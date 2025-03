Palpite Milan x Lazio - Serie A - 02/03/2025

Milan precisa vencer a Lazio se quiser se classificar para a Champions League.

Veja as melhores apostas para AC Milan x Lazio com dicas de mercados, contexto e prováveis escalações das equipes.

Mercado Palpite Odds na Superbet Artilheiro a Qualquer Momento Santiago Gimenez 2.50 Primeiro a marcar AC Milan 1.78 Vencedor da partida AC Milan 2.10

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 28/02/2025.

Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código bônus Superbet .

. Conheça as melhores casas de apostas do Brasil.

Um pouco de contexto

O AC Milan retorna ao San Siro neste fim de semana para enfrentar a Lazio, quinta colocada. O time de Sergio Conceicao tem a chance de encurtar a distância para o clube romano com uma vitória neste confronto direto.

Os Rossoneri deram vantagem para seus rivais Juventus e Lazio após a derrota em Turim no último fim de semana. Antes disso, haviam vencido três dos quatro jogos anteriores na liga, então Conceicao espera que tenha sido apenas um contratempo.

Milan está invicto nas últimas quatro partidas competitivas contra a Lazio. Desde que Conceicao começou uma reformulação no elenco em janeiro, a equipe só perdeu duas vezes na liga.

A Lazio também perdeu apenas duas vezes em 2025, uma das quais foi uma dolorosa derrota por 2-0 para a Roma no derby romano. Estão invictos há quatro jogos, mas empataram sem gols com o Venezia, penúltimo colocado, no último fim de semana.

Os homens de Marco Baroni são sempre divertidos de assistir, tendo marcado 47 gols em 26 jogos da Serie A. Só empataram uma vez fora do Estádio Olímpico nesta temporada, o que sugere que não adotam uma abordagem conservadora em suas viagens.

Escalações Prováveis para AC Milan x Lazio

Escalação Esperada do AC Milan: Maignan; Jimenez, Hernandez, Pavlovic, Tomori, Musah, Fofana, Reijnders, Pulisic, Leao, Gimenez

Escalação Esperada da Lazio: Provedel; Marusic, Tavares, Gila, Romagnoli, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Zaccagni, Pedro, Castellanos

Gimenez é a principal ameaça de Gol do Milan

Santiago Gimenez não perdeu tempo para se adaptar ao Milan. O internacional mexicano marcou dois gols em suas três primeiras aparições na Serie A, oferecendo um ponto focal muito necessário para o time de Conceicao.

Gimenez chega em ótima forma, tendo marcado sete gols em 11 aparições na Eredivisie pelo Feyenoord nesta temporada. Ele também marcou 23 gols em 30 jogos na campanha 2023/24 em Roterdã.

Por isso, as odds de 2.50 da Superbet para Gimenez marcar a qualquer momento contra a Lazio são surpreendentes. Isso sugere uma probabilidade de pouco mais de 36% dele marcar. No entanto, a probabilidade de gol nas últimas duas temporadas foi de 63% (24/25) e 76% (23/24).

Com dois gols em três partidas pelos Rossoneri, Gimenez já superou sua taxa de gols no Feyenoord nesta temporada. Isso o torna a aposta mais valiosa entre nossas previsões para AC Milan x Lazio neste fim de semana.

Palpite 1 - Santiago Gimenez para marcar a qualquer momento com odds de 2.50 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre AC Milan x Lazio nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Rossoneri são os mais chances de abrir o placar

O AC Milan marcou primeiro em 62% dos jogos em casa nesta temporada. Eles também marcaram no primeiro tempo em mais da metade dos jogos (54%) no San Siro nesta campanha.

O time de Sergio Conceicao raramente ficou atrás em seu solo. Eles estiveram em desvantagem por apenas 14% do tempo jogado, o que é significativamente menor do que a média da liga de 22% para times da casa.

Embora apenas 27% dos gols sofridos por Lazio fora de casa tenham sido concedidos nos primeiros 45 minutos das partidas, Milan marcou quase dois terços (65%) de seus gols em casa no primeiro período. Por isso, estamos apostando que os Rossoneri abrirão o placar nesta partida, provavelmente entre os 31 e 45 minutos.

Palpite 2 - AC Milan para marcar primeiro com odds de 1.78 na Superbet

Anfitriões para se Recuperar do Pesadelo de Torino

A derrota por 2-1 em Torino foi um duro golpe para o time de Conceicao. Após empatar o jogo com 16 minutos para o fim, o Milan parecia pronto para buscar os três pontos. No entanto, Torino tinha outros planos, retomando a liderança apenas dois minutos depois e segurando uma vitória valiosa.

Historicamente falando, as equipes normalmente precisaram de 69-70 pontos para garantir a classificação para a Liga dos Campeões na Serie A. Isso significa que o Milan precisaria vencer dez dos últimos 13 jogos ou vencer nove e empatar três para ter chance de jogar na elite europeia na próxima temporada.

O Milan perdeu apenas uma vez em 13 jogos em casa nesta temporada, vencendo seis e empatando seis. Dado que uma vitória aqui reduziria a vantagem de pontos da Lazio, estamos apostando que os Rossoneri terão a motivação necessária para conseguir o resultado. É possível que o lateral-direito inglês Kyle Walker esteja em forma o suficiente para participar neste fim de semana, o que lhes daria um ímpeto ofensivo adicional pelo flanco direito.

Palpite 3 - AC Milan para vencer com odds de 2.10 na Superbet