David Moyes, eles se tornaram uma equipe difícil de ser batida.

Os Toffees estão ansiosos para terminar bem em seus últimos jogos em Goodison Park, tendo garantido vitórias sobre Tottenham e Leicester, seguidas de empates recentes com Liverpool e Manchester United. Com o West Ham ainda muito inconsistente sob o novo técnico Graham Potter, estamos apoiando o atual momento do Everton para vencer no sábado.

Palpite 2: Ipswich Town x Nottingham Forest: Forest pode sonhar com a Champions League?

Data: 15/03/2025

Hora do Jogo: 12h

Nossa dica: Nottingham Forest 2.00 na bet365

A temporada do Ipswich Town tem sido cheia de quase vitórias. No último fim de semana, os Tractor Boys estavam firmemente na disputa contra o Crystal Palace e tiveram chances de vencer antes do gol tardio dos Eagles no Selhurst Park.

Os homens de Kieran McKenna estão ficando sem jogos para ultrapassar os Wolves, que estão em quarto lugar a partir do fim, e a visita do terceiro colocado Nottingham Forest não é o que eles precisam neste fim de semana.

O Forest está em grande forma após uma impressionante vitória em casa sobre o Manchester City. The Tricky Trees estão agora quatro pontos à frente do City, e uma vitória em Suffolk fortaleceria significativamente suas esperanças de garantir a qualificação para a Liga dos Campeões.

Palpite 3: AFC Bournemouth x Brentford: Cherries podem ter dificuldades contra as resilientes Bees

Data: 15/03/2025

Hora do Jogo: 14h30

Nossa dica: Empate 1.70 na bet365

Após uma impressionante sequência invicta de 11 jogos, o AFC Bournemouth venceu uma das suas últimas cinco partidas na Premier League. Os oponentes de sábado, Brentford, têm sido inconsistentes em suas viagens nesta temporada, com média de apenas 1,08 pontos por jogo fora do oeste de Londres.

As chances do Bournemouth de qualificação para a Champions League agora parecem limitadas. Os homens de Andoni Iraola parecem estar lutando com a pressão de acompanhar equipes que deveriam estar bem à frente deles no papel. Esperamos que as Bees, resilientes de Thomas Frank, frustrem os Cherries e saiam de Dorset com um ponto.

Previsão 4: Leicester City x Manchester United: Red Devils de olho em mais uma vitória

Data: 16/03/2025

Hora do Jogo: 16h

Nossa dica: Manchester United 1.85 na bet365

O Leicester City, penúltimo colocado, perdeu 12 dos seus últimos 13 jogos na Premier League. Eles também falharam em marcar em dez dessas 13 partidas, com os Foxes podendo cair de forma decepcionante para a EFL Championship.

O técnico do Manchester United, Ruben Amorim, tem trabalhado duro para ajudar os Red Devils a virar a página. Após derrotas consecutivas para Crystal Palace e Tottenham, o United agora está invicto em três jogos. Eles marcaram seis gols em seus últimos três jogos, e Bruno Fernandes parece estar atingindo uma boa forma agora, o que pode fazer a diferença.

Palpite 5: Arsenal x Chelsea: Blues para frustrar Gunners desfalcados

Data: 16/03/2025

Hora do Jogo: 10h30

Nossa dica: Empate 3.60 na bet365

Após um ponto em seus últimos três jogos, é justo dizer que a disputa do Arsenal pelo título da Premier League está praticamente encerrada. Lesões em jogadores chave do ataque limitaram o desempenho recente dos Gunners, com apenas três gols marcados em seus últimos quatro jogos.

O Arsenal perdeu seu primeiro jogo em casa na temporada algumas semanas atrás contra o West Ham, e a equipe de Mikel Arteta parece vulnerável agora. O Chelsea tem sido inconsistente, mas conseguiu recentes vitórias em casa contra os últimos colocados Southampton e Leicester. Embora os Blues não tenham vencido fora desde 8 de dezembro, vemos eles segurando um Arsenal desfalcado e debilitado nesta partida.

O que podemos esperar da 29ª rodada da Premier League?

Tanto Nottingham Forest quanto Manchester United oferecem grande valor pré-jogo para garantir vitórias fora de casa neste fim de semana. De todas as nossas previsões para a Premier League, essas duas parecem ser as escolhas mais seguras para a 29ª Rodada.

Os sinais de alerta em torno do AFC Bournemouth e do Arsenal dificultam apoiar qualquer um dos lados. Enquanto isso, o momento do Everton deve dar a eles a vantagem sobre o West Ham, que tem marcado apenas seis gols em sete jogos. Lembre-se de apostar com responsabilidade nos jogos desta semana da Premier League.