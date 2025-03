Palpite Napoli x Inter - Serie A - 01/03/2025

Os dois primeiros colocados da Série A se enfrentam em um confronto monumental neste sábado. O vencedor pode dar um grande passo rumo ao título.

Veja as melhores apostas para Napoli x Inter de Milão.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado e Total de Gols Empate ou Inter e menos de 2.5 gols 2.18 Resultado Napoli e Inter empatam 3.15 Metade com Mais Gols 2º Tempo 2.22

Conheça os melhores sites de apostas .

. Pensando em apostar na Serie A? Confira a nossa análise do código de indicação Betano.

Nossa análise das equipes

Tanto Napoli quanto Inter Milan tiveram uma leve queda de rendimento recentemente, mas ainda são os dois primeiros da Série A. Uma vitória aqui não apenas fortaleceria suas esperanças de título, mas também ofereceria uma vantagem psicológica para o vencedor.

De um lado, A Inter vem com bastante confiança após vencer a Lazio na Coppa Italia. Enquanto o Napoli já está há quatro jogos sem vencer e somou apenas três pontos dos últimos 12 possíveis.

Desde o início de fevereiro, a Inter venceu duas, perdeu duas e empatou uma, e só conseguiu manter o jogo sem sofrer gols uma vez neste período. É o tipo de partida em que não perder pode ser tão importante quanto vencer.

Escalações Prováveis para Napoli x Inter

Escalação Esperada do Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Billing, Lobotka, McTominay, Politano, Raspadori, Lukaku

Escalação Esperada do Inter: Martinez, Pavard, Acerbi, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Taremi

Inter chega com ligeiro favoritismo

Com a Inter no topo da tabela e vindo de uma vitória, eles são os leves favoritos para este confronto. As recentes dificuldades do Napoli contribuem para isso, e é raro vê-los com odds de 3.25 para vencer em casa. No entanto, este é um jogo difícil de prever.

Os Nerazzurri têm 39% de chance de vitória, enquanto os anfitriões estão em 31%. Contudo, o empate (30%) também é uma possibilidade muito real. Os jogos entre estas duas equipes costumam ser acirrados; 10 dos últimos 12 encontros terminaram com menos de 2.5 gols, e cinco deles terminaram empatados – incluindo o confronto em novembro.

A excepcional forma da Inter fora de casa certamente lhes dá uma vantagem, e a perda de Zambo Anguissa é um grande golpe para o Napoli. Apesar disso, Gli Azzurri são fortes em casa, vencendo 75% de seus jogos na Série A lá. Pode valer a pena cobrir suas apostas neste jogo.

Palpite 1 - Empate ou Inter e menos de 2.5 gols a 2.18 na Betano

Veja odds para o resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Napoli x Inter de Milão nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um Empate Parece Provável

Com que frequência vemos duas equipes entrarem em uma partida crucial tão desesperadas para não perder que nenhuma consegue vencer? O time de Simone Inzaghi tem a vantagem após a vitória sobre o Genoa, que os elevou acima do Napoli no topo da tabela. Uma surpreendente derrota para o Como fez com que Conte ficasse quatro jogos sem vencer, e uma derrota aqui os deixaria quatro pontos atrás.

Os dois últimos encontros terminaram em empates de 1-1, e as duas equipes estão tão equilibradas nesta temporada que separá-las é difícil. A Inter possui um ataque mais forte, enquanto o Napoli tem uma defesa mais sólida. Nenhuma das equipes empatou muito nesta temporada, mas um impasse parece provável aqui.

Além disso, com os visitantes recentemente tendo perdido seu goleiro titular, Yan Sommer, eles serão cuidadosos para não se expor na defesa. Seria surpreendente vê-los se lançando ao ataque no Estádio Diego Armando Maradona, e os homens de Conte não vão querer se expor defensivamente. Eles podem facilmente se anular.

Palpite 2 - Napoli e Inter empatam a 3.15 na Betano

Gols no segundo tempo

Ambos os times marcaram mais gols e sofreram mais no segundo tempo dos jogos nesta temporada. Ambos têm um percentual de vitórias mais alto nos segundos tempos do que nos primeiros - Napoli com 67% e Inter com 46%. Há um padrão definido.

Nenhuma equipe na divisão marcou mais gols no segundo tempo do que a Inter (32), incluindo 15 nos 15 minutos após o intervalo. Enquanto isso, seis dos 21 gols sofridos pelo Napoli foram nos últimos 15 minutos, e eles marcaram nove entre os minutos 61 e 75.

Se os gols vierem, nossas previsões para Napoli x Inter sugerem que os torcedores terão que esperar por eles.

Palpite 3 - Metade com mais gols (segundo tempo) com odds de 2.22 na Betano